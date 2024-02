Il n’y a aucun endroit où aller pour les Palestiniens de Gaza

Le 9 février 2024, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit que son armée avancerait vers Rafah, la dernière ville de Gaza non occupée par les Israéliens. La plupart des 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza ont fui vers la frontière sud avec l’Égypte après avoir été dit par les Israéliens le 13 octobre 2023, que le nord devait être abandonné et que le sud serait une « zone de sécurité ». Alors que les Palestiniens du nord, en particulier de la ville de Gaza, commençaient leur marche vers le sud – souvent à pied – ils ont été attaqués par les forces israéliennes, qui ne leur ont laissé aucun passage sûr. Les Israéliens ont déclaré que tout ce qui se trouvait au sud de Wadi Gaza, qui divise la bande étroite, serait sûr, mais alors que les Palestiniens se dirigeaient vers Deir-al-Balah, Khan Younis et Rafah, ils ont trouvé les avions israéliens qui les suivaient ainsi que les troupes israéliennes. venir après eux. Aujourd’hui, Netanyahu a déclaré que ses forces entreraient à Rafah pour combattre le Hamas. Le 11 février, Netanyahou dit NBC a annoncé qu’Israël assurerait un « passage sûr à la population civile » et qu’il n’y aurait pas de « catastrophe ».

Catastrophe

L’utilisation du mot « catastrophe » est significative. Il s’agit de la traduction anglaise acceptée du mot «nakba», utilisé depuis 1948 pour décrire le déplacement forcé cette année-là de la moitié de la population palestinienne de leurs foyers. L’utilisation de ce terme par Netanyahu intervient après que de hauts responsables du gouvernement israélien ont déjà parlé d’une « Nakba à Gaza » ou d’une « Deuxième Nakba ». Ces phrases faisaient partie du discours sud-africain application devant la Cour internationale de Justice (CIJ) le 29 décembre 2023, alléguant qu’ils faisaient partie des « expressions d’intention génocidaire contre le peuple palestinien par des responsables de l’État israélien ». Un mois plus tard, la CIJ dit qu’il existait des preuves « plausibles » d’un génocide en cours à Gaza, soulignant les propos des responsables israéliens. Un responsable, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, a déclaré : « J’ai levé toutes les contraintes » (cité à la fois dans la plainte sud-africaine et dans l’ordonnance de la CIJ).

Netanyahu affirme qu’il n’y aura pas de « catastrophe » après que plus de 28 000 Palestiniens aient été tués et après que deux millions des 2,3 millions de Palestiniens de Gaza aient été déplacés est déroutant. Depuis l’ordonnance de la CIJ, l’armée israélienne a tué près de 2 000 Palestiniens. L’armée israélienne a déjà commencé à attaquer Rafah, une ville peuplée densité maintenant à 22 000 personnes par kilomètre carré. En réponse à l’annonce israélienne de son entrée dans la ville de Rafah, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) – l’un des rares groupes opérant dans la partie sud de Gaza –dit qu’une telle invasion « pourrait faire échouer la réponse humanitaire ». Le NRC a évalué neuf des abris de Rafah, qui abritent 27 400 civils, et a constaté que les résidents n’avaient pas d’eau potable. Parce que les abris fonctionnent à 150 pour cent de leur capacité, des centaines de Palestiniens vivent dans la rue. Dans chacune des zones étudiées par le NRC, ils ont trouvé des réfugiés palestiniens en proie à l’hépatite A, à la gastro-entérite, à la diarrhée, à la variole, aux poux et à la grippe. En raison de l’effondrement de cette réponse humanitaire du NRC et des Nations Unies – dont l’agence UNRWA a perdu son financement et est attaquée par les Israéliens – la situation va encore se détériorer.

