Il n’est pas nécessaire de tester les médicaments chez les personnes obèses. Voici pourquoi c’est un problème

Plus de 40 % des adultes américains sont considérés comme obèses, mais les médicaments que beaucoup prennent sont rarement testés sur des corps plus gros.

C’est parce qu’ils ne sont pas tenus d’être inclus dans les études sur les médicaments. Et souvent, ils sont explicitement exclus.

“Les essais cliniques et les instructions de dosage ne garantissent pas toujours que les médicaments seront sûrs et efficaces pour les personnes obèses”, a déclaré Christina Chow, chercheuse en médicaments qui a rendu compte des défis liés à la prise en compte de l’obésité dans le développement de médicaments. “Il n’y a pas vraiment d’importance à les étudier.”

De nombreux médicaments largement prescrits et médicaments en vente libre agissent différemment chez les personnes obèses, mais on ne sait souvent pas exactement comment et à quelle dose. Les recherches suggèrent que cela pourrait inclure des antibiotiques et des médicaments antifongiques utilisés pour traiter des infections graves, des hormones synthétiques utilisées dans la contraception d’urgence Plan B et même de l’ibuprofène, l’analgésique courant vendu sous le nom d’Advil.

La Food and Drug Administration des États-Unis et les National Institutes of Health – agences qui réglementent et financent les tests de dépistage de drogues – mettent désormais l’accent sur les lacunes de la recherche. Lors d’un atelier l’année dernière, le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, a reconnu un « déficit de preuves » sur la façon dont les médicaments agissent chez les patients obèses. Le NIH encourage désormais les chercheurs à considérer l’impact de l’exclusion des personnes obèses dans leurs études, a déclaré un porte-parole.

Lors d’une récente conférence médicale, Chow a présenté une revue de plus de 200 études sur de nouveaux médicaments menées aux États-Unis l’année dernière. Parmi ceux-ci, près des deux tiers n’ont pas mentionné le poids ou l’indice de masse corporelle – une évaluation courante de l’obésité – ce qui signifie qu’ils ne garantiraient pas l’inclusion des personnes obèses, a-t-elle déclaré.

Les études qui citent le poids ont le plus souvent été utilisées pour exclure les personnes obèses de la participation, a déclaré Chow, qui travaille pour Emerald Lake Safety, une société californienne qui enquête sur les réactions graves aux médicaments. Les personnes ayant un indice de masse corporelle ou un IMC de 30 ou plus sont considérées comme obèses.

Historiquement, certaines populations ont été exclues des tests par crainte de danger, notamment les personnes enceintes et les enfants. Les femmes, les minorités raciales et ethniques et les personnes âgées ont également été sous-représentées avant les récents efforts visant à renforcer la diversité.

Les raisons d’exclure les personnes obèses sont anciennes et variées, a déclaré le Dr Caroline Apovian, chercheuse au Brigham and Women’s Hospital de Boston et co-auteur de l’étude de Chow.

Les participants disposés à s’inscrire à des études sont souvent plus restreints et ne reflètent pas la population générale, a-t-elle noté. Et les chercheurs craignent souvent que les complications de santé pouvant accompagner l’obésité n’altèrent les résultats de leurs travaux.

« Parfois, les patients obèses présentent beaucoup plus de comorbidités que d’autres. Ils auront plus de diabète, plus de maladies cardiaques, plus d’accidents vasculaires cérébraux », a-t-elle déclaré.

Mais si les médicaments ne sont pas étudiés dans une pathologie qui touche 42 % de la population américaine, les conséquences réelles peuvent être désastreuses, estiment les experts.

Certains médicaments peuvent se concentrer dans les tissus adipeux et non dans la circulation sanguine. Cela signifie qu’il y aura moins de médicaments dans le sang, ce qui entraînera un sous-traitement, a déclaré Apovian.

D’autres médicaments restent plus longtemps dans l’organisme des personnes obèses. Cela pourrait entraîner des interactions médicamenteuses nocives si un autre médicament est ajouté trop tôt.

Un antipsychotique appelé Rexulti est souvent prescrit aux personnes souffrant de schizophrénie ou de trouble dépressif majeur, a noté Chow. Des recherches ont montré que chez les patients obèses, l’atteinte de la concentration de Rexulti nécessaire pour être efficace peut prendre beaucoup plus de temps. En conséquence, de nombreux patients — et leurs médecins — peuvent arrêter le traitement trop tôt ou conclure que le médicament n’agit pas.

“Ne pas traiter ou sous-traiter la schizophrénie peut être dangereux pour eux-mêmes et pour leur entourage”, a déclaré Chow.

Le médicament contraceptif d’urgence Plan B One-Step est un autre exemple. Des études suggèrent que le lévonorgestrel, le médicament actif, pourrait ne pas fonctionner aussi bien chez les personnes souffrant d’obésité, ce qui pourrait conduire à un échec du traitement et à une grossesse, a déclaré le Dr Alison Edelman, obstétricienne-gynécologue et chercheuse à l’Oregon Health & Science University, qui étudie la contraception et obésité. Mais la FDA affirme que les données sont limitées et contradictoires, et qu’il n’y a donc pas suffisamment de preuves pour exiger un avertissement sur l’étiquette.

Même un médicament aussi courant que l’ibuprofène, vendu sous le nom d’Advil, peut ne pas soulager la douleur chez les personnes de poids plus élevé lorsqu’il est pris selon les instructions, selon les recherches.

Mais sans tests adéquats et instructions claires, les médecins ne sauront pas comment ajuster le dosage en cas d’obésité, a déclaré le Dr Colleen Tenan, membre du conseil d’administration de l’Association des professionnels de la recherche clinique.

« C’est très difficile d’être médecin et de dire que je vais prescrire des médicaments en dehors des limites normales », a-t-elle déclaré.

Le changement est à venir, mais les progrès sont lents, a déclaré Edelman. En 2019, la FDA a publié un projet de lignes directrices sur la contraception hormonale qui demande aux promoteurs des études de lever les restrictions sur l’indice de masse corporelle et d’inclure les femmes obèses. Même si les orientations ne sont pas définitives, elles ont déjà changé la façon dont elle et d’autres chercheurs structurent leurs études, a-t-elle déclaré.

“C’est juste quelque chose que nous devons réduire parce que c’est très important”, a-t-elle déclaré. “Car à moins de voir une représentation dans notre population étudiée, nous n’obtiendrons pas de traitements qui fonctionnent bien pour les individus.”

En attendant, Apovian a déclaré que les patients peuvent demander à leur médecin si la dose standard d’un médicament est adaptée à leur poids. Les médecins ne le savent peut-être pas, mais cela pourrait entamer une conversation importante sur un traitement efficace.

«C’est un gros problème», a-t-elle déclaré. « Il peut être important que les patients s’expriment. »

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.