Il ne sera pas là. Mais Trump devrait hanter le débat présidentiel républicain de ce soir

Il ne sera pas là physiquement, mais Donald Trump occupera certainement une place importante dans le débat du premier candidat républicain à la présidence ce soir à Milwaukee. Cela signifie que, malgré l’absence de l’ancien président, les autres candidats sur scène pourraient être confrontés à des défis importants en essayant de ne capter qu’une partie des projecteurs souvent réservés à Trump.

« C’est un défi car que ce soit sur la scène du débat ou sur la piste électorale, le président Trump prend beaucoup d’oxygène », a déclaré Matt Terrill, ancien chef de cabinet de la campagne présidentielle de Marco Rubio.

Même s’il n’est pas sur scène, Trump « prendra quand même beaucoup d’oxygène ».

Huit autres candidats remplissaient les conditions de donateur et de sondage pour être sur scène, selon le Comité national républicain. Ils sont:

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

L’ancien vice-président Mike Pence.

L’entrepreneur Vivek Ramaswamy.

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott.

Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice à l’ONU.

L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson.

Doug Burgum, gouverneur du Dakota du Nord.

L’ancien président, qui, selon les sondages, jouit d’une avance considérable sur ses rivaux, a choisi de ne pas participer au débat de deux heures (ou à tout autre débat d’ailleurs), voyant probablement peu à gagner et potentiellement plus à perdre. avec une mauvaise prestation.

« Je ne pense pas qu’il soit possible de surmonter sa présence même s’il n’est pas physiquement sur scène », a déclaré Alan Schroeder, professeur émérite à l’école de journalisme de la Northeastern University et expert des débats présidentiels. « Je pense qu’il dominera. »

REGARDER | Pourquoi Trump saute le débat : Pourquoi Trump saute le débat présidentiel républicain de Fox News Même si Donald Trump se retire du premier débat du GOP, sa présence occupera toujours une place importante. Andrew Chang explique pourquoi Trump aurait peu à gagner et beaucoup à perdre en passant à l’étape du débat.

Les modérateurs du débat, les présentateurs de Fox News Bret Baier et Martha MacCallum, ont déjà indiqué qu’ils dirigeraient avec Trump comme sujet, ce qui signifie « qu’il n’y a pas grand-chose qui le contourne », a déclaré Schroeder.

L’absence de Trump privera également ses adversaires d’opportunités de marquer des points contre lui.

Certains, dont DeSantis et Ramaswamy, se sont récemment montrés plus disposés à critiquer l’ancien président.

« Franchement, je pense qu’il pourrait avoir peur d’être sur une scène de débat », a récemment déclaré Ramaswamy à ABC News.

Pourtant, il est peu probable que Trump ait fait face à de vives critiques ou ait été mis sur la défensive. Trump jouit d’une telle popularité parmi un noyau d’électeurs primaires républicains que la plupart des candidats à la présidentielle, en général, ont été réticents et craignaient de l’attaquer pendant la campagne électorale, inquiets de s’aliéner un soutien potentiel.

« Son sa présence là-bas ratifierait vraiment le soutien long et soutenu que lui apportent tous les membres du Parti républicain, y compris les autres candidats qui y sont », a déclaré Ed Lee III, directeur principal du Forum Alben W. Barkley pour le débat, la délibération et le dialogue à Université Emory.

« Je pense que son absence leur fait en fait une faveur, car ils n’ont pas à répondre à des questions pour le soutenir pendant qu’il est sur scène. »

Un débat Trumpless pourrait également avoir un impact drastique sur les cotes d’écoute de la télévision, ce qui signifie un potentiel beaucoup plus limité pour obtenir la reconnaissance du nom des huit autres. Pourtant, les deux heures sans Trump « ouvrent vraiment du temps et de l’attention que les autres candidats n’auraient pas eus s’il était là », a déclaré Aaron Kall, directeur des débats de Lee H. Hess à l’Université du Michigan.

« Si d’autres peuvent sortir de l’ombre de Trump et qu’ils obtiennent un certain élan pour leurs campagnes, peut-être augmenter un peu les sondages … cela pourrait le mettre au défi de revenir sur le ring. »

Une autre réinitialisation de DeSantis ?

Le débat donne au gouverneur de Floride, dont le soutien a chuté il y a à peine un an, une autre chance de redéfinir la trajectoire de la course.

Mais parce qu’il court à la deuxième place, loin derrière Trump, être sur scène sans lui pourrait aussi lui mettre une cible sur le dos.

