HOUSTON – Cam Akers a effectué un retour en force après deux déchirures du tendon d’Achille, se qualifiant lui-même comme une sorte de prodige médical et se méritant une place dans l’effectif des Texans, champions en titre de l’AFC Sud.

Akers se prépare désormais à jouer un rôle plus important en tant que principal porteur de ballon dimanche contre les Vikings du Minnesota, son ancienne équipe.

Akers a pris les clichés de la première équipe mercredi avec le titulaire Joe Mixon mis à l’écart en raison d’une blessure à la cheville qui pourrait l’empêcher de jouer cette semaine, ainsi que le running back remplaçant Dameon Pierce avec une légère élongation aux ischio-jambiers. Aucune des blessures des running backs n’est considérée comme à long terme, selon des sources de la ligue.

« Il n’est pas nécessaire de se préparer pour rester prêt », a déclaré Akers. « Je me suis donc préparé pour ce moment. Je suis prêt pour cela. Je suis prêt à en profiter. »

Akers, en remplacement de Mixon dimanche soir contre les Bears de Chicago, a couru pour un total de 32 verges, le meilleur total de son équipe, en sept courses, avec une moyenne de 4,5 verges par course et a effectué une longue course de 13 verges ponctuée d’un dur raidissement du bras. Akers a perdu un fumble dans la zone rouge sur un tir casque contre casque non pénalisé.

Akers aurait pu signer un nouveau contrat avec les Vikings cet été après s’être déchiré le tendon d’Achille l’an dernier. Il a toutefois préféré s’engager avec les Texans.

« J’ai mis beaucoup de choses en jeu, mais je suis heureux d’être ici », a déclaré Akers. « Je suis heureux de l’opportunité que les Vikings m’ont donnée lorsque j’étais avec eux. Donc, ce sera amusant. Ce sera amusant de revenir et de voir ces gars-là et, en fin de compte, de rivaliser avec eux. »

« Ce sera une sensation formidable. Ce n’est qu’un match comme un autre. Évidemment, j’ai une certaine expérience dans ce domaine, mais ce sera un autre match. C’est le prochain. Donc je veux juste offrir un spectacle. »

Signé pour un contrat minimum d’un an après un entraînement réussi en juillet, le natif du Mississippi était autrefois le meilleur arrière du pays à la sortie du lycée avant de signer avec Florida State.

Avec ses mouvements insaisissables et sa capacité à manier le bras de manière rigide, Akers a fait forte impression sur l’organisation des Texans.

« Cam a bien couru avec le ballon, comme nous l’avons vu », a déclaré l’entraîneur des Texans DeMeco Ryans. « Il a fait du bon travail pour nous, nous verrons donc où en est Cam au fil de la semaine. »

Au cours de la pré-saison, Akers a excellé en affrontant le défenseur des Los Angeles Rams, Jason Taylor, lors du dernier match de pré-saison.

« Juste du football pour les grands, tu vois ce que je veux dire ? » a dit Akers. « Sortir et faire un jeu. JV. Varsity. Je suis de l’équipe universitaire. »

Akers, 25 ans, est un coureur de 5 pieds 10 pouces et 217 livres qui a commencé cette saison avec 1 581 verges en carrière, quatre verges par course avec 11 touchés et 38 réceptions pour 320 verges et un touché.

En 2022, il a couru pour 786 yards et neuf touchdowns, un sommet en carrière, avec une moyenne de 4,2 yards par course. Il n’a que quatre fumbles en carrière.

Le running back multidimensionnel des Texans a continué à prouver qu’il était de retour et qu’il avait retrouvé sa forme d’antan. Il a couru pour 53 yards, le meilleur total de son équipe, en sept courses et a attrapé trois passes pour 19 yards sur quatre cibles pour un total de 72 yards d’attaque contre les Rams.

On peut dire que le jeu le plus accrocheur d’Akers ressemblait à une séquence de jeu vidéo, sauf qu’il était réel. Akers a pris une passe et a mis la défense des Rams dans un cycle de rotation alors qu’il tournait autour de trois Rams pour récupérer un premier down. Trois mouvements de rotation consécutifs, dont deux fois autour des secondeurs déconcertés Zack VanValkenburg et Elias Neal et du défenseur arrière Tre Tomlinson, ont fait le travail.

