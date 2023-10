La Commission des droits de la personne de la Saskatchewan qualifie la Déclaration des droits des parents du gouvernement de décevante et polarisante.

Et tout comme le commissaire qui a démissionné cette semaine, la commission demande à nouveau au gouvernement de suspendre le projet de loi.

Dans un communiqué de presse publié jeudi matin, le gouvernement devrait travailler avec la commission pour trouver un « terrain d’entente ».

Il a exhorté le gouvernement à « ralentir et à reconsidérer le projet de loi et les effets qu’il pourrait avoir sur les jeunes vulnérables de notre province. Il n’est jamais trop tard pour un second examen objectif ».

Il a déclaré qu’une consultation significative avec toutes les parties était nécessaire avant de procéder. La commission est prête à aider le gouvernement à prendre une décision éclairée.

« Les gens des deux côtés du débat cherchent à protéger les enfants. Le désaccord réside sur la meilleure manière d’y parvenir », peut-on lire dans le communiqué.

La commissaire aux droits de l’homme, Heather Kuttai, a démissionné cette semaine pour protester contre le projet de loi. Kuttai est un ancien athlète paralympique et défenseur des droits de l’homme primé qui occupait ce poste depuis près de 10 ans.

Le commissaire par intérim Barry Wilcox a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il était malheureux de perdre Kuttai « mais je comprends et j’ai un grand respect pour sa décision. Il faut une vraie force et une véritable détermination pour prendre une mesure aussi définitive. »

« Son engagement en faveur des droits de l’homme et de sa défense de la justice sociale ne peut jamais être remis en question. Ses efforts ont aidé

améliorer nos communautés et faire de cette province un endroit meilleur. Elle et sa famille sont de véritables défenseurs des droits de la personne en Saskatchewan. »

Le débat devrait se poursuivre aujourd’hui à l’Assemblée législative sur la Déclaration des droits des parents. Cela obligerait les responsables de l’école à informer les parents si un élève souhaite changer de nom ou d’identité de genre à l’école.

Un juge a ordonné que la politique soit suspendue, affirmant que rien ne prouve que le gouvernement ait mené des consultations significatives avec les enseignants, les élèves ou les parents.

Le premier ministre Scott Moe présente le nouveau projet de loi comme un moyen d’invoquer la clause dérogatoire et d’annuler l’ordonnance du juge. Moe a déclaré que les parents devraient être impliqués dans les décisions importantes concernant leurs enfants, et il utilisera tous les outils disponibles pour garantir que cela se produise.