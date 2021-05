«  Il ne tient qu’à un fil  »: les craintes grandissent pour le combattant néo-zélandais de MMA Fau Vake alors que ses amis et partenaires d’entraînement «  prient pour le miracle  »

Vake, 25 ans, a été victime d’un soi-disant « coup de poing lâche » – frappé par derrière par un assaillant – lors d’une agression aux premières heures du dimanche dernier matin, et est resté dans un état critique dans un hôpital d’Auckland ces jours-ci. Suivant.

Le combattant 2-0 MMA, qui s’entraîne aux côtés du champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya dans le premier gymnase MMA de Nouvelle-Zélande, City Kickboxing, est censé être sous assistance respiratoire, la publication tongienne Kaniva News rapportant que la famille de Vake a imploré les médecins de garder Vake connecté. au système potentiellement salvateur alors que ses proches veillent à son soutien.

Bareman, l’entraîneur-chef de City Kickboxing, a décrit la situation comme « assez terrible« .

Fau est vivant et se bat toujours !!! Merci de prier pour lui 🌍 pic.twitter.com/vIzzmqkeuI – Israël Adesanya (@stylebender) 18 mai 2021

« Il s’accroche à un fil. Alors oui, nous prions pour un miracle. C’est ce dont nous avons besoin à ce stade», a déclaré Bareman.

Vake, qui est le père d’une fille de trois ans, a été grièvement blessé vers 3 heures du matin, heure locale, dans le centre d’Auckland, lorsqu’il a été agressé en attendant qu’un taxi le ramène à la maison, selon des informations.

Quatre hommes – trois âgés de 29 ans et un âgé de 32 ans – ont été inculpés par la police pour cet incident et ont comparu devant un tribunal lundi. Deux des hommes sont accusés de voies de fait simples, un autre de deux chefs de voies de fait avec intention de blesser et le quatrième de blessure intentionnelle.

Kelston Boys ‘High, l’école que Vake fréquentait auparavant, a appelé la communauté à offrir son soutien à Vake et à sa famille.

« KBHS whanau et communauté, nous vous demandons de garder Fau Vake et sa famille dans vos prières», a écrit l’école en ligne.

« Nous lui envoyons nos pensées positives et notre amour ainsi qu’à sa famille. «

Mike Angove, porte-parole de la famille Vake, a déclaré que la jeune fille du combattant avait maintenu une veillée de chevet depuis l’incident, tandis que des personnalités comme Adesanya et l’ancien combattant de l’UFC Mark Hunt se sont également rendues à l’hôpital pour offrir leur soutien.