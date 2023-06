« Il n’est pas crédité mais il est incroyable »: Patrick Vieira choisit le joueur clé de Manchester City avant la finale de la Ligue des champions

Patrick Vieira a identifié le milieu de terrain clé de Manchester City cette saison et expliqué pourquoi les Citizens sont si bons.

Vieira a joué pour Manchester City entre 2010 et 2011, qui est maintenant à l’aube d’un triplé, avec juste l’Inter Milan – un autre des anciens clubs de Vieira – à affronter en finale de la Ligue des champions à Istanbul.

Vieira, s’exprimant lors du lancement du rapport « Soundscape of Being There » d’Expedia Live, qui célèbre les sons emblématiques des voyages de football avant la finale de l’UEFA Champions League, a partagé certains de ses sons préférés dans le football – et a déclaré FFT exclusivement qu’il pense que Rodri détient la clé du milieu de terrain de Pep Guardiola.

Vieira a désigné Rodri comme l’homme clé de Manchester City (Crédit image : Getty)

« En tant que milieu de terrain titulaire, je devrais dire Rodri », a déclaré Vieira à la FFT en tant que joueur qu’il apprécie le plus à City.

« Rodri est un joueur qui ne reçoit pas beaucoup de crédit pour ses compétences, mais c’est un joueur incroyable. Pour moi, il est le meilleur milieu de terrain au monde en raison de la façon dont il joue avec les joueurs autour, sa décision -faire, son organisation défensive pour gagner la première balle, la deuxième balle, ou faire une faute quand il a besoin de faire une faute, être agressif pour gagner la balle quand vous avez besoin de gagner la balle.

« Il a commencé à marquer quelques buts lors des deux derniers matchs, mais je l’aime vraiment et pour moi, c’est une joie de le regarder. »

Patrick Vieira a affronté Manchester City cette saison, en tant que manager de Crystal Palace (Crédit image : Sebastian Frej / MB Media / Getty Images)

TOP 10 DES SONS DE FOOTBALL D’EXPEDIA 1. Acclamations de la foule

2. Les chants

3. Les hymnes de l’équipe sont chantés

4. Le rugissement lorsque les joueurs entrent sur le terrain

5. Hymne de l’UEFA Champions League avant le match

6. Chansons des joueurs chantées

7. Les fans applaudissent

8. Ping du ballon frappant la barre transversale

9. Le bruit du ballon qui frappe le fond du filet

10. Le silence tendu avant un penalty

Vieira a en fait affronté City cette saison en tant que manager, avec Crystal Palace. Les Eagles ont mené 2-0 contre les hommes de Guardiola avant de perdre 4-2 – et maintenant, Vieira dit que cette équipe de City n’a pas de faiblesse évidente.

« Ce qui fait que l’équipe est bonne, c’est qu’elle est bonne en tout ! Quelles sont les faiblesses du groupe ? » il dit FFT maintenant. « Quand ils décident de jouer avec les rythmes du jeu, c’est vraiment difficile de les affronter à cause de la qualité qu’ils ont.

« Ce qui rend cette équipe spéciale, c’est qu’ils font très bien les choses faciles. Ils respectent le jeu, respectent le collectif, et il semble qu’il y ait aussi une très bonne ambiance autour d’eux. Un bon groupe qui mène très bien ensemble et je crois que quand tu as ça, ça fait une différence dans la qualité du jeu. »

Alors, qui va gagner la finale de la Ligue des Champions ? Vieira dit que City est favori, mais ce ne sera pas facile.

« Je pense que ce sera un très grand match de football car ils jouent tous les deux des styles différents. City est le favori pour remporter la compétition, mais ce ne sera pas si facile. Les équipes italiennes défendent très bien et auront une défense difficile ce jour-là. Il sera très difficile de prédire qui gagnera ce match.

Vieira a également eu son mot à dire sur ses sons préférés dans le football – admettant qu’une équipe à l’extérieur avait la meilleure atmosphère pour lui.

« Je dirais que l’une des meilleures atmosphères doit être à Liverpool parce que quand tous les fans chantent Tu ne marcheras jamais seul, c’est quelque chose d’incroyable à vivre. Le son, l’ambiance, la passion.

« Et d’une certaine manière, l’équipe visiteuse ressent vraiment la pression d’intensifier, cette chanson donne aux joueurs l’élan nécessaire pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Je pense qu’ils laissent les joueurs de Liverpool sentir que leurs fans sont des joueurs supplémentaires sur le terrain. »

Patrick Vieira s’exprimait lors du lancement du rapport « Soundscape of Being There » d’Expedia Live. Pour plus d’informations et pour en savoir plus sur les sons qui ont façonné la carrière de Vieira, visitez Expedia Live : https://www.expedia.co.uk/sports/ucl