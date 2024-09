Il n’existe pas de « Google TV Streamer Pro » – qui n’est qu’un autre nom

Google ne propose pas de version premium du Google TV Streamer, le surnom « Google TV Stream Pro » circulant simplement comme nom envisagé pour le modèle actuel.

Selon des sources proches du dossier, le « Google TV Streamer (4K) » aurait pu être le « Google TV Stream Pro ».

Ce nom alternatif a été envisagé assez tard dans le jeu et a donc été révélé au monde, ce que nous voyons cette semaine sur les réseaux internationaux. listes de magasins — il semble y avoir un élément de mauvaise traduction — et d’anciens résultats de référence.

Il ne s’agit pas d’une preuve que Google fabrique un appareil de streaming premium supplémentaire. Il s’agit plutôt d’un signe supplémentaire que l’entreprise considère le Google TV Streamer comme l’appareil « Pro ». Au jour du lancement, les performances sont rapides avec 4 Go de RAM et un processeur plus rapide. Nous nous attendons à ce que Google maintienne cela car le Chromecast avec Google TV a finalement assez bien vieilli, la société privilégiant l’accessibilité pour ses appareils de streaming.

Le nom que Google aurait pu choisir ouvre la porte à un modèle moins cher, non Pro : un hypothétique « Google TV Stream ». À 99 $, il semble y avoir de la place pour que Google descende dans le segment inférieur, autour de 50 $, le prix utilisé par Google pour le Chromecast au cours des quatre dernières années.

Compte tenu du nom choisi par Google, je m’attendrais à ce qu’un tel appareil s’appelle Google TV Streamer (HD), imitant ainsi le Chromecast avec Google TV (HD). Google a attendu deux ans entre le modèle 4K et le modèle HD. Si cet écart s’est reproduit aujourd’hui, il pourrait coïncider avec la rupture de stock complète du Chromecast 4K à 49,99 $ et du Chromecast HD à 29,99 $.