Il n’est pas connu comme un débatteur particulièrement doué et a été critiqué dans ses débats contre Charlie Crist pour le poste de gouverneur de Floride pour avoir l’air ennuyé, comme s’il ne faisait que suivre les motions.

La meilleure chance de DeSantis de revigorer sa campagne pourrait venir du premier débat des candidats républicains à la présidentielle de ce soir. (Jeff Roberson/Associated Press)

Cela signifie, a déclaré Krall, que sa présentation physique sera très importante. Schroeder dit que son conseil à DeSantis serait de rester sur l’attaque.

« Essayez de ne pas être mis dans cette posture défensive où vous n’avez qu’à dévier, vous savez, l’artillerie entrante de vos adversaires, et essayez de faire passer votre message de manière positive. »

DeSantis a indiqué qu’il prenait les débats au sérieux, après avoir embauché l’entraîneur vétéran du débat présidentiel Brett O’Donnell pour l’aider

Mais juste une semaine avant le concours de ce soir, des mémos sur la stratégie de débat de DeSantis ont été publiés en ligne par un super PAC qui le soutenait. Comme l’a rapporté le New York Times, le conseil consistait à donner un « marteau de forgeron » à Ramaswamy, à attaquer le président américain Joe Biden et les médias au moins trois à cinq fois, et à « défendre Donald Trump » lorsque Christie attaque inévitablement l’ancien président.

Mais garder les attaques loin de Trump et frapper Ramaswamy serait mal avisé, dit Schroeder.

« Vous ne voulez pas prêter attention à quelqu’un qui court derrière vous, et vous feriez mieux de critiquer la personne qui court devant vous si vous vous attendez à emporter l’un de ses électeurs. »

Il est temps pour Vivek de briller ?

Les sondages indiquent que Ramaswamy gagne du terrain – le candidat sans expérience politique un peu comme le favori actuel lorsqu’il est entré pour la première fois dans la mêlée politique.

Le débat donne au candidat Vivek Ramaswamy l’occasion de se présenter à un public plus large et de montrer s’il a la profondeur politique pour être président. (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/Associated Press)

Cela pourrait être une bonne occasion pour lui de vraiment renforcer la notoriété de son nom et de tirer parti de cet élan

« Il est en quelque sorte le joker ici parce que, bien sûr, il ne s’est jamais présenté aux élections. Donc, personne ne sait vraiment à quoi s’attendre de lui », a déclaré Schroeder.

Non seulement il manque d’expérience politique mais, à 38 ans, il est un peu plus jeune que les autres candidats et a la moitié de l’âge de l’ancien président.

« Je pense donc qu’il s’appuiera probablement assez sur sa biographie. Il n’y a pas beaucoup de lumière sur ses opinions politiques entre lui et Trump, il accepte en quelque sorte la vision trumpienne du monde », a déclaré Schroeder.

« Je pense qu’il intrigue beaucoup de gens parce qu’il n’est pas un politicien. Et donc d’une certaine manière, il a la même opportunité que Trump avait en 2016 en tant que genre de diseur de vérité ou le gars qui ne joue pas le politique typique Jeux. »

Mais le plus important, Ramaswamy doit avoir l’air présidentiel, a déclaré Lee.

« Il veut ressembler à quelqu’un qui peut gouverner, quelqu’un qui peut gérer et quelqu’un qui comprend la façon dont les rôles du gouvernement fédéral. »

Kall a ajouté: « Il doit s’assurer qu’il peut faire en sorte que les gens se sentent à l’aise qu’il puisse à la fois affronter le président Biden sur une grande scène et se sentir à l’aise avec lui à la barre. »

Sans Trump, que doit faire Christie ?

De tous les candidats, l’ancien gouverneur du New Jersey a été le plus critique et le plus vocal avec sa critique de Trump.

Christie, un ancien procureur, est également considéré comme un débatteur qualifié qui a contribué à faire dérailler la campagne de Rubio en 2016 à cause de ces coups répétés contre le sénateur de Floride.

« Il est très bien informé. Il a des côtelettes de gouvernance exécutive. Mais je ne pense pas que quiconque le considère comme un candidat viable », a déclaré Lee. « Il a la capacité d’être la personne qui perd probablement le plus du fait que Donald Trump ne participe pas à ces débats. »

Kall dit que Christie n’aura pas besoin de passer trop de temps à s’inquiéter pour Trump, étant donné qu’il n’est pas là.

« Combien de crédit obtenez-vous pour attaquer quelqu’un qui ne peut pas se défendre ? dit Kal. « Surtout si vous avez d’autres personnes qui prennent sa défense ? »

« Il doit trouver une nouvelle cible préférée qui est réellement là en personne.«