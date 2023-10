Il n’est pas trop tard pour parier sur Michael Penix Jr. de Washington pour remporter le Heisman

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

L’histoire dit que le quart-arrière vedette de l’USC, Caleb Williams, ne remportera pas le trophée Heisman pour une deuxième saison consécutive.

Il n’y a pas eu de vainqueur répété depuis près de 50 ans depuis que le porteur de ballon de l’Ohio State, Archie Griffin, a traversé le Big Ten, combinant plus de 3 100 verges en mêlée et 16 touchés au total en 1974 et 1975.

Griffin est également le seul double vainqueur de l’histoire de Heisman.

Williams a été impressionnant au cours de quatre matchs, avec 1 200 verges par la passe, 15 touchés et aucune interception. Cependant, comme nous l’avons vu par le passé, les électeurs de Heisman aiment simplement les choses plus récentes et plus brillantes.

Alors, qui cela pourrait-il être sinon Williams ? Entrer Michael Penix Jr..

Le QB de Washington a coché toutes les cases appropriées au cours du premier mois de la saison. Le flingueur gaucher a réalisé des chiffres plus élevés (1 636 verges et 16 touchés) que Williams pour une équipe des Huskies invaincue dans un Pac-12 chargé.

Avec cela, Penix a grimpé en flèche sur les tableaux de paris Heisman, et il n’y a nulle part en Amérique où vous pouvez parier plus haut que 4-1 pour remporter le prix.

Cotes de Michael Penix Jr. Heisman :

+225 chez Caesars (100 $ gagne 225 $)

+300 chez SuperBook

+350 chez BetMGM

+360 chez DraftKings

+380 chez FanDuel

+400 chez Circa (100 $ gagne 400 $)

Penix a étranglé Boise State au cours de la première semaine à hauteur de 450 verges par la passe et cinq touchés, pour ensuite enchaîner deux semaines plus tard avec une performance de 473 verges et quatre touchés au cours de la troisième semaine à Michigan State.

Et tout ce que Penix a fait samedi dernier a été de compléter 76% de ses passes pour 304 verges avec quatre touchés supplémentaires alors que Washington a battu Cal 59-32.

Caleb Williams, Michael Penix Jr et Shedeur Sanders mettent en évidence la classe QB 2024 empilée Colin Cowherd se penche sur la génération actuelle de talents QB dans le football universitaire.

Je ne déteste toujours pas un pop à +380 ou +400.

L’avantage du calendrier de Washington est que Penix Jr. devra faire face à une concurrence féroce au cours des deux derniers mois de la saison. Les matchs à domicile contre l’Oregon et l’Utah, combinés aux inclinaisons sur route à l’USC et à l’Oregon State, n’augmenteront son stock que s’il joue sous les lumières vives.

Et il n’y a aucune raison de penser qu’il ne le fera pas.

DraftKings distribue le total de victoires de Washington à 9,5 avec du jus au Over, tandis que FanDuel est à 10,5 avec du jus au Under. Ainsi, aucun des plus grands livres aux États-Unis ne s’attend à ce que UW creve un pneu de si tôt.

Si Penix lance 5 000 verges et 40 touchés sur une équipe des Huskies qui termine 10-2 et a une chance de remporter un championnat Pac-12, la récompense lui appartient.

Un dormeur auquel je pense est le quart-arrière de Miami, Tyler Van Dyke. C’est un enfant grand et fort qui peut réaliser tous les lancers pour une équipe des Hurricanes qui pourrait facilement remporter 10 matchs dans l’ACC. Et ses chances chuteront si Miami arrive à Tallahassee début novembre et bouleverse l’État de Floride.

Compte tenu de l’amour des électeurs de Heisman pour quelque chose de nouveau – sans parler de la possibilité des statistiques de fin d’année de Penix – il est judicieux de parier sur un gars avec son talent de bras jouant dans une conférence connue pour ses feux d’artifice offensifs.

Si Penix fait ce que je pense pouvoir faire, il n’y a pas de limites.

