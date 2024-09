Il n’existe pas de vaccin anti-COVID autorisé pour les enfants de moins de 12 ans, mais le CDC souhaite que les bébés reçoivent 3 injections Pfizer avant 9 mois

Depuis Actualités LifeSite

« C’est une insulte à l’intelligence des gens », a-t-elle déclaré. « Je prie pour que les parents aient le bon sens de dire non à ces vaccins dangereux et inutiles pour les bébés. »

Les bébés de neuf mois doivent recevoir plusieurs doses d’un vaccin à ARNm COVID-19 non homologué pour être considérés comme «à jour« avec leur vaccination contre la COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les directives mises à jour du CDC, publiées le 30 août, indiquent que les enfants – dès l’âge de 6 mois – devraient recevoir soit deux doses du vaccin Moderna 2024-2025, soit trois doses du vaccin Pfizer-BioNTech 2024-2025.

Si le bébé reçoit le nouveau vaccin Pfizer, il est censé recevoir la première dose à 6 mois, la deuxième dose trois semaines plus tard et la troisième dose au moins huit semaines après la deuxième dose, ce qui signifie qu’à 9 mois, le bébé est censé avoir reçu trois injections de Pfizer.

Si vous recevez le dernier vaccin Moderna, le CDC recommande que les bébés reçoivent la première dose à l’âge de 6 mois et la deuxième dose un mois plus tard.

Le dernier Pfizer et Moderne Les vaccins contre la COVID-19 pour les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés aux États-Unis. Administration américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) n’a accordé qu’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour les vaccins.

Défense de la santé des enfants (CHD) La PDG Mary Holland a déclaré Le défenseur« Les premiers vaccins contre la COVID ont fait leurs preuves dangereux et inefficace. Maintenant, on nous demande de croire que les versions plus récentes sont miraculeusement sûres et efficaces ?

Parmi ceux-ci, 187 signalements concernaient des enfants et des adolescents de moins de 18 ans. Près de 13 000 signalements indiquaient l’âge comme « inconnu ».

Analyste et expert du VAERS Albert Benavides a récemment déclaré au Defender qu’il pensait que le VAERS était « L’étranglement » et la sous-déclaration des décès de tous âges suite à la vaccination contre la COVID-19.

Pendant ce temps, le CDC continue de dire au public que COVID 19 vaccins sont « sûr et efficace.”

Le CDC « induit complètement en erreur » le public sur la sécurité des vaccins EUA

Holland a déclaré que le CDC « induit absolument en erreur » le public en affirmant que les vaccins EUA COVID-19 sont sûrs et efficaces parce que les vaccins EUA ne sont pas soumis aux mêmes normes de sécurité ou d’efficacité que les vaccins autorisés.

« Selon la loi », a-t-elle expliqué, « les produits EUA « peuvent être efficaces », et ils n’ont pas subi de tests. tests de sécurité « nécessaire pour permettre l’octroi d’une licence. »

« Il s’agit d’un autre exemple horrible de la façon dont le CDC fait passer les profits avant les gens et agit comme un bras contraire à l’éthique des opérations marketing de Big Pharma », a ajouté M. Holland.

Brian Hooker, directeur scientifique en chef du CHD, a acquiescé. « Il est criminel que ces vaccins non testés soient recommandés aux nourrissons et aux enfants, en particulier compte tenu des tactiques frauduleuses utilisées pour les commercialiser auprès d’un public sans méfiance », a déclaré Hooker au Defender.

Il n’existe pas de vaccin anti-COVID autorisé pour les enfants de moins de 12 ans

Il y a encore aucun vaccin homologué contre la COVID-19 n’est disponible pour les enfants moins de 12 ans, a déclaré Hooker – donc tous les vaccins COVID-19 administrés aux jeunes enfants sont des produits EUA.