Passage sûr

Netanyahu affirme que son gouvernement offrira un « passage sûr » aux Palestiniens. Ces paroles ont été entendues par les Palestiniens depuis la mi-octobre, lorsqu’on leur a dit de continuer vers le sud pour éviter d’être tués par les bombardements israéliens. Personne ne croit ce que dit Netanyahu. Saleem, un agent de santé palestinien, m’a dit qu’il ne pouvait imaginer aucun endroit sûr à Gaza. Il est venu de Khan Younis dans le quartier d’al-Zohour à Rafah, marchant avec sa famille, désespéré de se mettre hors de portée des armes israéliennes. “Où allons-nous maintenant?” me demande-t-il. « Nous ne pouvons pas entrer en Égypte. La frontière est fermée. Nous ne pouvons donc pas aller vers le sud. Nous ne pouvons pas entrer en Israël, car c’est impossible. Devons-nous aller vers le nord, retourner à Khan Younis et à Gaza City ?

Saleem se souvient qu’à son arrivée à Zohour, les Israéliens ont pris pour cible la maison du Dr Omar Mohammed Harb, tuant 22 Palestiniens (dont cinq enfants). La maison a été rasée. Le nom du Dr Omar Mohammed Harb m’est resté car je me suis souvenu qu’il y a deux ans, sa fille Abeer devait se marier avec Ismail Abdel-Hameed Dweik. Une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Shouhada a tué Ismail. Abeer a été tuée lors de l’attaque contre la maison de son père, qui servait de refuge à ceux fuyant le nord. Saleem s’est installé dans ce quartier de Rafah. Maintenant, il est instable. “Où aller?” il demande.

Domicide

Le 29 janvier 2024, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à un logement convenable, le Dr Balakrishnan Rajagopal, a écrit un message fort : essai dans le New York Times intitulé « Domicide : la destruction massive des maisons devrait être un crime contre l’humanité ». Son article était accompagné d’un reportage photo de Yaqeen Baker, dont la maison a été détruite à Jabalia (nord de Gaza) par les bombardements israéliens. « La destruction des maisons à Gaza », a écrit Baker, « est devenue monnaie courante, tout comme le sentiment : ‘L’important est que vous soyez en sécurité – tout le reste peut être remplacé.’ » C’est une évaluation partagée à travers Gaza par les ceux qui sont encore en vie. Mais, comme le dit le Dr Rajagopal, l’ampleur de la destruction des logements à Gaza ne doit pas être considérée comme acquise. Il s’agit d’une forme de « domicide », un crime contre l’humanité.

L’attaque israélienne contre Gaza, écrit le Dr Rajagopal, est « bien pire que ce que nous avons vu à Dresde et à Rotterdam pendant la Seconde Guerre mondiale, où environ 25 000 maisons ont été détruites dans chaque ville ». À Gaza, dit-il, plus de 70 000 logements ont été totalement détruits et 290 000 partiellement endommagés. Au cours de ces trois mois de tirs israéliens, note-t-il, « un nombre choquant de 60 à 70 pour cent des structures à Gaza, et jusqu’à 84 pour cent des structures dans le nord de Gaza, ont été endommagés ou détruits ». En raison de ce domicide, les Palestiniens de Rafah n’ont aucun endroit où aller s’ils se dirigent vers le nord. Leurs maisons ont été détruites. « Cet écrasement de Gaza en tant que lieu », explique le Dr Rajagopal, « efface le passé, le présent et l’avenir de nombreux Palestiniens ». Cette déclaration du Dr Rajagopal est une reconnaissance du génocide en cours à Gaza.

Tandis que je parle avec Saleem, le bruit de l’avancée israélienne se fait entendre au loin. « Je ne sais pas quand nous pourrons parler la prochaine fois », dit-il. “Je ne sais pas où je serai.”

Vijay Prashad est un historien, éditeur et journaliste indien. Il est écrivain et correspondant en chef chez Globetrotter. Il est éditeur de Livres Mot Gauche et le directeur de Tricontinental : Institut de recherche sociale. Il a écrit plus de 20 livres, dont Les nations les plus sombres et Les nations les plus pauvres. Ses derniers livres sont La lutte nous rend humains : apprendre des mouvements pour le socialisme et (avec Noam Chomsky) Le retrait : l’Irak, la Libye, l’Afghanistan et la fragilité de la puissance américaine.

Cet article a été réalisé par Globe-trotter.