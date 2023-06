Il neige en juin : Okanagan Connector fait l’expérience de la neige, plus en route

Le sommet de Pennask sur le connecteur de l’Okanagan a connu de la neige dimanche matin (18 juin) à la suite d’un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada. (DriveBC) Le sommet Elkhart sur le connecteur Okanagan a connu de la neige dimanche matin (18 juin) à la suite d’un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada. (DriveBC)

Il ne reste que trois jours avant l’été et la neige est tombée sur le connecteur Okanagan.

Quelques heures après qu’Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial indiquant qu’il y a un risque de mélange pluie-neige pour toutes les autoroutes de l’Okanagan reliant l’Okanagan et le Lower Mainland du dimanche 18 juin au mardi 20 juin, le connecteur a été la première autoroute à expérimenter neige en juin.

Sur les caméras routières de DriveBC dimanche matin, la neige est clairement visible au sommet de Pennask (74 kilomètres à l’ouest de Kelowna) et au sommet d’Elkhart (25 km à l’ouest de la jonction de l’autoroute 97C et de Coquihalla).

Bien qu’il n’apparaisse pas sur les routes, les conducteurs doivent procéder avec prudence car les routes peuvent être glissantes. Plus de pluie et de neige sont attendues au cours de la journée et sont attendues pour le connecteur Okanagan, le Coquihalla et l’autoroute 3.

En montagne, le temps peut changer brusquement, rendant la conduite difficile.

