L’Union européenne et la Grande-Bretagne ont encore une chance d’obtenir un accord commercial post-Brexit, mais il est difficile de s’entendre sur la pêche, a averti le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier.

Bruxelles et Londres ont besoin d’un accord pour réglementer les questions commerciales après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE l’année prochaine, mais cela s’avère de plus en plus difficile à mesure que le temps presse.

«Il nous reste très peu de temps, juste quelques heures pour travailler sur ces négociations… si nous voulons que cet accord entre en vigueur le premier janvier», Barnier a déclaré vendredi au Parlement européen à Bruxelles.

Pendant Ça « moment de vérité, » il y a une chance d’obtenir un accord, dit-il, mais «La voie vers un tel accord est très étroite.»

La veille, il a noté « bon progrès » dans la dernière série de discussions, mais a tweeté que Bruxelles «Ne signera qu’un accord protégeant les intérêts de l’UE [and] des principes. »

Vendredi, il a confirmé que l’UE ne signerait pas un accord qui compromettrait son marché unique, affirmant que la pêche était l’un des problèmes les plus difficiles. Barnier a précisé que si la Grande-Bretagne extirpe les navires européens de ses eaux, elle pourrait décider du résultat des pourparlers: «Nous devons être préparés à toutes les éventualités.»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que les pourparlers sur le Brexit se déroulaient dans un «Situation grave» et il semble maintenant très probable qu’un accord ne sera pas trouvé à moins que la position de l’UE ne change substantiellement.

Le ministre britannique Michael Gove, cependant, a laissé entendre que les pourparlers pourraient se poursuivre après Noël.

Beaucoup craignent le chaos économique si aucun accord commercial n’est conclu, mais au moins le port de fret français de Calais est prêt à éviter les files d’attente de camions si les formalités douanières sont effectuées correctement. «Le Brexit n’est pas synonyme de chaos», Le chef du port de Calais, Jean-Marc Puissesseau, a déclaré à Reuters.

