Il n’est pas facile d’enquêter sur un Tun, dit Anwar

KLANG : Il n’est pas facile de mener des enquêtes sur des personnalités de premier plan, a déclaré le Premier ministre Datuk Seri Anwar Ibrahim.

À ce titre, il a exhorté le public à soutenir les efforts du gouvernement pour enquêter sur les personnalités les plus importantes, y compris celles portant le titre de Tun, concernant le détournement de fonds gouvernementaux.

“Nous allons poursuivre les escrocs, je m’en fiche… Quand nous voulons agir (contre ces individus), les gens se mettent en colère en disant que ce Premier ministre est trop dur. Pour moi, c’est étrange ; vous devrait le soutenir (enquêtes). Ce n’est pas facile, vous savez, d’enquêter sur un Tun.

“Enquêter sur un chef de village est facile. Enquêter sur un professeur d’école est encore plus facile. Je veux enquêter sur les gros bonnets qui volent beaucoup d’argent. Pensez-vous que c’est facile ? Ce n’est pas le cas. Nous voulons protéger ce pays ; ne les laissez pas voler la richesse du peuple”, a-t-il déclaré samedi lors de la célébration du Festival national de Ponggal 2024 sur la place du conseil municipal de Klang à Padang Chetty.

Le 17 janvier, la Commission malaisienne anti-corruption (MACC) a confirmé avoir recueilli les déclarations du fils d’un ancien Premier ministre, soupçonnées d’être liées à ses relations commerciales à la fin des années 1990.

Avant cela, l’épouse de Tun Daim Zainuddin, Toh Puan Nai’mah Abdul Khalid, et leurs deux enfants se trouvaient au siège du MACC pour participer à une enquête qui serait liée à l’ancien ministre des Finances et homme d’affaires.

En décembre, le MACC a saisi le bâtiment Menara Ilham à Kuala Lumpur, qui serait lié à une affaire de détournement de plus de 2,3 milliards de RM de fonds publics, impliquant un homme d’affaires et un ancien ministre de haut rang.

Pendant ce temps, Anwar a rappelé aux dirigeants de la communauté indienne de ne pas se laisser emporter par des sentiments extrêmes qui ne profiteraient pas au pays.

Il a déclaré que toutes les races exigent désormais une résolution rapide des problèmes et que le gouvernement utilisera le concept juste et équitable de Madani au profit de toutes les parties.

“Pour résoudre les problèmes rencontrés par la communauté indienne, nous avons non seulement alloué 100 millions de RM par l’intermédiaire de l’Unité de transformation indienne de Malaisie (Mitra), mais nous les résolvons également à travers d’autres programmes tels que (l’amélioration) des toilettes scolaires, (l’éradication) de la pauvreté extrême, l’amélioration des fonctionnaires. ‘maisons et 30 millions de RM via le Fonds économique du groupe national d’entrepreneurs (Tekun).”

“J’ai également demandé à tous les ministères, y compris le ministère des Finances, le ministère des Ressources humaines et le ministère de l’Unité nationale, d’identifier les problèmes auxquels sont confrontés les gens, quelle que soit leur race.

Anwar a également déclaré qu’après que le gouvernement ait réussi à éradiquer la pauvreté extrême à Kuala Lumpur et à Negeri Sembilan, il attend désormais un rapport complet de Selangor d’ici deux semaines concernant des progrès similaires.

“Bien sûr, nous pouvons bien gérer Selangor, avec de bons résultats et la capacité de résoudre les problèmes. Je suis convaincu que Selangor, Kuala Lumpur et Negeri Sembilan peuvent résoudre les problèmes liés à la pauvreté”, a-t-il déclaré. – Bernama