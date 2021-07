« Il nous laisse profiter du jeu », le défenseur du Hyderabad FC Sana Singh remercie l’entraîneur Manuel Marquez pour son spectacle impressionnant

Chinglesana Singh ou mieux connu sous le nom de Sana Singh est devenu un nom familier parmi les fans de football indiens, en particulier après la saison précédente de la Super League indienne. L’ancien défenseur du Shillong Lajong FC, 24 ans, était un pilier de la Hyderabad FC équipe et a formé un partenariat impressionnant à l’arrière avec Odei Onaindia. Le Manipuri faisait partie de l’une des meilleures unités défensives de la ligue, n’encaissant que 19 buts en 20 matches. De plus, lors des 18 matches auxquels il a participé, le défenseur central a effectué 76 dégagements, 26 plaqués et 26 interceptions, ce qui montre son influence sur le côté. Cela lui a ouvert la voie dans la configuration de l’équipe nationale. Il faisait partie des six joueurs du Hyderabad FC appelés par l’entraîneur Igor Stimac pour les matchs amicaux de l’Inde contre Oman et les Émirats arabes unis au Qatar.

C’était en effet pour la deuxième fois que Sana était appelé en équipe nationale. Il a reçu son premier appel il y a cinq ans, cependant, il n’a jamais fait ses débuts officiels à l’époque.

« Je n’avais pas le meilleur des souvenirs de ma première convocation en Inde parce que je n’avais pas fait mes débuts officiels à l’époque, mais j’étais là avec l’équipe », a-t-il déclaré. CNN-News18.

Cette fois-ci, j’étais assez confiant et je voulais contribuer à l’équipe et bien faire pour l’équipe. C’était le plan, c’était l’objectif et j’ai travaillé très dur pour cela pendant très longtemps. J’étais sûr que je le ferais et finalement, je l’ai fait et j’en suis heureux », a-t-il ajouté.

Comme mentionné précédemment, il a été convoqué en équipe nationale grâce à des performances impressionnantes avec le HFC, et l’ancien joueur du FC Goa a crédité l’entraîneur Manuel Marquez pour l’aider à développer son jeu.

« Il y a beaucoup de mérite à notre entraîneur pour nous avoir enlevé toute la pression, les jeunes joueurs, pour assumer cette responsabilité et nous laisser jouer avec un peu plus de confiance.

Il a une philosophie très simple, aimer le football. Profiter du jeu est la partie la plus importante. En tant qu’entraîneur, il nous dit toujours que la pression est pour lui et que nous allons simplement profiter du football. Cela nous a aidés à jouer l’esprit libre et à profiter du jeu », a-t-il déclaré.

Sana, qui admire la légende du Real Madrid, Sergio Ramos, a également souligné comment des philosophies similaires partagées par Marquez et Stimac l’ont aidé à entrer dans l’équipe nationale.

« Pour moi, en tant qu’individu, j’ai eu beaucoup de chance que les deux entraîneurs aient une philosophie très similaire de garder le ballon et de jouer de l’arrière. Passer le ballon autour duquel je pense est l’un de mes points clés du jeu et j’aime beaucoup le faire. C’est ce que j’ai fait pour le HFC et on m’a dit de faire la même chose pour l’équipe nationale. Cela m’a vraiment aidé à apprécier ma marque de football. »

Aux côtés de Sana, son collègue défenseur Akash Mishra, les attaquants Halicharan Narzary, Liston Colaco, les milieux de terrain Hitesh Sharma, Mohammad Yasir ont également été appelés pour le camp préparatoire. Un autre défenseur du HFC, Ashish Rai a raté son match parce qu’il soignait une blessure.

En parlant de cela, Sana a déclaré: « Ce fut une très bonne saison pour nous non seulement en termes de football, mais aussi en termes de club, d’équipe… de la philosophie et de la conviction qu’un club a en ses jeunes. »

Se remémorant la saison précédente, Sana a déclaré : « Oui, la saison aurait pu être meilleure, bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits mais c’est un bon début. La bonne chose est que la même faim serait là et les mêmes joueurs seraient là pour la plupart donc, nous avons hâte de continuer et de faire mieux pour le club. Nous sommes un groupe de joueurs très ambitieux, donc ça va être une saison très excitante pour le club. »

Pour la saison à venir, les Nizams ont déjà fait appel aux services de l’ancien attaquant du Mumbai City FC Bartholomew Ogbeche et du milieu de terrain de l’ATK Mohun Bagan FC Edu Garcia, entre autres. Sana est convaincue qu’ils continueront sur leur lancée au cours de la saison à venir.

« Nous ne pourrons toujours pas jouer devant le public mais nous aurons sûrement de bons moments ensemble et je suis très optimiste à ce sujet. Ce n’est que le début, les meilleurs d’entre nous sont encore devant nous, notre apogée et nos meilleures performances sont toujours devant nous. Individuellement et en équipe, nous allons faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait la saison dernière. »

