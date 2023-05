Il n’était pas inquiété par la tache sur sa langue. Son hygiéniste dentaire pensait que cela ressemblait à un cancer

Jonathan Teghtmeyer a offert à Vaishali Brotschi, son hygiéniste dentaire, deux verres à boire avec le mot « super-héros » dessus pour avoir attrapé son cancer à un stade précoce. (Soumis par Jonathan Teghtmeyer)

Un rendez-vous de nettoyage semestriel de routine chez le dentiste a mené à un diagnostic de cancer pour un homme reconnaissant d’Edmonton.

En avril 2022, Jonathan Teghtmeyer, coordonnateur des communications à l’Alberta Teachers’ Association, s’est rendu en voiture à Petrolia Dental, dans le sud d’Edmonton, pour son nettoyage et son examen semestriels.

Lors de son rendez-vous, l’hygiéniste dentaire Vaishali Brotschi a remarqué une tache sur la langue de Teghtmeyer. Lorsqu’elle a demandé plus d’informations, il lui a dit qu’il pensait que c’était un aphte.

Il n’était pas particulièrement inquiet. La douleur n’était pas persistante et il en est resté largement insensible.

« Une fois toutes les quelques semaines, je ressentais une sorte de sensibilité là-bas; c’était à peu près tout », a déclaré Teghtmeyer à CBC. AM d’Edmonton.

Les hygiénistes dentaires sont formés pour dépister le cancer de la bouche. Brotschi a remarqué que la lésion était décolorée – un peu rouge, un peu blanche, avec des bords irréguliers : tous des drapeaux rouges, signes avant-coureurs d’un cancer.

Elle a recommandé à Teghtmeyer de consulter un médecin. En mai 2022, il a subi une biopsie.

« Très traitable »

Le mois suivant, un pathologiste buccal a confirmé un diagnostic de carcinome épidermoïde, un type de cancer qui peut se former à l’intérieur de la bouche, de la gorge et des poumons.

La langue est divisée en langue orale – la partie que vous dépassez – et la base. Le cancer peut se développer dans l’une ou l’autre partie.

L’un des symptômes du cancer de la bouche est une tache rouge ou blanche sur la langue qui ne disparaît pas.

« Le pathologiste m’avait dit que c’était très traitable », a déclaré Teghtmeyer. « Ils pourraient le couper, ils le recoudraient, je continuerais ma vie. »

Il a dit que le diagnostic ne le concernait pas et qu’en le minimisant, il était plus facile de le dire à sa femme et à ses deux enfants.

« Pour une raison quelconque, j’ai gardé un certain sang-froid et cela a très bien fonctionné », a-t-il déclaré, ajoutant que les enfants participaient tout le temps à la conversation.

Edmonton AM7:17Une hygiéniste dentaire détecte un cancer chez un patient Une visite de routine chez le dentiste a peut-être sauvé la vie d’un patient après qu’une hygiéniste dentaire a repéré un cancer. Jonathan Teghtmeyer se joint à nous avec l’hygiéniste dentaire Vi Brotschi.

À la fin de l’été, Teghtmeyer a subi une intervention chirurgicale intensive de 14 heures à l’hôpital de l’Université de l’Alberta.

« Ils ont coupé environ un quart du côté droit de ma langue », a déclaré Teghtmeyer. Le chirurgien a également retiré 64 ganglions lymphatiques de son cou pour des tests.

Un lambeau de peau comprenant une veine et une artère a été prélevé sur l’avant-bras de Teghtmeyer et utilisé pour reconstruire sa langue.

Teghtmeyer a passé 10 jours à l’hôpital attaché à environ 10 tubes, dont un tube d’alimentation dans le nez. Il a subi une trachéotomie pour l’aider à respirer.

Son objectif, a déclaré Teghtmeyer, était de faire déconnecter et retirer tous les tubes d’ici la fin de son séjour.

Il voulait que la trachéotomie soit pratiquée en premier, mais pour cela, il devait pouvoir respirer par le nez et la bouche.

« La dernière chose à déconnecter était le moniteur vérifiant le flux sanguin vers la langue », a-t-il déclaré.

Jonathan Teghtmeyer prend un selfie après avoir subi une intervention chirurgicale de 14 heures pour retirer une partie de sa langue et la remplacer par la peau de son avant-bras. (Jonathan Teghtmeyer)

Après le rendez-vous chez le dentiste, lorsque Brotschi a remarqué l’endroit et a recommandé à Teghtmeyer de consulter un médecin, il a regardé sa langue dans un miroir à la maison.

« Pour mon œil non averti, cela ne ressemblait pas à grand-chose », a-t-il déclaré. « Je ne pouvais pas dire beaucoup de différence d’un côté de ma langue à l’autre. »

Avant l’opération, les médecins avaient averti Teghtmeyer de deux risques : il pourrait avoir des difficultés à parler et à avaler.

Mais Teghtmeyer a déclaré qu’il avait obtenu le meilleur résultat absolu. Aujourd’hui, il peut parler et manger sans problème.

Il n’a pas eu besoin de chimiothérapie et ses ganglions lymphatiques ont été testés sans cancer.

La récupération a été un long chemin et a impliqué une thérapie de la parole.

Dans le passé, Teghtmeyer se rendait chez le dentiste tous les six mois. Désormais, il s’y rend tous les trois mois pour un suivi régulier.

Pour remercier Brotschi, Teghtmeyer lui a donné deux verres à boire avec le mot « Superhero » dessus. Un verre a une image d’un masque chirurgical et l’autre a des outils dentaires.

« Il est toujours là »

Plus d’un an plus tard, Brotschi se souvient encore du moment où elle a remarqué la tache sur la langue de Teghtmeyer.

« Je deviens tellement émotive, c’est tellement fou », a-t-elle déclaré. « C’est très cool d’avoir pu l’identifier et de l’attraper tôt. Et il est toujours là. »

Teghtmeyer a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que son hygiéniste soit formé pour rechercher un cancer dans sa bouche.

« Je suis vraiment allé chez le dentiste parce que je voulais avoir de belles dents. »