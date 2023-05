Il n’est jamais trop tard pour sauver les conservateurs, Rishi – mais le temps presse après le mini-massacre des élections locales

Il y a quelques semaines à peine, les queues des conservateurs étaient levées, Rishi engueulait Sir Keir à propos des oreilles et il y avait des discussions folles, certes lancées par moi, sur une élection anticipée à l’automne.

Tout cet optimisme s’est évaporé comme la brume du matin vendredi. Les élections locales ont prouvé que les espoirs conservateurs d’un quatrième mandat miraculeux sont, comme pourrait le dire Lord Sugar de The Apprentice, dix pour cent de rien.

Avec Starmer, les travaillistes devront former une coalition avec les Lib Dems renaissants mais totalement peu fiables

Les électeurs ont largué plus de 1 000 conseillers conservateurs. . . un résultat sombre accueilli par Starmer avec les mots les plus déprimants de la langue anglaise : « Ne vous y trompez pas, nous sommes sur la bonne voie pour une majorité globale aux prochaines élections.

Ce n’est pas tout à fait vrai. Au moins pas encore.

Il y a une montagne à gravir et le Labour a peut-être déjà atteint son apogée.

Avec un leader plus impressionnant, le parti travailliste pourrait et devrait être sur la bonne voie pour une victoire pure et simple en 2024.

Avec Starmer, le Parti travailliste devra former une coalition avec les Lib Dems renaissants mais totalement peu fiables – plus une poignée de Verts excentriques.

En tout état de cause, nous semblons devoir endurer le Premier ministre Sir Keir et une répétition du désastreux pacte Lib-Lab des années 1970.

Que le ciel nous aide tous.

Il semble qu’il y a seulement quelques semaines, tout allait si bien pour les conservateurs. Et c’était.

Il y a eu un «rebond» définitif de Rishi Sunak lorsque le Premier ministre a révélé l’hypocrisie du SNP sur les droits des femmes – marquant le dernier soupir de Nicola Sturgeon.

L’ancien chancelier a mis un bouchon dans l’interminable querelle avec Bruxelles au sujet de l’Irlande du Nord.

Et il a juré d’arrêter les petits bateaux traversant la Manche, en envoyant des migrants au Rwanda.

Il y avait de grands espoirs que l’économie était en voie de guérison, avec des réductions d’impôts en vue.

Après le carnage de l’an dernier, les conservateurs étaient prêts à se battre et les sondages ont indiqué que l’avance à deux chiffres du travail avait commencé à glisser. Jeudi a cloué cette illusion.

Il n’est jamais trop tard pour sauver les conservateurs, Rishi – mais le temps presse après le mini-massacre des élections locales Crédit : AFP

Starmer n’a pas arraché l’initiative en ayant ses propres idées lumineuses Crédit : Reuters

Les électeurs ne s’intéressent pas à l’Irlande du Nord ni aux problèmes trans – bien que les deux puissent être frustrants.

Mais le trou béant dans les budgets des ménages nous fait tous nous asseoir et faire attention.

Rishi a promis de réduire de moitié l’inflation. Mais il reste obstinément supérieur à 10 %, parmi les plus élevés d’Europe. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté presque deux fois plus vite, de 19,2 % en moyenne.

Les produits de base comme le sucre, le lait, le fromage et autres produits laitiers ont augmenté d’un tiers. Cela représente une énorme part du revenu disponible, en particulier pour les plus pauvres qui luttent pour nourrir leur famille.

Oui, la plupart échappent au contrôle de Rishi – Covid, l’Ukraine et, surtout, l’échec lamentable de la Banque d’Angleterre à voir cette crise venir. Les électeurs sont trop occupés à chercher dans leurs portefeuilles vides pour se soucier de l’économie au niveau du Trésor.

Mais s’ils ne peuvent pas voir un médecin ou un dentiste, prendre un train, appeler la police pour un cambriolage, renouveler un passeport ou acheter le dîner à leurs enfants, ils donneront un coup de pied au chat – dans ce cas, un gouvernement conservateur fatigué.

Crise du logement

S’ils ne se soucient pas de mettre de la nourriture sur la table, ils se demandent ce que font les conservateurs depuis 13 ans.

Et quand ils voient des informations télévisées sur une autre cargaison de migrants sur la côte du Kent, ils demandent ce qui s’est passé pour « reprendre le contrôle ».

L’été n’a même pas commencé et nous sommes en bonne voie pour battre le record de 45 000 arrivées illégales de l’an dernier.

Les électeurs ont également constaté qu’un demi-million d’autres viennent ici légalement. Et c’est littéralement la moitié de celui-ci.

Le total réel est un chiffre stupéfiant de 1,1 million chaque année, réduit officiellement à 504 000 nets après déduction du demi-million qui a effectivement quitté ces côtes.

Pas étonnant qu’il y ait une crise du logement.

Les travaillistes promettent de construire des milliers de nouvelles maisons.

Cela ne suffira pas, d’autant plus que le parti travailliste n’a pas non plus l’intention d’arrêter l’immigration. Starmer n’a pas arraché l’initiative en ayant ses propres idées brillantes. Les conservateurs l’ont perdu en ne les livrant pas.

Rishi Sunak est maintenant sous pression pour mettre en place de véritables politiques conservatrices – baisse des impôts, renforcement des services de police, incitations pour cinq millions de personnes en âge de travailler à quitter l’aide sociale et à trouver un emploi.

Il n’est jamais trop tard, disent-ils.

Mais après le mini-massacre de jeudi, le temps presse.