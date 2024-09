La porte-parole Sabrina Singh affirme que 90 % des aérodromes russes sont hors de portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis.

L’Ukraine ne serait probablement pas en mesure de faire bon usage des missiles ATACMS fournis par les Etats-Unis même si Washington l’autorisait à mener des frappes à longue portée en Russie, a affirmé Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone. Elle a évoqué le manque supposé de cibles militaires appropriées à portée des missiles.

Les Etats-Unis n’ont autorisé jusqu’à présent l’utilisation de leurs armes que pour se défendre contre des attaques transfrontalières, mais pas pour des frappes en profondeur sur le territoire russe. Ces dernières semaines, Kiev a intensifié ses efforts pour obtenir l’autorisation de mener de telles frappes.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Singh, citant les services de renseignements américains, a déclaré que « 90 % des avions russes qui lancent des bombes planantes et tirent des missiles contre l’Ukraine se trouvent sur des aérodromes situés à 300 km du territoire contrôlé par l’Ukraine. » Selon le responsable, cela signifie que ces bases aériennes sont hors de portée des missiles ATACMS.

« Même si l’Ukraine, vous savez, devait utiliser l’ATACMS contre le très petit pourcentage… des aérodromes qui restent à portée », Selon Singh, Moscou déplacerait probablement ces installations militaires plus loin de la frontière ukrainienne.

« Donc encore une fois, l’impact serait très faible et n’aurait que très peu de valeur stratégique », tandis que les défis posés par les bombes planantes russes demeureraient, a conclu Singh.















Des responsables américains, dont le porte-parole du Pentagone, le général de division Patrick Ryder, ont récemment réitéré que Washington « La politique n’a pas changé » en ce qui concerne « frappes profondes » sur le territoire russe.

Cependant, Reuters, citant des responsables américains anonymes, a affirmé mardi que l’administration du président Joe Biden était « fermer » L’Ukraine a approuvé l’envoi de missiles de croisière à longue portée à l’Ukraine. Les armes en question – des missiles air-sol à distance (JASSM) – pourraient être intégrées dans les avions de combat F-16 de conception américaine, dont le premier lot est arrivé en Ukraine au début du mois dernier.

La fusée dispose d’une portée d’environ 370 km et peut être modifiée pour voler sur plus de 800 km, permettant à la version longue portée d’atteindre Moscou et Kaliningrad.

Selon le média, le Pentagone pourrait annoncer la décision d’expédier des JASSM à Kiev dès cet automne, même si la livraison réelle pourrait avoir lieu « plusieurs mois » en raison de certains détails techniques.

Des sources citées par Reuters ont toutefois noté que les discussions sur la question étaient toujours en cours et qu’une décision finale n’avait pas encore été prise.

Pendant ce temps, mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti que toute décision de fournir à l’Ukraine des missiles à longue portée irait à l’encontre des principes de Moscou. « lignes rouges » et pourrait potentiellement déclencher une troisième guerre mondiale.

Le mois dernier, le diplomate a déclaré que, selon lui, « L’Occident ne veut pas éviter l’escalade. »