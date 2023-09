Fête des enfants

Il ne se passe pas un jour sans un opportunisme enfantin et une hypocrisie de la part des travaillistes.

Il devrait être au-dessus de cela maintenant.

Notre ralentissement économique de 0,5 pour cent en juillet était, disent-ils, le signe du « piège de la faible croissance des conservateurs qui aggrave la situation des travailleurs ».

Sauf que l’Office des statistiques nationales a blâmé le temps pluvieux et, plus important encore, les grèves du secteur public.

C’est exact. Des grèves qu’un gouvernement travailliste encouragerait activement en donnant à ses alliés syndicaux militants le pouvoir de les déclencher plus facilement et d’infliger bien plus de dégâts lorsqu’ils le font, comme l’a annoncé son leader adjoint.

Les travailleurs exigent d’être pris au sérieux en tant que gouvernement en attente.

Mais même les députés prétendument modérés parlent habituellement comme des Corbynites de sixième année.

Ils sont largement en avance dans les sondages.

Qu’est-ce que cela leur aurait coûté de refléter ce que l’ONS a réellement dit ?

La Banque d’Angleterre, au moins, devrait y réfléchir davantage.

Le mois d’août a également été détrempé – et battu par les grèves.

Ses chiffres raconteront sans doute une histoire tout aussi sinistre.

Ce n’est pas le moment de hausser davantage les taux d’intérêt.

Ils ont fait suffisamment de dégâts.

Piles à plat

Les politiciens sont encore très déconnectés de l’abordabilité des voitures électriques.

Il est insensé de supposer que les conducteurs les adopteront automatiquement. Ils ne le feront pas.

Leurs inconvénients sont évidents.

Des portées médiocres, des points de recharge terriblement inadéquats. . . surtout des prix exorbitants même pour les modèles de base.

Seulement 17 pour cent des voitures neuves vendues sont électriques, la grande majorité étant achetées par des entreprises aisées.

Forcer les constructeurs l’année prochaine à augmenter la production de voitures à batterie à un sur quatre est ridicule si le marché n’est pas là.

L’industrie est inquiète.

Mais lorsqu’un expert prédit que « les personnes de plus de 55 ans, les femmes et les personnes à faible revenu » pourraient ne pas avoir les moyens de passer à l’électricité, il sous-estime ce chiffre. Cela s’applique à la PLUPART d’entre nous.

L’échéance de 2030 pour interdire tous les nouveaux véhicules sans batterie semble de jour en jour plus folle.

Qui es-tu ?

IL EST Difficile d’arriver à 57 ans sans JAMAIS voir un match de football ou de rugby.

Mais Thangam Debbonaire y est parvenu.

Elle est députée travailliste à Bristol, une ville qui compte deux grands clubs de football et une équipe de rugby de Premiership.

Rien de tout cela qu’elle est allée voir.

Normalement, cela n’aurait pas d’importance. Être fan de sport n’est pas obligatoire.

Sauf que Debbonaire est le choix de Keir Starmer en tant que secrétaire aux sports fantômes.

Avec quelle rapidité la gauche a dénoncé Grant Shapps comme étant inapte à être secrétaire à la Défense, n’ayant jamais été soldat.

Mais dans un futur gouvernement travailliste, un ancien violoncelliste dirigerait un élément vital de notre vie nationale sans s’y intéresser le moins du monde.

C’est ce que nous appelons, Thangam, un « but contre son camp ».