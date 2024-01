“Il n’y a aucun moyen” de résoudre la sécurité d’Israël et la guerre à Gaza sans un État palestinien, selon les États-Unis

Il n’y a « aucun moyen » de résoudre les problèmes de sécurité à long terme d’Israël dans la région et les défis à court terme de la reconstruction de Gaza sans la création d’un État palestinien, a déclaré jeudi le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Miller a déclaré qu’Israël avait une opportunité à l’heure actuelle, car les pays de la région étaient prêts à fournir des garanties de sécurité à Israël.

« Mais il n’y a aucun moyen de résoudre les défis à long terme pour assurer une sécurité durable et il n’y a aucun moyen de résoudre les défis à court terme de la reconstruction de Gaza, de l’établissement d’une gouvernance à Gaza et de la sécurité de Gaza sans la création d’un État palestinien. »

Ces commentaires interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait déclaré à Washington qu’il s’opposait à tout Etat palestinien qui ne garantirait pas la sécurité d’Israël.

« Je précise que dans tout arrangement dans un avenir proche, avec ou sans accord, Israël doit avoir un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire à l’ouest du Jourdain. C’est une condition nécessaire. Cela entre en conflit avec le principe de souveraineté, mais que pouvez-vous faire », a déclaré Netanyahu à Tel Aviv.

Il a ajouté que l’absence d’État palestinien n’avait pas fait obstacle aux accords de normalisation avec les États arabes il y a quelques années et qu’il avait toujours l’intention d’ajouter davantage de pays à ces accords.

Israël et son plus grand soutien, les États-Unis, semblent désormais en désaccord, Netanyahu et son gouvernement de coalition de droite rejetant largement la création d’un État palestinien, même si Washington maintient que la solution à deux États est le seul moyen possible d’instaurer une paix durable dans le pays. la région.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, lors de son quatrième voyage au Moyen-Orient la semaine dernière depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, a conclu un accord approximatif avec Israël selon lequel ses voisins à majorité musulmane aideraient à réhabiliter Gaza après la guerre et à poursuivre l’intégration économique avec Israël. mais seulement s’il s’engage à permettre à terme la création d’un État palestinien indépendant.

Les négociations négociées par les États-Unis sur un État palestinien dans un territoire désormais occupé par Israël ont échoué il y a près de dix ans.

Le dernier épisode d’hostilités dans le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies a commencé lorsque des militants du Hamas ont fait irruption dans le sud d’Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et prenant 240 otages. Israël affirme que plus de 130 personnes restent en captivité.

Israël a répondu à l’attaque du Hamas par un siège, des bombardements et une invasion terrestre de Gaza qui ont dévasté le petit territoire côtier et tué plus de 24 000 personnes, selon les responsables de la santé de Gaza.

Malgré les désaccords, le soutien américain à Israël, allié de longue date, « reste à toute épreuve », a déclaré Miller.

« Il ne s’agit pas pour les États-Unis de faire pression sur eux pour qu’ils fassent quoi que ce soit. Il s’agit pour les États-Unis de leur offrir l’opportunité qui s’offre à eux. »