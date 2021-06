New Delhi: L’acteur vétéran Anupam Kher est dans l’industrie cinématographique depuis des décennies et a joué dans plus de 500 films, ce qui en fait l’un des acteurs les plus populaires du pays et même dans une certaine mesure à l’échelle internationale. Cependant, il y a toujours des exceptions et l’acteur est tombé par hasard sur un homme de l’Himachal Pradesh qui ne savait pas que Kher était un acteur populaire de Bollywood ! L’acteur avait documenté la réunion devant la caméra et a été stupéfait de découvrir que quelqu’un dans le pays n’avait aucune idée de sa renommée.

Dans son récent post sur Instagram, il a écrit : « Reality Check, j’annonce toujours fièrement au monde que j’ai fait 518 films. Et je suppose que tout le monde (au moins en Inde) me connaît. Mais #GyanChand ji a brisé ma confiance très innocemment. . Il n’avait aucune idée de qui j’étais. C’était drôlement déchirant et pourtant magnifiquement rafraîchissant ! Merci mon ami de m’avoir aidé à garder les pieds sur terre ! #KuchBhiHoDSaktaHai #LifeIsBeautiful #Innocence #Hilarious. »

Découvrez leur interaction amusante:

Plus tôt, l’acteur s’était rendu à Shimla pour rendre visite à sa mère. Alors qu’il partait, il a partagé une vidéo sincère de sa mère et a écrit une note d’adieu pour elle. Voici ce qu’il a écrit : « Bye Bye. La chose la plus difficile au monde est de dire au revoir à maman. Elle reste à Shimla pendant que je voyage à Mumbai. Nous avons passé du bon temps ensemble. Elle m’en a dit d’autres incroyables. histoires de nos premiers jours dans cette ville. La chose la plus facile au monde est de rendre les parents heureux. Et les bénédictions que l’on obtient sont infinies. «

Sur le plan du travail, Kher a été vu pour la dernière fois en train de raconter le film documentaire « Bhuj: The Day India Shook » sorti le 11 juin 2021.