«  Il ne s’agit pas de géopolitique, mais de santé humaine  »: le PM tchèque signale que le pays pourrait utiliser le vaccin russe Spoutnik V sans l’approbation de l’UE

L’approbation locale du vaccin Spoutnik V de fabrication russe suffirait à la République tchèque pour commencer à l’utiliser, a déclaré le Premier ministre Andrej Babis, signalant que le pays n’attendrait pas le feu vert des régulateurs de la santé de l’UE.

S’adressant à CNN Prima News samedi, Babis a confirmé que Prague n’attend pas que l’Agence européenne des médicaments (EMA) approuve Spoutnik V et qu’une approbation de l’Institut d’État pour le contrôle des médicaments (SUKL) du pays serait suffisante pour commencer le déploiement du vaccin. .

«Nous ne pouvons pas attendre l’EMA, alors que la Russie n’a pas postulé [for approval], « Déclara Babis. « SUKL doit examiner la documentation et s’ils l’approuvent, le ministère de la Santé doit délivrer une exemption … et ensuite, quiconque est intéressé peut se faire vacciner. »

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre a parlé de l’option d’utiliser Spoutnik V sans l’approbation de l’EMA, le point de vente iDNES.cz rapportant une déclaration similaire.

Ce n’est pas une question de géopolitique, mais de santé humaine et de nos efforts pour protéger notre nation autant que possible.

Ces remarques font suite aux révélations faites par le président Milos Zeman, qui a déclaré avoir envoyé une lettre à son homologue russe, le président Vladimir Poutine, demandant un envoi de vaccin Spoutnik V. Zeman a déclaré qu’il s’attendait à ce que Poutine approuve la demande sous peu.

« Si je suis correctement informé, cette demande sera acceptée, » il a déclaré.

Les remarques de hauts responsables tchèques constituent apparemment le changement d’avis de Prague sur la manière dont le vaccin de fabrication russe peut être utilisé dans le pays. Plus tôt ce mois-ci, Babis a déclaré que cela ne serait possible que lorsque les régulateurs de l’UE l’approuveraient.

Aujourd’hui, la République tchèque pourrait devenir le deuxième pays de l’UE à adopter Spoutnik V. Plus tôt ce mois-ci, la Hongrie a commencé à vacciner ses citoyens avec le vaccin de fabrication russe, rejetant la nécessité de l’approbation du bloc comme étant purement politique.

«La pandémie doit être combattue avec autant de vaccins que possible – que nous pouvons acquérir le plus rapidement possible», Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré à Focus, basé à Berlin, plus tôt cette semaine. «Il n’y a pas de vaccin oriental ou occidental – il n’y a que les bons et les mauvais. Les autorités sanitaires hongroises ont effectué leurs tests et garantissent l’efficacité du vaccin. »

La République tchèque a été durement touchée par la pandémie, affichant l’un des pires taux d’infection et de mortalité au monde. Environ un dixième de sa population d’environ 10,7 millions d’habitants a été infecté, avec plus de 1,2 million de cas confirmés de coronavirus signalés, tandis que plus de 20000 ont succombé à la maladie.

Les mesures restrictives, y compris la fermeture de la plupart des lieux publics, et même des extrêmes tels que le double masquage obligatoire dans les transports publics semblent n’avoir pas réussi à ralentir la propagation, et les responsables du pays ont à plusieurs reprises mis en garde contre un effondrement potentiellement imminent de l’ensemble de son système de santé.

Les autorités devraient désormais resserrer les restrictions à la liberté de circulation, notamment en imposant des interdictions de voyager non essentiels vers d’autres pays. Le ministre de l’Intérieur, Jan Hamacek, a déclaré que l’interdiction générale de voyager serait appliquée par l’armée et la police.

Les restrictions verront également les crèches et les écoles pour enfants handicapés fermer leurs portes et les gens se verront interdire de quitter leur municipalité autrement que pour des raisons essentielles.

