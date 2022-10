Il n’est pas surprenant que de nombreux Britanniques préfèrent une “dictature” à la chinoise au chaos actuel

Les experts occidentaux peuvent croire que la démocratie chaotique du Royaume-Uni est “plus saine” que le modèle de leadership musclé de la Chine, mais beaucoup de gens ne le pensent pas

Cela a été une semaine très mouvementée dans la politique britannique, même selon les normes chaotiques modernes. La Première ministre Liz Truss a démissionné 45 jours après le début de son mandat, pour être remplacée par son ancien rival à la direction Rishi Sunak.

De l’autre côté du globe, la Chine a conclu son 20e congrès national du parti, qui a vu le dirigeant Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat sans précédent. Les grands médias aiment à dire qu’il est le “Le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao.”

Et sans surprise, il y a eu un effort concentré dans la presse occidentale pour jeter une lumière aussi négative que possible sur la Chine tout au long de l’événement. Cela a conduit à la publication d’un article extraordinaire dans le Times de Londres par le chroniqueur Dominic Lawson, qui, réfléchissant aux événements récents en Grande-Bretagne et en Chine, a insisté : “Notre chaos est plus sain que ‘l’harmonie’ de la Chine”, alors que son sous-titre se plaignait que “trop ​​de Britanniques échangeraient une démocratie désordonnée contre une dictature.” L’article cite un sondage qui montre que 46% des Britanniques préféreraient “un leader fort qui n’a pas à se soucier du parlement/des élections” – autrement dit, “une forme de dictature” – à l’état tumultueux actuel du pays.

Pour lui, et sans doute pour beaucoup d’autres, s’en tenir à la démocratie sur “Le modèle de la Chine” est une question de bon sens. Il convient de noter que la Chine n’a donné aucune indication qu’elle souhaite que son modèle soit imposé à la Grande-Bretagne, et dans la pratique, l’idée de le faire est inconcevable. C’est juste une question de fait que le communisme est incompréhensible dans la culture politique britannique où la liberté classique prime, et si vous demandez à 90% de la population, la réponse sera la même.

Mais cette focalisation sur la préférence idéologique évite l’éléphant dans la pièce, c’est-à-dire, le système politique britannique est-il à la hauteur de son peuple, contrairement à celui de la Chine ? Vu sous cet angle, la réponse est un « non » franc et retentissant, ce qui fait qu’on s’interroge immédiatement sur la question de savoir si «Le chaos de la Grande-Bretagne” est vraiment mieux que “L’harmonie de la Chine” même si l’on peut plaider pour le premier pour des raisons de principe.

S’il est vrai que la Chine a connu ses propres périodes de « chaos », comme la Révolution culturelle de Mao, le consensus post-Mao de la Chine depuis “réforme et ouverture” commencé en 1978 a été de préserver la stabilité politique dans le but d’accélérer le développement économique, plaçant ainsi le pragmatisme au-dessus des dogmes idéologiques. Et que vous aimiez ou non le Parti communiste, cela a été un succès d’un point de vue historique.

La Chine est passée de l’un des pays les plus pauvres du monde, avec un PIB par habitant de seulement 60 dollars en 1960, à près de 12 000 dollars au début de 2022 (dépassant désormais certains pays d’Europe). Son PIB dans son ensemble est devenu le deuxième plus important au monde et a dépassé le total de l’Union européenne en 2021. De même, son espérance de vie moyenne est passée d’un niveau scandaleusement bas de 34 ans en 1950 à plus de 76 ans en 2021. Cela a également dépassé les États-Unis, qui ont chuté en raison du nombre massif de décès infligés par la pandémie de Covid-19.

Compte tenu de cela, les partisans du Parti communiste diront que le modèle chinois a mieux fonctionné pour les circonstances de la Chine et, comme le dit le vieil adage, “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas”. Pourquoi la Chine aurait-elle besoin d’envisager un modèle britannique de démocratie, alors que tous les indicateurs du Royaume-Uni lui-même montrent de plus en plus que ce système ne fonctionne pas, même pour ses propres circonstances ? Les Britanniques pourraient peut-être voter pour leurs dirigeants, mais la performance désastreuse du récent gouvernement, sautant d’un chef à l’autre, faisant des choix politiques mal conçus fondés sur l’idéologie et le populisme, et le fiasco du Brexit, n’offre pas de solution retour décent aux électeurs.

Alors que la Chine continue de croître, malgré les critiques sur sa politique zéro Covid, la Grande-Bretagne, quant à elle, fait face à de graves turbulences économiques et serait officiellement entrée en récession, étant à nouveau décrite comme “l’homme malade de l’Europe”. Le thème sous-jacent des 50 dernières années dans la politique britannique a été la question de savoir comment éviter le mot « déclin », c’est-à-dire comment le tournant vers le thatchérisme, l’anti-syndicalisme, le néolibéralisme agressif, et bien sûr le Brexit lui-même, peuvent tous être décrite dans une perspective à long terme. Les meilleurs jours de la Grande-Bretagne sont sans doute derrière elle, tout ce qui précède ayant contribué à l’instabilité et à l’incertitude politiques croissantes.

Mais on ne peut pas en dire autant de la Chine, où il n’y a peut-être pas de liberté, mais où il y a une certitude. Donc, si vous demandez à la personne chinoise moyenne si “Le chaos de la Grande-Bretagne” est préférable à la Chine « harmonie stricte » alors la réponse sera un «non» retentissant, et il suffit de regarder la trajectoire des fortunes des deux pays pour le voir.