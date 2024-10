Il n’est pas interdit aux patients diabétiques de manger du sel, des glucides et autres

De Fred Ezeh, Abuja

Des experts médicaux, notamment des endocrinologues et des nutritionnistes, ont neutralisé les croyances non fondées selon lesquelles la consommation d’aliments contenant du sel, des glucides et d’autres épices pourrait augmenter les risques de diabète ou aggraver le cas des personnes déjà diabétiques.

Les médecins ont déclaré que le défi est de pouvoir connaître la quantité appropriée, la présentation et l’emballage de la nourriture afin qu’elle soit plus respectueuse de la situation sanitaire, et de ne pas rester complètement à l’écart de la nourriture.

S’exprimant au nom des médecins lors d’un concours culinaire organisé pour les médecins à Abuja, le Dr Alex Nnadozie, a déclaré que le concours était organisé en collaboration avec la Fondation Snugg-Nest Care Givers, dans le cadre de la campagne de sensibilisation en amont du Mondial du diabète. Journée en novembre.

Il a déclaré : « Les patients diabétiques méritent le meilleur de la vie. Être diabétique ne signifie pas que l’on doive s’arrêter ou devenir ennuyeux. Souvent, lorsqu’on diagnostique chez quelqu’un une maladie métabolique comme le diabète, on lui demande d’éviter ceci et cela, et par conséquent, la vie et l’alimentation deviennent ennuyeuses.

« Ils verraient des gens goûter et manger des aliments colorés, mais ils ne peuvent pas les consommer à cause des conseils des médecins, mais cela ne devrait pas être le cas. Souvent, les médecins limitent leurs patients diabétiques à certains régimes ou habitudes alimentaires. Nous avons décidé d’impliquer les médecins dans un concours de cuisine afin qu’ils puissent ainsi éduquer concrètement les patients sur de meilleures façons de se nourrir. Comment ils doivent préparer leur nourriture et à quel point elle doit être savoureuse.

« Ces médecins, à travers le concours culinaire, doivent montrer à leurs patients diabétiques comment préparer des aliments sains, savoureux, colorés, appétissants et nutritifs. Ils sont jugés en fonction de leur capacité à créer un petit-déjeuner, un déjeuner et un dîner sains pour les patients diabétiques, tandis que les nutriments, l’emballage et la présentation sont pris en compte dans la décision. Un spécialiste des maladies métaboliques (endocrinologue), une nutritionniste certifiée et un chef cuisinier composaient le jury.

Le Dr Nnadozie a en outre expliqué que le diabète, étant une maladie métabolique, comporte de nombreux éléments. « Cela peut être dû à l’obésité, à des problèmes de mode de vie, à des facteurs génétiques ou autres. Quand on voit l’obésité, alors l’hypertension frappe à la porte, tout comme le diabète. C’est pourquoi ils vont ensemble. Les facteurs métaboliques qui amènent l’un attirent également l’autre.

« Néanmoins, il faut savoir qu’il y a des gens qui sont diabétiques et non hypertendus, et vice versa. L’hypertension artérielle (HBP) est très courante parmi la race noire. Certaines personnes commenceront par souffrir de diabète, et l’hypertension rejoindra peu de temps après. Certains sont peut-être déjà hypertendus, puis le diabète arrive plus tard.

Pendant ce temps, Chidera Ijeoma, responsable administratif de la Fondation Snug-Nest, a déclaré aux journalistes que la Fondation s’engage à promouvoir une alimentation saine auprès de la population, d’où la décision de s’associer avec les médecins qui diagnostiquent souvent la maladie.

Elle a déclaré : « Les médecins diagnostiquent la maladie et la suivent avec des avertissements stricts sur ce qu’il faut ou ne pas manger ou boire. Nous avons donc décidé de les impliquer afin qu’ils puissent nous montrer concrètement comment préparer des aliments sains pour les personnes ayant différents problèmes de santé, et dans ce cas, les patients diabétiques. Cela fait partie de notre campagne de sensibilisation du public en prévision de la prochaine Journée mondiale du diabète en novembre.

« Cependant, nous nous concentrons sur la fourniture de soins aux personnes âgées dans la communauté, et c’est un fait connu que le diabète touche davantage les personnes âgées que les plus jeunes. Notre intérêt dans ce concours culinaire avec les médecins est de sensibiliser le public au diabète en général, et surtout aux personnes âgées.