Le site Web de la FDA sur EUA pour les produits médicaux stipule que les vaccins EUA doivent seulement répondre à la norme « peuvent être efficaces » tant que, « sur la base de l’ensemble des preuves scientifiques, il est raisonnable de croire que le produit peut être efficace pour l’utilisation spécifiée ».

« La norme « peut être efficace » pour les EUA fournit un niveau de preuve inférieur à la norme « d’efficacité » utilisée par la FDA pour les approbations de produits », indique le site Web.

Avant qu’un vaccin puisse être entièrement homologué, le fabricant de vaccins est généralement tenu de procéder à de nombreux essais cliniques pour démontrer que le produit est sûr. Toutefois, les exigences de sécurité pour l’EUA sont plus souples.

Selon la FDA :

La quantité et le type d’informations de sécurité que la FDA recommande de soumettre dans le cadre d’une demande d’EUA varieront en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment si le produit est approuvé pour une autre indication et, dans le cas d’un produit non approuvé, le stade de développement du produit.

Malgré cela, la première déclaration du CDC sur «6 choses à savoir « À propos de la vaccination des enfants contre la COVID-19 » déclare : « La vaccination des enfants contre la COVID-19 est sûre. »

Les risques l’emportent sur les avantages pour les enfants

Hooker a déclaré que les actions du CDC sont particulièrement problématiques car, historiquement, la signification de «sûr« a été interprété par les autorités réglementaires comme signifiant que les avantages d’un médicament l’emportent sur ses risques.

« Le risque pour les enfants de mourir d’une infection à la COVID-19 étant statistiquement nul, il n’est pas certain qu’il y ait un quelconque bénéfice », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le CDC affirme toujours que « même si les effets indésirables sont rares, les avantages de la vaccination contre la COVID-19 l’emportent sur les risques connus du COVID-19 et d’éventuelles complications graves. »

Fiche d’information de Pfizer plus détaillée sur les risques

Pour les vaccins homologués, le CDC fournit généralement une Déclaration d’information sur les vaccins (VIS) qui décrit les risques et les avantages potentiels du vaccin.

Selon le site Web du CDC, « la loi fédérale exige que le personnel de santé fournisse un VIS à un patient, à un parent ou à un représentant légal avant chaque dose de certains vaccins. »

Cependant, pour les vaccins EUA COVID-19, le CDC demande aux gens de «fiches d’information« – produit par le fabricant du vaccin, et non par le CDC, et autorisé par la FDA – qui détaille les risques et les avantages du produit.

Aucune loi fédérale n’oblige les prestataires de soins de santé à partager ces fiches d’information avec les patients ou les parents de mineurs avant une vaccination contre la COVID-19.

« La propre « fiche d’information » de Pfizer pour son dernier vaccin contre la COVID-19 semble donner une image plus précise [of the vaccine’s risks] « Les sites Web des CDC ne devraient-ils pas être plus un organisme de surveillance que Pfizer ? »

Par exemple, Fiche d’information de Pfizer stipule : « Un produit autorisé pour une utilisation d’urgence n’a pas subi le même type d’examen par la FDA qu’un produit approuvé par la FDA. »

La fiche d’information de Pfizer reconnaît également que son vaccin « pourrait ne pas protéger tout le monde » et que les effets secondaires signalés associés aux vaccins Pfizer incluent myocardite et péricardite.

Hooker a souligné que la recherche a montré que les vaccins induits par myocarditeinflammation du cœur et péricarditeinflammation du tissu entourant le cœur, peut être fatal.

Il a exhorté les parents à « lire entre les lignes » lorsqu’ils évaluent la recommandation de vaccination COVID-19 du CDC pour les bébés et les enfants.

« Surtout », a-t-il ajouté, « faites preuve de bon sens pour décider si la logique du CDC et de la FDA est solide. »

Cet article a été initialement publié par Le défenseur – Site Web d’actualités et d’opinions de Children’s Health Defense sous licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Veuillez considérer s’abonner à The Defender ou faire un don à la défense de la santé des enfants.

