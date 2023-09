Il ne s’agit pas seulement d’un arrêt – le Congrès n’a pas non plus de plan pour la FAA

Si le Congrès ne peut pas agir pour éviter une fermeture et l’expiration de la FAA d’ici dimanche, la plupart des contrôleurs aériens continueront à travailler sans salaire, mais quelque 2 600 contrôleurs en formation – dont 1 000 qui travaillent déjà dans les centres de la FAA à travers le pays – seront obligés de partir. à la maison, mettant à rude épreuve un système déjà mis à rude épreuve. Les subventions destinées à d’importantes améliorations de la sécurité cesseront et certaines réglementations en cours, telles que celles destinées à renforcer la protection des passagers, seront interrompues. Et le système aérien du pays perdra environ 54 millions de dollars par jour en recettes fiscales sur le carburant et les tarifs.

« À ce stade, il n’y a pas de plan précis pour [FAA]car il y a tellement de domaines importants qui doivent également être étendus », a déclaré le représentant. Jeff Van Drew (RN.J.), un membre senior du Comité des transports et des infrastructures, a déclaré dans une interview.

représentant Byron Donalds (R-Fla.) a déclaré que les discussions sur l’adoption de tout projet de loi autonome à la Chambre, comme celui qui prolongerait les pouvoirs arrivant à expiration de la FAA, sont « gelées ». Donalds a insisté sur le fait que le Sénat devrait abandonner sa tentative d’adopter un projet de loi de financement gouvernemental à court terme.

« Ce que le Sénat devrait faire, c’est adopter notre projet de loi sur la FAA, et non le dépouiller pour adopter une loi. [continuing resolution] c’est mort ici à la Chambre », a déclaré Donalds. « Si vous aviez cette bonne foi, même avec le Sénat, vous pourriez trouver une situation unique concernant le contrôle du trafic aérien et la FAA. »

Il existe un soutien bipartisan dans les deux chambres pour épargner à la FAA le choc d’une défaillance. Mais comment obtenir ce résultat tout en enfilant l’aiguille de la conférence républicaine de la Chambre des représentants, dont certaines parties se préparent à un arrêt, reste insaisissable. Pendant ce temps, la FAA estime que les voyages atteindront leur apogée pour l’année à l’approche du week-end de la Journée des peuples autochtones, qui débutera dans une semaine.

Conférencier Kévin McCarthyLe bureau de n’a pas répondu à une demande de commentaire.

représentant Matt Gaetz (R-Fla.), un critique virulent de McCarthy qui s’est engagé à ne voter pour aucun projet de loi de dépenses à court terme, a déclaré qu’il soutenait le vote sur des projets de loi d’autorisation autonomes comme la FAA, mais que l’écrasement des échéances imminentes est conçu pour amener les membres à faire la queue.

« Le fait que nous soyons opposés à une politique de fermeture n’est pas un bug du système, c’est une caractéristique du système », a déclaré Gaetz. « Les dirigeants le font exprès afin de centraliser le pouvoir et que les lobbyistes et les intérêts particuliers qui font les plus gros dons aient le plus grand mot à dire sur la politique sur laquelle nous travaillons. »

Mis à part l’autorisation de la FAA, la Chambre et le Sénat restent très éloignés sur la voie visant à maintenir le gouvernement fédéral ouvert. McCarthy s’est engagé à essayer de faire adopter une version amendée d’une résolution continue – avec des termes supplémentaires sur la sécurité des frontières incorporés – mais fait face à un bloc de conservateurs d’extrême droite qui s’opposent de manière rigide à tout financement gouvernemental à court terme.

Président du comité des transports de la Chambre Sam Graves (R-Mo.) a déclaré qu’il n’était « pas sûr » de la voie que la Chambre prendrait concernant une éventuelle extension autonome de la FAA – y compris celle qu’il a introduite, HR 5711 (118), mardi. Graves, comme de nombreux républicains de la Chambre, ne souhaite pas que l’autorisation de la FAA expire.

représentant Bruce Westerman (R-Ark.), un membre haut placé du comité proche de McCarthy, a déclaré qu’il n’était pas au courant d’un plan de secours pour faire avancer une réautorisation de la FAA.

C’est le sentiment d’une demi-douzaine de républicains de haut rang siégeant à la commission des transports, dont beaucoup ont blâmé le Sénat pour cette éventuelle défaillance. Ils soulignent que leur chambre a adopté fin juillet une autorisation de cinq ans de la FAA, alors que le Sénat n’a pas encore statué sur sa propre version.

«Je suis préoccupé par [a lapse] mais encore une fois, c’est hors de notre contrôle ici. C’est au Sénat », a déclaré Westerman dans une interview.

Au Sénat, leader de la majorité Chuck Schumer avance un projet de loi qui prolongerait à la fois le financement gouvernemental et l’expiration de l’autorisation de la FAA, une législation qui, selon les dirigeants républicains de la Chambre, ne sera pas adoptée par la Chambre.

La Chambre et le Sénat ont désormais des plans en duel pour potentiellement éviter une défaillance de la FAA. Le Sénat a joint à sa résolution continue une prolongation de trois mois de la FAA qui financerait le gouvernement fédéral jusqu’au 17 novembre. La Chambre a sa propre prolongation de trois mois que Graves a présentée mardi.

Mais il n’existe actuellement aucun moyen pour que l’un ou l’autre devienne une loi à temps pour éviter une déchéance, étant donné l’opposition des Républicains de la Chambre au projet de loi de financement gouvernemental provisoire du Sénat.

représentant Steve Cohen (D-Tenn.), le principal démocrate du sous-comité de l’aviation de la Chambre, n’était pas optimiste.

« Je pense que nous allons avoir un arrêt », a-t-il déclaré mercredi lors d’une conférence organisée par la Regional Airline Association.