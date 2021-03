Le deuxième amendement de la Constitution américaine s’applique au «foyer et à la maison» et non à la place publique, a statué la neuvième cour d’appel du circuit américain, confirmant une pratique hawaïenne consistant à limiter les licences de portage ouvertes aux agents de sécurité.

Dans une décision 7-4 après l’examen complet par le banc de l’affaire Young c.Hawaï, la majorité a soutenu que «Il n’y a pas le droit de porter des armes ouvertement en public; aucun de ces droits n’entre non plus dans le champ d’application du deuxième amendement. »

La fameuse disposition sur les droits des armes à feu de la Constitution américaine s’applique à «Défense du foyer et de la maison», la majorité a soutenu, alors que le gouvernement a le pouvoir de « Réglementer le port d’armes sur la place publique. »

Tellement heureux d’annoncer que le 9e circuit, assis en banc, vient de voter pour approuver la loi sur le contrôle des armes à Hawaï, qui restreint le port ouvert des armes à feu. L’opinion a été rédigée par le juge Bybee. J’ai plaidé la cause de l’État d’Hawaï en septembre avec une équipe incroyable – Neal Katyal (@neal_katyal) 24 mars 2021

Neal Katyal, qui a servi dans l’administration Obama en tant que solliciteur général par intérim et était l’un des avocats d’Hawaï dans l’affaire, a célébré la décision.

La National Rifle Association (NRA), qui n’était pas impliquée dans le litige, a déclaré que la décision équivalait à interdire le port d’armes ouvert et dissimulé en Alaska, à Hawaï, en Californie, en Arizona, en Oregon, à Washington et au Montana – États sous la juridiction de la 9e circuit – l’ajouter est « Explorer toutes les options pour y remédier. »

RUPTURE: La Cour d’appel des États-Unis pour le 9e circuit vient de statuer qu’il n’y a pas de droit de transport – ouvertement ou dissimulé en public. Cette décision a un impact sur les lois RTC en AK, HI, CA, AZ, OR, WA et MT. Ce n’était pas un cas de NRA, mais nous explorons toutes les options pour y remédier. – NRA (@NRA) 24 mars 2021

Le plaignant George Young a poursuivi Hawaï en 2011, après s’être vu refuser un permis de porter une arme à feu en vertu de la loi de l’État et des règlements du comté d’Hawaï. Il a fait valoir que, telle qu’appliquée, la loi permettait effectivement aux seuls agents de sécurité de porter ouvertement des armes à feu, ce qui violait l’interdiction du deuxième amendement de contrefaire. «Le droit du peuple de garder et de porter des armes.»

Quatre des onze juges se sont rangés du côté de Young, affirmant que la loi et les règlements d’Hawaï «Détruisez le droit fondamental de porter une arme à feu à des fins de légitime défense à l’extérieur de la maison et sont inconstitutionnels quel que soit le niveau de contrôle.»

Aussi sur rt.com Personne ne « s’en prend à vos armes », dit Kamala Harris, qui a fait campagne pour s’en prendre aux armes

Le juge Diarmuid O’Scannlain a appelé la décision « Sans précédent car c’est extrême » et a dit que la majorité «Sape non seulement le texte de la Constitution, mais aussi un demi-millénaire d’histoire juridique anglo-américaine», deux décisions majeures de la Cour suprême des États-Unis, et «Les principes fondamentaux de la souveraineté populaire américaine elle-même.»

La majorité a soutenu que les premiers colons américains ont amené avec eux «Sensibilités anglaises sur le port d’armes en public» et cette technologie n’a pas changé cela. Alors comme maintenant, le « simple présence » d’armes à feu «Présente une terreur au public» et le «Le port généralisé d’armes de poing suggérerait fortement que les gouvernements des États et locaux ont perdu le contrôle de nos espaces publics», ils ont écrit.

La décision intervient au milieu d’une nouvelle poussée du Congrès à majorité démocrate et de l’administration de la Maison Blanche pour promulguer des mesures de contrôle des armes plus strictes, que ce soit par la loi ou par décret de l’exécutif. Mardi, le président Joe Biden a souligné l’attaque par balle dans une épicerie de Boulder, dans le Colorado, qui a fait 10 morts pour plaider pour le retour du gouvernement fédéral de 1994. « armes d’assaut » interdire.

Aussi sur rt.com Biden demande l’interdiction des « armes d’assaut et des magazines de grande capacité » après l’attaque de Boulder

La semaine précédente, les démocrates et les médias ont appelé à des lois plus strictes sur les armes à feu après qu’un jeune de 21 ans à Atlanta, en Géorgie, ait ciblé les salons de massage dans une fusillade. Les médias et les démocrates ont décrit l’attaque comme motivée par la haine contre les Américains d’origine asiatique, mais le suspect a déclaré que sa motivation était de nature sexuelle.

Même avant les deux incidents, Biden avait appelé à davantage de contrôle des armes à feu dans un discours à l’occasion de l’anniversaire de la fusillade du 14 février 2018 dans un lycée de Parkland, en Floride.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!