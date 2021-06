« Il nous montrait les étoiles à travers son télescope », Manoj Bajpayee se souvient de son plus beau souvenir avec Sushant Singh Rajput | Nouvelles des gens

New Delhi: Le premier anniversaire de la mort de l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput approche à grands pas et sa famille, ses amis et ses fans sont naturellement émus, encore sous le choc de sa perte soudaine et malheureuse.

Se souvenant de lui, l’acteur de « The Family Man », Manoj Bajpayee, a évoqué l’un de ses plus beaux souvenirs avec le défunt acteur dans une interview avec un portail de divertissement.

Il a raconté à Pinkvilla le moment où il tournait avec Sushant pour » Sonchiriya « , au cours duquel son défunt acteur leur a montré des corps célestes à travers son télescope.

Bajpayee se souvient : » Tout à l’heure, lorsque vous m’avez posé des questions sur lui au passé, j’ai soudainement été frappé par le fait qu’il n’était plus avec nous. Mais je n’arrive toujours pas à croire qu’il ne soit plus avec nous. Pendant le tournage de Sonchiriya, nous l’habitude de faire la fête ensemble et il était très intéressé à regarder les étoiles et les planètes. Il avait un télescope coûteux qu’il portait avec lui, et même utilisé pour nous faire regarder les étoiles, et nous expliquait sur la galaxie et les planètes . C’est mon bon souvenir à son sujet. »

Le 14 juin 2020, l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa maison de Bandra, laissant ses amis, sa famille et ses fans dans une immense douleur. La perte de la talentueuse star a laissé l’industrie de Bollywood en ruine et les fans pleurent toujours sa mort prématurée.

En tant qu’acteur, Sushant avait commencé sur le petit écran avec ses rôles à la télévision dans l’émission de 2008 ‘Kis Desh Mein Hai Meraa Dil’, suivie de l’émission populaire de Zee TV ‘Pavitra Rishta’ d’Ekta Kapoor.

En raison de son talent et de son charme, sa performance dans ‘Pavitra Rishta’ aux côtés d’Ankita Lokhande l’a conduit à atteindre de nouveaux sommets et lui a donné une immense popularité, ouvrant une porte vers Bollywood