Il ne reste que deux candidats pour le poste de Premier ministre britannique – RT World News

Les électeurs conservateurs devront choisir entre l’ancien chancelier Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss en tant que nouveau chef du parti

L’ancien chancelier britannique Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss se sont qualifiés pour les deux derniers de la course pour prendre la tête du Parti conservateur et assumer le siège de Premier ministre.

Lors du cinquième et dernier tour de scrutin des députés conservateurs mercredi, la ministre du Commerce Penny Mordaunt est arrivée troisième et a donc été éliminée.

Sunak est arrivé en tête du scrutin, recevant le soutien de 137 députés. Truss a recueilli 113 voix, soit huit de plus que Mordaunt, qui était arrivé deuxième à tous les tours précédents.

Cependant, les membres de la base du parti au pouvoir seraient moins fidèles à Sunak, qui est estimé à plus de 200 millions de livres sterling, a une femme héritière milliardaire et est connu pour son style de vie plutôt somptueux.















Selon un sondage réalisé mardi par YouGov, l’ex-chancelier perdrait face à Truss parmi les électeurs conservateurs par une large marge de 54% à 35%.

L’ancien chancelier devra maintenant influencer les électeurs pendant le reste de l’été, ce qui promet un calendrier complet d’événements de campagne. Sunak et Truss ont déjà donné un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler la campagne électorale : lors des premières étapes de la course à la direction du parti, les anciens collègues du gouvernement du Premier ministre Boris Johnson se sont affrontés à plusieurs reprises sur la politique économique. Alors que Truss promet des dizaines de millions de réductions d’impôts, Sunak insiste sur la nécessité de combler les écarts financiers post-Covid et de maîtriser l’inflation.

Les deux candidats sont prêts à poursuivre la politique actuelle de soutien à l’Ukraine, Truss étant connu pour sa position particulièrement dure à l’égard de la Russie. Elle a également déclaré récemment qu’elle souhaitait porter les dépenses de défense du Royaume-Uni à 3 % du PIB, bien au-delà des 2 % exigés par l’OTAN.

Le gagnant sera annoncé le 5 septembre, après un vote par correspondance d’environ 150 000 membres du parti conservateur. Le nouveau chef du parti sera nommé Premier ministre peu après.

Jusqu’à ce que le nouveau chef du gouvernement soit installé, Johnson continuera dans le rôle de Premier ministre. La course à la direction a été annoncée à la suite de la décision de Johnson de se retirer après qu’une série de scandales a déclenché une vague de démissions de hauts responsables du cabinet.