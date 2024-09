« Il ne s’agit pas seulement de compter les calories »

L’épouse de Justin Verlander, lanceur vétéran des Astros de Houston, Kate Upton, est un mannequin, une entrepreneuse et une mère qui est une icône de la mode depuis plus d’une décennie. Alors que son mari est l’un des meilleurs lanceurs de sa génération, Upton a une fois de plus fait la une des journaux avec son retour sur la couverture du numéro 2024 de Sports Illustrated Swimsuit.

Après avoir figuré sur la couverture du 60e anniversaire du magazine en mai, Upton a partagé une pratique de fitness qu’elle évite afin de maintenir un mode de vie sain :

« La beauté intérieure est une grande partie de qui je suis. Je ne crois pas au comptage des calories. Je crois qu’il faut utiliser des ingrédients haut de gamme, pour se donner du carburant de première qualité », a-t-elle déclaré.

•

Upton est née dans le Michigan en 1992 mais a déménagé en Floride avec sa famille à un jeune âge, où elle a passé la majeure partie de son enfance.

Elle a commencé sa carrière de mannequin en 2010 et a atteint un nouveau niveau de renommée après ses débuts dans le magazine Sports Illustrated Swimsuit un an plus tard. Depuis lors, elle est devenue l’un des visages les plus connus de l’industrie du mannequinat, apparaissant sur les pages de magazines tels que Esquire, Vogue, GQ et bien d’autres.

Après avoir fréquenté pendant cinq ans, Upton a épousé Verlander en 2017, et le couple a accueilli leur fille, Geneviève, en novembre 2018. L’homme de 32 ans est également un entrepreneur et est copropriétaire de Vosa Spirits, une marque de cocktails en canette aux États-Unis.

Le vétéran des Astros Justin Verlander concède quatre points lors d’une sortie décevante contre les Phillies

Lors de son 12e départ de la saison, Verlander a été frappé par quatre points en une seule manche contre les Phillies de Philadelphie. Le triple vainqueur du Cy Young a fait un bon début de match, mais a été contraint de se retirer dans les gradins par l’attaque de Philadelphie au cours de la troisième manche.

Trea Turner a ouvert le score avec un simple RBI avant que Nick Castellanos ne frappe un home run de trois points pour prendre une avance de 4-0. Après le match, Verlander s’est confié aux médias sur ce coup sûr de trois points.

« Cette sélection me dérange. Je me suis un peu éloigné de mon instinct », a-t-il déclaré.

Verlander a terminé la soirée avec cinq manches lancées, accordant sept coups sûrs et quatre points tout en n’enregistrant que trois retraits au bâton.

Pourquoi n’avez-vous pas aimé ce contenu ? Annuler

Soumettre Cet article vous a-t-il été utile ?







Merci pour vos commentaires

Édité par Bianca