Avant même qu’Akers ne rejoigne les Texans, il s’entraînait à Houston avec l’entraîneur d’élite Justin Allen. Il avait déjà acheté une maison parce qu’il voulait vivre dans cette région.

« J’étais déjà en train d’acheter une maison avant de recevoir l’appel pour aller travailler », a déclaré Akers. « Je me sens comme à la maison. »

Travaillant derrière le running back Joe Mixon, sélectionné au Pro Bowl, Akers a mis un point d’honneur à apprendre de lui. Maintenant qu’il a montré ce dont il était capable, la décision ne dépend plus de lui et revient au staff technique. Il adorerait continuer à jouer ici.

« Je laisse tout cela entre les mains de Dieu », a déclaré Akers. « Dites-moi simplement où aller pour travailler. La camaraderie, la culture, c’est une culture gagnante ici. Vous avez tout le monde du haut en bas, tout le monde veut gagner. Tout le monde a un objectif commun, donc c’est facile de se mettre en rang. »

Profondément spirituel, l’ancien joueur vedette de l’État de Floride et choix de deuxième tour des Rams attribue son remarquable retour à sa foi et à son travail acharné.

« Il faut rendre tout le crédit au bon Dieu d’en haut, vous voyez ce que je veux dire ? » a déclaré Akers à KPRC 2 lors d’une interview au NRG Stadium. « Pour m’avoir permis d’avoir un esprit fort et un système de soutien solide pour pouvoir revenir. C’est un petit groupe qui revient de là, et je suis heureux de faire partie de ce groupe. »

Akers a rejoint les Texans, dont le poste de running back est occupé par Mixon, après avoir envisagé de rejoindre les Vikings. L’idée de jouer pour les Texans a beaucoup plu à Akers. Le natif du Mississippi était déjà en ville pour s’entraîner avec l’entraîneur d’élite de la NFL et de la NBA Justin Allen et était en train d’acheter une maison.

« J’étais déjà là, c’était comme un destin divin, le plan de Dieu », a déclaré Akers. « Je suis donc heureux d’être ici. J’espère pouvoir y arriver. »

Akers a terminé la pré-saison avec 114 yards au sol sur 23 courses et a attrapé huit passes pour 61 yards avec un touché.

Akers a été échangé aux Vikings contre un choix de sixième tour au repêchage l’année dernière, où il a couru pour 40 yards en cinq courses et a attrapé deux passes pour 11 yards lors de ses débuts contre les Panthers de la Caroline. Il s’est blessé contre les Falcons, se déchirant le tendon d’Achille, et a été placé sur la liste des blessés.

Akers a signé un contrat standard d’un an d’une valeur de 1,175 million de dollars. Il voulait simplement une opportunité et il a eu ce qu’il espérait.

Le chemin du retour a été long pour Akers.

« Je dirais que cela m’a permis de l’apprécier davantage, vous voyez ce que je veux dire ? », a déclaré Akers. « Parfois, on peut tenir pour acquis la capacité que Dieu nous a accordée dans une situation où il veille sur nous. Je fais de mon mieux. »

Akers a déploré ce fumble perdu, le qualifiant d’« inacceptable ». Il est déterminé à ce que cela ne se reproduise plus.

« Je vais m’en occuper », a-t-il dit. « Je suis mon plus grand critique. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne le faites pas. »

La défense des Vikings, conçue par le coordinateur défensif Brian Flores, est un défi.

« Flo fait beaucoup de choses différentes en défense », a déclaré Akers. « Il appelle beaucoup de schémas différents et ils exécutent bien. Ils ont de bons gars là-bas, de bons défenseurs, de bons joueurs. Donc, nous devons être dans notre jeu. Nous devons sortir et nous mettre au travail et faire des jeux très tôt. »

Aaron Wilson est un journaliste texan et de la NFL pour KPRC 2 et click2houston.com