Il nie le comportement maniaque – Hollywood Life

Sam Asghari a Britney Spears’ dos. La danseuse a été interrogée sur le comportement de Britney dans un restaurant le 13 janvier après que des clients ont affirmé que la chanteuse avait commencé à agir de manière erratique lorsqu’elle s’est rendu compte que d’autres clients du restaurant prenaient des photos d’elle. Sam a démystifié les rapports selon lesquels Britney aurait agi dans un comportement « maniaque » au restaurant. Il a également mis fin aux affirmations selon lesquelles il aurait pris d’assaut Britney après l’incident du restaurant.

“Les gens sont un peu trop excités de voir ma femme”, a expliqué Sam, dans une vidéo vue sur TMZ. « Tout le monde filme et fait son truc. La renommée vient avec le territoire. Je suis allé chercher la voiture pour sortir de là. Les gens pensaient que je partais, mais cela ne s’est pas produit. C’est ce que c’est, mec.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer davantage les actions de Britney, Sam a ajouté: «C’est frustrant. C’est absolument frustrant quand vous vous asseyez pour un repas et que les gens sortent leurs caméras et commencent à vous filmer. C’est irrespectueux.” Sam a reconnu, encore une fois, que traiter avec des fans avides et des paparazzi est synonyme de célébrité, mais Britney a exprimé à quel point elle déteste se faire prendre en photo par des inconnus.

Britney a elle-même abordé la situation dans une publication Instagram le 15 janvier également. “Je sais que les nouvelles sont très médiatisées sur le fait que je suis un peu ivre dans un restaurant”, a écrit Britney. “C’est comme s’ils SURVEILLENT CHACUN DE MES MOUVEMENTS. Je suis tellement flatté qu’ils parlent de moi comme un maniaque PUIS avoir les couilles de parler de toutes les choses négatives qui se sont produites dans mon passé !!!”

Depuis qu’elle a été libérée de sa tutelle en 2021, elle a été catégorique sur le fait qu’elle voulait vivre sa vie pour elle-même, ce qu’elle n’avait pas pu faire au cours des 13 années précédentes. Bien que Britney publie souvent sur les réseaux sociaux, elle évite les événements publics et fait de son mieux pour ne pas se faire prendre par les paparazzi.

