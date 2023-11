Il n’est pas possible de combler le grand fossé en matière d’armes au Colorado | Culture & Loisirs

La grande division américaine autour des armes s’est révélée Festival du film de Denver jeudi avec une projection émouvante et parfois controversée du nouveau documentaire bien intitulé «La grande fracture.»

Le film remarquablement équilibré de Tom Donahue raconte le passage mince comme un rasoir du Colorado en 2019 d’un soi-disant rloi du drapeau edqui – lorsqu’elle est appliquée – peut empêcher temporairement les personnes présentant un risque élevé de se blesser ou de blesser autrui de posséder des armes à feu.

Plus que cela, le film présente une chronologie révélatrice de l’histoire violente des armes à feu de ce pays, de la traite des esclaves au massacre de Sand Creek, en passant par Columbine et King Soopers.

Il semble qu’une partie se demande constamment : « Comment pouvons-nous empêcher que cela ne se reproduise ? » tandis que l’autre camp s’entête perpétuellement. (Tous deux étaient présents – et ont fait connaître leurs sentiments lors d’une conversation après le film.)

Le film de Donahue donne la parole à de nombreuses personnes directement touchées par le problème des armes à feu.

Dudley Brown, fondateur du puissant Propriétaires d’armes à feu des Rocheuses Le lobby – qui a adopté une politique de compromis zéro envers toute législation sur la protection des armes à feu, quel que soit le soutien du public, se réjouit de sa promesse de faire tomber tout homme politique républicain qui s’écarte de son programme législatif.

Tom Sullivan, quant à lui, raconte son chemin sanglant depuis le père de la victime assassinée du théâtre Aurora, Alex Sullivan, jusqu’à la State House, où il a co-parrainé l’ordonnance de protection contre les risques extrêmes (loi drapeau rouge) qui a ensuite été adoptée au Sénat par une seule voix. (Il est maintenant sénateur d’État.)

Il y a le shérif républicain du comté de Douglas Tony Spurlockqui (à ses grands risques personnels et politiques) a défendu la loi du drapeau rouge du Colorado après que son adjoint de 29 ans Zack Parrish a été pris dans une embuscade le soir du Nouvel An 2017 alors qu’il tentait de placer un homme en détention pour raisons de santé mentale. Et il y a le shérif du comté de Weld Steve Ramesqui a fait l’actualité nationale lorsqu’il a déclaré qu’il préférait aller en prison plutôt que d’appliquer la loi parce qu’il estime qu’il est trop facile de confisquer les armes à quelqu’un.

Ensuite, il y a l’artiste autochtone Gregg Dealqui se lance dans un voyage pour comprendre les horribles circonstances qui ont donné naissance à un pasteur méthodiste et colonel de l’armée américaine pour diriger la mutilation de jusqu’à 600 Cheyenne et Arapahoe rendus (dont environ les deux tiers étaient des femmes et des enfants) à Sand Creek en 1864.

La plus grande réussite du film est qu’il fera bouillonner n’importe qui, quelle que soit sa conviction politique, à différents moments. Brown ne peut contenir son amusement lorsqu’il dit : « Si vous pouvez compter le nombre d’armes que vous possédez, vous n’en avez pas assez. »

Deal ne peut dissimuler sa colère lorsqu’il déclare : « Ce pays est plus déterminé à protéger les armes que les gens à l’autre bout du canon. »

Le film se poursuit jusqu’au vote culminant au Sénat de l’État, qui est une défaite pour la droite et pas vraiment la victoire de la gauche qu’on aurait pu croire. Parce qu’après l’adoption de la loi, au moins 37 des 64 comtés du Colorado se sont déclarés « sanctuaires du deuxième amendement ». L’un d’eux était le comté d’El Paso.

Après le film, Karin Asensio, directrice exécutive du Parti démocrate du Colorado, a déclaré sans ambages : « La fusillade du Club Q à Colorado Springs s’est produite en raison du refus d’appliquer la loi du drapeau rouge. Nous n’avons que cinq ou six shérifs démocrates au Colorado, ce qui signifie que nous en avons très peu qui voudraient faire appliquer la loi.

Là encore, malgré son opposition déclarée, Don Wilson, shérif du comté de Dolores a utilisé la loi en août 2020 pour désarmer un homme de Dove Creek qui avait pointé un fusil semi-automatique sur l’un de ses adjoints.

Le film, bien sûr, n’offre aucune réponse inexistante sur la manière de combler « The Great Divide ». Mais de solides arguments sont avancés en faveur de l’éducation et des enseignants qui enseignent notre histoire sans fard.

L’un des moments les plus puissants que j’ai jamais vu dans un film survient lorsque Donahue interviewe une enseignante qui était elle-même une survivante de Columbine. Il lui demande si elle parle de Sand Creek à ses élèves. Elle a l’air légitimement perplexe.

« On ne vous a jamais parlé de Sand Creek ? il demande. Sa réponse : « Non. Était-ce le nom d’une autre fusillade dans une école ?

PROJECTION DU JOUR

Le fabriqué au Colorado “Centre de liquide mou“, avec et co-écrit par l’acteur lauréat du True West Award Steph Holmboa été qualifié de « chef-d’œuvre d’horreur indépendant » (par Centrale de l’effroi). Il s’agit d’une femme qui a quitté son ex toxique, mais des événements inexplicables transforment sa maison en une maison d’horreurs. Le film, composé par le musicien local Roberto Garza, a remporté le prix de la meilleure musique au Dark Red Film Festival 2023. Les cinéastes sont Joseph Kolean et Zachary Gutierrez. 21h vendredi et 21h15 samedi au Sie FilmCenter.

QUE SE PASSE-T-IL D’AUTRE AUJOURD’HUI ?

Tellement. Acteur lauréat d’un Emmy Award Larry Wilmore produira un enregistrement live de son podcast, »Du noir dans l’air“, à 10 heures du matin depuis l’hôtel Jacquard à Cherry Creek… Le réalisateur Andrew Haigh recevra le CinemaQ LaBahn Ikon Film Award (remis à un contributeur exceptionnel en matière de divertissement de la communauté LGBTQIA+) avant la projection de “Nous tous, étrangers» à 19 heures au Denver Botanic Gardens. Dans le film, un homme ramené dans la maison de son enfance découvre que ses parents semblent vivre exactement comme ils l’étaient le jour de leur mort, il y a 30 ans. Il met en vedette Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell et Claire Foy.

TITRE DU JOUR

“Ils ont tiré sur le pianiste” raconte l’histoire festive de l’origine du mouvement musical latino Bossa Nova dans un film où l’animation rencontre le documentaire. 14h vendredi au Sie FilmCenter.

INFORMATIONS ET BILLETS

Aller à denverfilm.org

