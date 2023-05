« Il n’était pas trop content! »: Christian Eriksen à propos de Cristiano Ronaldo à Man United

Christian Eriksen a parlé du moment où il s’est retrouvé du mauvais côté de Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Les deux n’étaient que brièvement coéquipiers cette saison, avant la sortie quelque peu acrimonieuse de Ronaldo d’Old Trafford en novembre.

Mais il semble que c’était encore assez de temps pour que la paire se dispute un peu – sur coups de pied arrêtés.

S’adressant à l’ancien milieu de terrain des États-Unis et de l’Angleterre Own Hargreaves dans un masterclass coup franc pour le site officiel du clubEriksen a expliqué ce qui s’est passé quand il a osé essayer de tirer un coup franc devant Ronaldo…

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Manchester United

Le Danois a déclaré à Hargreaves: « Même maintenant au club, nous avons plusieurs preneurs qui s’il a passé une bonne journée, il va l’avoir. [Eriksen, Bruno Fernandes] et Rachi [Marcus Rashford]. Ce sont probablement les trois et Ronaldo quand il était ici, évidemment.

« J’en ai pris un [instead of Ronaldo], je pense, mais il n’était pas trop content de ça ! Mais ensuite, avec les trois que nous avons maintenant, c’est là où nous en sommes sur le terrain, comment les gens se sentent, donc c’est comme ‘tu as eu le dernier, j’aurai le suivant’. »

Eriksen est parmi les meilleurs buteurs des coups francs directs de l’ère moderne de la Premier League, en a mis huit à l’écart – bien qu’il ne l’ait pas encore fait pour United.

En fait, le joueur de 31 ans n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois dans la ligue pour l’équipe d’Erik ten Hag – lors d’une victoire 2-1 à Fulham en novembre.