«  Il nous aurait tous tués  »: 12 ans ont été salués après avoir tiré sur un intrus lors d’une tentative de vol bâclée, qui a blessé sa grand-mère

Un garçon de 12 ans a été félicité pour sa vivacité d’esprit après avoir tiré sur un intrus qui est entré par effraction chez lui en Caroline du Nord et a tiré sur sa grand-mère. La police a déclaré que le garçon avait agi en état de légitime défense et ne faisait face à aucune accusation.

L’incident s’est déroulé dans la ville de Goldsboro, dans le comté de Wayne, en Caroline du Nord, aux premières heures de samedi. Deux intrus vêtus de masques ont pénétré de force dans la maison après qu’un des proches du garçon ait ouvert la porte. Les suspects ont exigé de l’argent, puis l’un d’eux a dégainé son arme et a tiré sur Linda Ellis, 73 ans, à la jambe.

On ne sait pas ce qui a poussé l’un des envahisseurs, identifié plus tard comme Khalil Herring, 19 ans, à appuyer sur la gâchette. Le fils d’Ellis, Randolph Bunn, qui a apparemment laissé entrer les hommes sans le vouloir, a déclaré aux médias locaux que le septuagénaire était dans la cuisine lorsque l’incident se déroulait.

«Ils m’ont juste mis à terre… Je ne sais pas pourquoi ils l’ont abattue,» Dit Bunn.

Au cours de la confrontation, les suspects ont apparemment perdu de vue un autre membre de la famille – le petit-fils de la femme, 12 ans.

Cela s’est avéré être une erreur fatale, puisque le garçon, qui n’a pas été identifié, a tiré sur Herring en légitime défense, forçant les deux voleurs ratés à fuir.

Bunn a soutenu que l’intervention opportune du garçon avait sauvé sa vie et celle de sa grand-mère. « [The intruder] vient de tirer sur sa grand-mère … Il l’aurait abattu aussi, il m’aurait tiré dessus aussi, il nous aurait tous tués.«

La police a ensuite localisé Herring non loin de la scène du crime. Ellis et l’envahisseur blessé ont été transportés à l’hôpital. Mais alors que la grand-mère est dans un état stable et est soignée pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger, Herring a succombé à ses blessures.

L’enquête a été ouverte à la fois sur le vol à main armée et sur la fusillade, mais la police a déclaré qu’elle ne prévoyait aucune accusation contre le criminel de 12 ans.

L’enfant héros a été récompensé en ligne pour avoir affronté des intrus pour protéger sa famille.

«Excellent travail jeune homme. Envoyant des prières pour le rétablissement de sa grand-mère, » un commentateur mentionné, tandis que certains ont soutenu que le vaillant jeune mérite une médaille.

D’autres ont dit espérer que l’incident traumatisant n’aura pas d’effet psychologique durable sur l’enfant.

J’espère que mes petits-bébés roulent aussi dur pour moi. C’est triste de voir un jeune placé dans une telle situation mais il a défendu sa grand-mère et j’espère qu’ils se remettent tous les deux d’une épreuve aussi traumatisante! – HotEboni (@CurryKisses_) 14 février 2021

«Prières pour leur rétablissement et ses conseils», un observateur mentionné.

