Il ne s’agit pas seulement de résultats, mais aussi de bonnes performances : Thomas Dennerby

Alors qu’il reste à peine 48 heures avant que l’Inde n’affronte les États-Unis lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022, à domicile, l’entraîneur-chef Thomas Dennerby a déclaré qu’il était temps que l’Inde montre au monde sa capacité à briller dans le football féminin.

L’entraîneur Dennerby a longuement parlé à l’AIFF des préparatifs de l’Inde, de ses objectifs, de ses chances, de ses défis et bien plus encore.

EXTRAITS :

Sur les chances de l’Inde en Coupe du monde.

Il ne s’agit pas seulement du résultat maintenant. Il s’agit de la performance pour montrer que les filles indiennes peuvent jouer au football. Mais bien sûr, au sein du groupe, nous avons nos propres objectifs, et nous sommes prêts à nous battre pour eux. Contre les USA, le Brésil ou le Maroc, nous sommes déterminés à marquer des points et des buts. Et nous allons montrer aux fans indiens que nous avons une bonne équipe. L’Inde, dans quelques années, peut avoir une équipe très performante du côté féminin. J’espère donc que nous pourrons motiver les filles à commencer à jouer au football et croire que c’est un sport agréable pour les filles.

Ce tournoi peut-il contribuer à convaincre les gens que les femmes peuvent jouer au football ?

C’est pourquoi nous voulons également offrir une bonne performance. Ils pensent donc que l’Inde peut vraiment défier les meilleures équipes du monde. De plus, quand c’est diffusé à la télévision, ça aide beaucoup. Et c’est bien pour les jeunes filles d’avoir des modèles à suivre. Et j’espère que certaines de ces filles, dans quelques années, pourront franchir la prochaine étape vers l’équipe senior et ainsi de suite – vous pourrez continuer à les avoir comme modèles pendant de nombreuses années. Les jeunes filles doivent savoir qu’elles peuvent réussir leur carrière dans le football.

Votre appréciation des préparatifs.

Je pense que nous nous sommes bien préparés. Nous avons commencé fin février de cette année, ce qui comprend également nos tournées d’exposition, la première en juillet en Italie et en Norvège. Et enfin, la semaine dernière, nous étions en Espagne. J’espère que nous sommes prêts maintenant.

Puisque vous êtes l’entraîneur, tout le pays attend beaucoup de vous. Ressentez-vous parfois la pression ?

Bien sûr, tous les entraîneurs sont sous pression lorsqu’il s’agit de Coupes du monde ou d’autres grands tournois. Parce que tout le monde s’attend à ce que vous ayez une équipe performante, etc. Et, bien sûr, vous voulez aussi le faire vous-même. Je pense que parfois vous vous mettez plus de pression – mais j’ai déjà vécu cela auparavant. Donc, je ne stresse pas. Quoi qu’il arrive, tu dois rester cool, tu dois suivre ton plan. Ne changez rien, même si vous perdez la première partie, respectez votre plan, ne paniquez pas et commencez à tout changer. Ce sont des choses que vous apprenez en étant dans cette entreprise depuis de nombreuses années. Et, bien sûr, je mentirais si je commençais à dire qu’il n’y a pas de pression.

Êtes-vous un adepte de la discipline?

Je ne sais pas, vraiment. Vous essayez toujours de refaire le groupe. Et parfois, il faut être un peu plus dur. Si vous sentez qu’ils deviennent trop calmes ou trop prudents, etc., alors vous devez les pousser un peu. Lorsqu’ils se poussent, vous pouvez vous concentrer davantage sur les parties techniques et les petits détails les aident à cela. Mais s’ils ont un jour où ils ne sont pas allumés, vous devrez peut-être pousser plus que d’entrer dans les détails techniques. Donc, c’est comme essayer de refaire le groupe tout le temps.

Quelles sont les forces et les faiblesses de l’équipe ?

Nous allons à ce tournoi avec un très bon niveau de condition physique maintenant. Toutes ces choses, les entraînements, les séances de course à pied et tout cela ont beaucoup aidé et nous pouvons voir que nous avons un bon niveau de condition physique. Je pense que les filles ont appris le positionnement, où aller quand on perd le ballon et où aller quand on récupère le ballon et comment ouvrir le jeu et commencer à jouer et revenir rapidement quand on perd à nouveau le ballon. Tous ces détails tactiques et ce positionnement sont devenus vraiment bons. Donc, j’espère que ça va être difficile de marquer contre nous.

Les filles sont-elles nerveuses ?

J’espère qu’ils sont un peu nerveux. Être nerveux fait partie de la concentration. C’est une partie des préparatifs pour le jeu pour le corps à se préparer. Habituellement, lorsque vous sortez du tunnel des joueurs et que vous entendez la foule rugir et que vous les regardez, et que l’hymne national est joué, cela crée une atmosphère émotionnelle qui compte. Mais quand l’arbitre siffle, il faut oublier tout ça. Il n’y a que vous et le ballon et les coéquipiers et adversaires.

Quand je jouais, j’étais super nerveux avant certains matchs. Mais plus j’étais nerveux, mieux je jouais – j’avais besoin de cette concentration. J’avais besoin de quelque chose qui me dit de pousser plus fort et j’espère que les filles adopteront la même attitude. La foule à la maison peut aussi aider et les filles devraient en profiter.

Enfin, votre message aux filles ?

Fais-le c’est tout. Faisons-le!

