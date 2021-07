Les autorités ont recherché Julius Ssekitoleko, 20 ans, après qu’il ne s’est pas présenté pour un test de routine du coronavirus et qu’il n’a pas pu être trouvé dans sa chambre d’hôtel, ont déclaré des responsables de la ville d’Izumisano.

Leurs homologues ougandais ont expliqué que Ssekitoleko avait récemment découvert qu’il ne serait pas en mesure de participer aux prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020 en raison d’un système de quotas, ce qui a peut-être inspiré sa décision.

Tard vendredi, les chefs d’Izumisano ont déclaré qu’une note avait été trouvée dans sa chambre d’hôtel, où il précisait qu’il souhaitait chercher un emploi dans le pays d’Asie de l’Est et a demandé que ses affaires soient envoyées à ses proches en Ouganda.

L’haltérophile Julius Ssekitoleko (20 ans) a disparu, laissant une note à son hôtel indiquant : « Je veux travailler au Japon ». #Ouganda bc la vie y est difficile et a demandé aux membres de sa délégation de donner ses affaires à sa femme.#TusabaalaLyaatopic.twitter.com/x5VBNheDHN – Buffalo Soldier🐃 (@BuffaloSoldierA) 17 juillet 2021

Les images de la caméra de surveillance semblent montrer l’athlète – qui a été vu pour la dernière fois peu après minuit par un collègue professionnel – à la gare locale, où il aurait acheté un billet pour Nagoya.

Les responsables ne savent toujours pas s’il s’est réellement dirigé directement vers la métropole animée de plus de 10 millions d’habitants.

Le président de la Fédération ougandaise d’haltérophilie, Salim Musoke Ssenkungu, a expliqué à l’AFP comment Ssekitoleko s’entraînait « très dur » participer à sa première compétition olympique d’haltérophilie, mais on lui avait dit cette semaine qu’il ne serait pas autorisé à participer et qu’il devait donc rentrer chez lui.

« Si quelqu’un est là-bas au Japon et suppose qu’il va concourir mais reçoit ensuite de mauvaises nouvelles, bien sûr, il va être contrarié », suggéra Ssenkungu.

« Il n’est pas issu d’une famille riche, il lui a donc fallu beaucoup d’intérêt et d’énergie pour réussir », Ssenkungu a ajouté de la recrue, qui avait récemment remporté une médaille de bronze aux Championnats d’Afrique d’haltérophilie.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Ssekitoleko Julius (@juliusssekitoleko)

Donald Rukare, président du Comité olympique ougandais, a affirmé que les responsables avaient été informés tardivement de la disparition de Ssenkungu.

« Nous essayons également de savoir [what happened]. Nous sommes en contact avec l’équipe à Osaka », il a dit.

Depuis son arrivée au Japon le mois dernier, les préparatifs de l’Ouganda dans la région d’Osaka ont été entravés par des revers.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Ssekitoleko Julius (@juliusssekitoleko)

Un entraîneur a été testé positif à son arrivée à Izumisano, et d’autres membres de la délégation ont ensuite été invités à s’isoler, car un deuxième membre a été testé positif peu de temps après.

Les athlètes sont régulièrement testés pour le tournoi, qui se déroule du 22 juillet au 8 août, et il leur est interdit de se déplacer librement et de pouvoir interagir avec les habitants tout en étant confinés dans leurs hôtels et sites d’entraînement.

Suite aux allégations de certaines violations de ces règles par des participants aux Jeux olympiques, le gouvernement japonais a déclaré vendredi qu’il avait demandé aux organisateurs d’enquêter et de punir ceux qui les bafouaient.