La brasserie proposée par CL Enterprises dans l’ancien bâtiment Maytag n’est plus en danger d’effondrement en raison de l’installation récente de plaques de métal dans le coin en brique du mur instable.

Les plaques ont maintenant en grande partie stabilisé le bâtiment, situé au 801-805 First Street, comme l’a déclaré l’inspecteur en bâtiment de La Salle, Andy Bacidore, “bien plus sûr qu’il ne l’était”. La dernière étape de la sécurisation du mur consiste à mettre un nouveau coulis, ce qui n’a pas encore été fait, et c’est pourquoi les barricades sont toujours situées le long du bâtiment.

“Il n’y a aucun danger pour qui que ce soit dans la région”, a déclaré Bacidore. Une fois le coulis terminé, Bacidore a déclaré que les barricades seraient supprimées.

La mise à jour de mardi intervient après que l’échevin Jerry Reynolds a annoncé lors de la précédente réunion du conseil municipal qu’il y avait un retard dans la stabilisation du bâtiment causé par une demande de l’ingénieur de la ville de modifier les plans du propriétaire du bâtiment CL Enterprises.

La demande a maintenant été résolue et le bâtiment est pratiquement stable, selon Reynolds. Reynolds a servi de liaison de communication entre la ville et CL Enterprises.

Le bâtiment du 801-805 First Street au centre-ville de La Salle a été jugé en danger d’effondrement après que la ville a embauché un ingénieur en structure tiers pour l’inspecter. CL a aidé à l’inspection et travaille maintenant avec l’ingénieur tiers de la ville pour terminer le projet.

Reynolds a déclaré que CL travaille à obtenir un engagement d’un entrepreneur. Après cela, les plans pour terminer le projet Brewpub commenceront à se développer.

La rénovation du bâtiment Maytag au centre-ville de La Salle est estimée à 4,5 millions de dollars et un projet de réaménagement de 13 000 pieds carrés pour transformer le bâtiment en Rocket Brewpub.

La ville a demandé à CL de s’occuper d’abord des problèmes structurels, y compris l’installation des plaques métalliques pour stabiliser le mur. Il n’y a actuellement aucun échéancier sur la date d’achèvement du projet.

Le maire Jeff Grove a demandé à Reynolds une mise à jour sur l’entrepreneur potentiel de CL pour la prochaine réunion du conseil municipal à 18h30 le lundi 19 septembre à l’hôtel de ville, 745 Second Street.