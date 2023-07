« Il ne voulait pas le tuer » – L’officier qui a tiré sur un adolescent s’excuse auprès de sa famille alors que les émeutes se propagent à travers la France | Nouvelles du monde

Le policier qui a abattu un adolescent lors d’un contrôle routier à Paris a demandé pardon à la famille du garçon.

Son avocat Laurent-Franck Lienard a déclaré à BFMTV : « Les premiers mots qu’il a prononcés étaient pour s’excuser et les derniers mots qu’il a prononcés étaient pour s’excuser auprès de la famille.

« Il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. Il ne voulait pas le tuer. »

M. Lienard a ajouté que la détention de son client était utilisée pour tenter de calmer les émeutiers.

Pourquoi les gens manifestent-ils en France – et pourquoi y a-t-il une histoire d’émeutes ?

La victime de 17 ans, nommée uniquement Nahel M, était connue de la police pour avoir précédemment omis de se conformer aux ordres de contrôle de la circulation, a déclaré le procureur Pascal Prache.

Image:

Photo : AP





Il a été abattu pendant l’heure de pointe du matin de mardi après avoir omis de s’arrêter lorsque la Mercedes AMG qu’il conduisait a été repérée dans une voie de bus à Nanterre, une petite ville à la périphérie de Paris.

Deux policiers ont rattrapé la voiture dans un embouteillage et lorsque la voiture a tenté de s’enfuir, un policier a tiré à bout portant à travers la vitre du conducteur.

Nahel est décédé d’un seul tir dans le bras gauche et la poitrine, a indiqué le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache.

L’agitation s’est propagée à travers la France alors que le président Emmanuel Macron se bat pour contrôler une crise en spirale déclenchée par la fusillade.

Lire la suite : Un jeune nous a dit, dans les termes les plus crus possibles, que nous n’étions pas les bienvenus

Image:

Photo : AP





Le ministère français de l’Intérieur a déclaré qu’au moins 421 personnes avaient été arrêtées dans toute la France du jour au lendemain, de jeudi à vendredi, dont 242 dans la région parisienne.

Jeudi, 40 000 policiers ont été déployés dans toute la France – près de quatre fois le nombre mobilisé mercredi.

Image:

Photo : AP





Cependant, il y avait peu de signes que les appels du gouvernement à désamorcer la situation avaient un effet.

À Nanterre, la ville à la périphérie de Paris où Nahel est décédé, des manifestants ont incendié des voitures, barricadé des rues et lancé des projectiles sur la police à la suite d’une veillée.

Image:

Photo : AP





« Vengeance for Nahel » a été griffonné sur les bâtiments et à la tombée de la nuit, une banque a été incendiée avant que les pompiers ne l’éteignent et qu’une unité de police d’élite ne déploie un véhicule blindé.

Dans le centre de Paris, un magasin Nike a été cambriolé, entraînant l’arrestation de 14 personnes.

Seize autres ont été interpellés avec des objets volés après que des vitrines ont été brisées le long de la rue commerçante de Rivoli.

La police nationale a déclaré jeudi soir que des agents faisaient face à de nouveaux incidents à Marseille, Lyon, Pau, Toulouse et Lille, notamment des incendies et des feux d’artifice.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:09

La France a arrêté les transports publics et déployé 40 000 agents



Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré de nombreux incendies à travers le pays, notamment dans un dépôt de bus dans la banlieue nord de Paris et un tramway dans l’est de la ville de Lyon.

À Marseille, deuxième ville de France, la police a tiré des grenades lacrymogènes lors d’affrontements avec des jeunes dans le haut lieu touristique du Vieux Port, a rapporté le principal journal de la ville, La Provence.

Les troubles se sont même répandus dans la Belgique voisine avec une dizaine d’arrestations et des policiers anti-émeute déployés dans les rues de Bruxelles.

Image:

Patrouille de police dans une rue après des échauffourées dans le centre de Bruxelles. Photo : AP





L’incident a alimenté des plaintes de longue date de violence policière et de racisme systémique au sein des forces de l’ordre de groupes de défense des droits et dans les banlieues à faible revenu et racialement mixtes autour des grandes villes de France.

En savoir plus:

Kylian Mbappe s’exprime après que le meurtre d’un adolescent par la police a déclenché des émeutes à Paris

Les gaz lacrymogènes et les grenades assourdissantes n’arrêteront pas les émeutes et les manifestations

Le procureur local a déclaré que l’officier impliqué avait fait l’objet d’une enquête officielle pour homicide volontaire et qu’il serait incarcéré en détention préventive.

Dans le cadre du système judiciaire français, être placé sous enquête formelle équivaut à être inculpé au Royaume-Uni.

Image:

Photo : AP





Image:

Des troubles ont également éclaté à Marseille. Photo : Radio Euro Maghreb





Lors d’une marche à Nanterre à la mémoire de Nahel, les participants ont dénoncé ce qu’ils percevaient comme une culture d’impunité policière et un échec à réformer l’application des lois dans un pays qui a connu des vagues d’émeutes et de protestations contre le comportement de la police.

Au sommet d’un camion à plateau, la mère de l’adolescent a salué la foule en portant un t-shirt blanc portant l’inscription « Justice pour Nahel » et la date de sa mort.

« Je n’ai rien contre la police. J’ai quelque chose contre une personne, celui qui a tué mon fils. Il n’avait pas à tuer mon

fils », a déclaré la mère de Nahel à la télévision France 5 après la marche.

L’assassinat de mardi est la troisième fusillade mortelle lors de contrôles routiers en France jusqu’à présent en 2023, contre un record de 13 l’année dernière, a déclaré un porte-parole de la police nationale.