“Il nous a fallu trop de temps pour arriver en Inde, mais nous resterons là jusqu’à ce qu’ils nous veuillent”, déclare Alberto Longo, co-fondateur de la Formule E

« Il nous a fallu trop de temps pour arriver en Inde. Nous serons là jusqu’à ce qu’ils nous veuillent », a déclaré le co-fondateur de la Formule E Alberto Longo, clarifiant ses intentions 100 jours avant la course inaugurale à Hyderabad le 11 février.

A LIRE AUSSI | La Ferrari victorieuse de Michael Schumacher en F1 en 2003 sera mise aux enchères

Une manche de Formule E et une course de Moto GP prévue dans le Grand Noida l’année prochaine devraient donner un coup de pouce indispensable au sport automobile indien avec le dernier grand événement de course dans le pays – la Formule 1 – qui aura lieu en 2013.

La Formule 1 a quitté l’Inde en raison de problèmes fiscaux et financiers, mais Longo et le promoteur local Anil Kumar C ont déclaré que les préparatifs étaient en bonne voie pour les débuts de la Formule E en Inde.

L’ePrix d’Hyderabad sera la troisième manche du championnat du monde sanctionné par la FIA avec des monoplaces entièrement électriques circulant le long du lac Hussain Sagar à une vitesse maximale de 320 km/h.

L’ouverture de la saison aura lieu au Mexique et le championnat se rendra dans les principales villes du monde, notamment New York et Londres.

Le circuit urbain de 2,37 km de long au cœur d’Hyderabad sera testé dans deux semaines dans le cadre de la préparation de la course de Formule E. Une manche de l’Indian Racing League y est prévue du 19 au 20 novembre. Le géant des énergies renouvelables Greenko et le gouvernement de Telangana sont les promoteurs locaux de la course. “Nous courons dans les plus grandes villes du monde et l’Inde était un marché de niveau 1 pour nous depuis le tout début. Nous essayons de courir depuis la première saison (2014) puis nous avons rencontré KTR (Telangana IT Minister KT Rama Rao) qui a la vision de la mobilité électrique que nous avons.

“Mahindra Racing nous l’a présenté et ce fut le coup de foudre. Nous avons mis trop de temps à arriver ici, mais si les choses se passent bien, nous serons ici jusqu’à ce qu’ils veuillent de nous », a déclaré Longo.

Mahindra Racing, qui participe au championnat depuis le premier jour, fait partie des sept constructeurs présents dans la série, dont Porsche, Nissan, Jaguar, propriété de Tata, Maserati et McLaren.

“Tous nos sept fabricants voulaient venir en Inde, venir en Chine et aux États-Unis, mais l’Inde était un pays en attente et nous sommes ici. Nous avons un ADN indien en Formule E », a-t-il déclaré en référence à Jaguar, propriété de Mahindra et Tata.

La course devrait avoir un impact économique de 150 millions de dollars et Longo a déclaré qu’il y aura des défis que toutes les parties prenantes devront surmonter.

«Nous sommes essentiellement sur la bonne voie pour la plupart des choses. Il y a des défis mais il y a toujours un défi pour la première course. La bonne chose est que quelques courses se déroulent avant la Formule E, ce qui aide énormément. Nous n’avons eu cela dans aucun autre pays », a déclaré le cofondateur.

Longo a déclaré qu’environ 4000 personnes feront partie de la main-d’œuvre. DHL est le partenaire logistique de la Formule E et il s’attend à une entrée en douceur des voitures et de l’équipement en Inde.

Les promoteurs auront également besoin du soutien du gouvernement central pour le dédouanement des équipements et ils disent l’avoir.

Le PDG de Greenko, Anil Kumar, a déclaré qu’il avait approché la Formule E pour la première fois en 2017-18, mais une percée n’a été faite que l’année dernière avec l’aide du ministre KT Rama Rao.

« Nous avons un contrat de quatre ans et il y a une clause de quatre ans supplémentaires. Nous prévoyons également d’apporter d’autres séries en Inde », a déclaré Anil Kumar.

Personne ne peut nous accuser de couper des arbres

Réagissant aux informations selon lesquelles des arbres étaient abattus à Hyderabad pour ajuster le tracé de la piste, Longo a déclaré : « Nous ne coupons pas d’arbres, nous replantons. Non seulement nous remplaçons les arbres qui ont été déracinés, mais nous plantons aussi bien plus que cela. Personne ne peut nous en accuser. »

La Formule E a une équipe indienne mais a besoin d’un pilote indien

Alors que la grille est pleine pour la saison prochaine, Longo espère qu’un Indien en fera partie la saison suivante, la course à Hyderabad devant figurer régulièrement au calendrier.

Le meilleur pilote indien du moment, Jehan Daruvala, approche de la fin de sa troisième saison de Formule 2 mais n’a pas de pilote de Formule 1 pour 2023. Le temps presse, il doit décider de son avenir. « La grille est pleine pour l’année prochaine mais il est jeune. J’ai parlé à son père récemment et j’aiderai autant que je peux. J’adorerais l’avoir avec nous », a ajouté Longo.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici