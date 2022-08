Il n’est jamais trop tard pour se mettre au water-polo

Vous avez dit que vous êtes considéré comme une source d’inspiration pour les jeunes joueurs. Comment?

Les jeunes joueurs doutent de pouvoir jouer beaucoup plus longtemps. Me voir encore là, à mon âge, les rassure. Cela me donne également l’impression de redonner et de donner le bon exemple à mes coéquipiers et à ceux qui n’ont pas encore découvert le jeu.

Comment les amis que vous vous êtes fait grâce à ce jeu ont-ils affecté votre vie ?

Ce fut merveilleux de partager ce lien unique que nous avons en commun et qui nous unit. J’avais l’impression de ne pas appartenir à une grande partie de ma vie. Je ne me sens pas comme ça ici avec ces gens. Ils représentent une acceptation qui m’a manqué.

Comment êtes-vous impliqué dans le sport?

Au cours des 10 dernières années, j’ai écrit une chronique mensuelle pour le Davis Enterprise, un journal local, sur le water-polo et les maîtres nageurs. Les gens m’arrêtent et me disent qu’ils lisent ma chronique et que c’est super. Cela me donne l’impression de faire quelque chose de valable avec ma retraite. J’aime atteindre d’autres personnes âgées et leur faire savoir que la natation est une bonne compétence pour elles.