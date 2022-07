Il n’est jamais trop tard pour apprendre le tango et tomber amoureux

Ce n’est jamais trop tard est une série sur des personnes qui décident de poursuivre leurs rêves selon leurs propres conditions.

Nancy Cardwell a fait deux grands changements dans sa vie. La première a été de quitter son emploi de rédactrice en chef de journal à New York pour faire du bénévolat pour Habitat for Humanity. La seconde était un peu plus radicale : déménager à Buenos Aires à l’âge de 62 ans après être tombé amoureux du tango – et d’un danseur de tango du nom de Luis Gallardo.

Aujourd’hui âgée de 75 ans, Mme Cardwell a commencé au Wall Street Journal en 1969 et a gravi les échelons pour devenir rédactrice en chef adjointe – et la femme la mieux classée à l’époque. Mais à la fin des années 80, elle a été retirée de la tête de mât dans le cadre d’un remaniement plus large des postes éditoriaux supérieurs et s’est retrouvée frustrée.

Elle revenait d’un voyage de pêche dans le Montana en 1991 lorsqu’elle est descendue de l’avion à l’aéroport de La Guardia, qui était étouffant et en construction. “C’est ça”, se souvient-elle s’être dit. “Je sors d’ici.”