“Il ne reste plus rien”: l’ouragan Ian laisse des traces émotionnelles

FORT MYERS, Floride (AP) – Avec sa maison disparue et tous ses biens saccagés par l’ouragan Ian, Alice Pujols a pleuré en fouillant des vêtements détrempés, des jouets et des meubles renversés empilés la tête haute devant la maison d’un étranger, cherchant à sauver quelque chose – n’importe quoi – pour ses quatre enfants et elle-même.

“J’essaie de me rendre au lendemain”, a-t-elle déclaré. « C’est tout ce que je peux faire. C’est vraiment déprimant. Ça l’est vraiment.”

Pour ceux qui ont tout perdu lors d’une catastrophe naturelle et même ceux qui ont été épargnés, l’angoisse peut être écrasante de rentrer chez eux pour retrouver tant de choses disparues. Le chagrin peut aller des larmes fréquentes au désespoir total. Deux hommes dans la soixantaine se sont même suicidés après avoir vu leurs pertes, a déclaré le médecin légiste du comté de Lee, où Ian a touché terre pour la première fois dans le sud-ouest de la Floride.

Le bilan émotionnel des jours, des semaines et des mois après un ouragan, une inondation ou un incendie de forêt peut être paralysant. Les besoins les plus urgents en matière de nourriture, de logement et de vêtements sont souvent prioritaires par rapport à la recherche de conseils, qui est rare même en période de prospérité.

“Quand quelqu’un est dans un état de traumatisme dans lequel tant de gens se trouvent, il ne sait pas par où commencer”, a déclaré Beth Hatch, PDG de Collier County, en Floride, branche de l’Alliance nationale des maladies mentales. “Ils ont besoin d’être épaulés et ils ont besoin de savoir qu’il y a tellement de gens ici pour les aider.”

L’ouragan Ian a frappé la Floride avec une telle férocité qu’il a anéanti des quartiers entiers, projeté des bateaux sur les autoroutes, emporté des plages et submergé des maisons dans des eaux profondes.

Avec des vents soutenus de 150 mph (240 km/h), c’était l’un des ouragans les plus puissants à avoir jamais frappé le sud-ouest de la Floride. Il a ensuite coupé une bande aqueuse et battue par le vent à travers la péninsule de Floride avant de se diriger vers la mer pour reprendre des forces et frapper la Caroline du Sud.

Il a tué plus de 100 personnes, la majorité des victimes en Floride, ce qui en fait la troisième tempête la plus meurtrière à avoir frappé le continent américain au cours de ce siècle. Même une semaine après son passage, les responsables ont averti que d’autres victimes pourraient encore être retrouvées alors qu’ils continuaient d’inspecter les dégâts. La tempête a coupé l’électricité à 2,6 millions de personnes et causé des milliards de dollars de dégâts.

La recherche a montré qu’entre un tiers et la moitié de ceux qui survivent à une catastrophe développent un certain type de détresse mentale, a déclaré Jennifer Horney, professeur d’épidémiologie à l’Université du Delaware qui étudie les impacts des catastrophes naturelles sur la santé publique.

Le trouble de stress post-traumatique, la dépression et l’anxiété augmentent avec la toxicomanie. Les personnes souffrant de troubles mentaux existants courent un plus grand risque de voir ces conditions exacerbées par le traumatisme.

Diverses aides sont disponibles à mesure que des ressources supplémentaires sont envoyées dans la région.

L’État de Floride a mis en place des centres de soutien et le gouvernement fédéral dispose d’une ligne d’assistance téléphonique en cas de catastrophe 24 heures sur 24 pour fournir des conseils et un soutien en cas de crise. L’organisation de Hatch se rendait dans certaines maisons situées dans des zones durement touchées pour vérifier les clients atteints de maladie mentale.

La grande majorité des gens, cependant, évaluaient encore les dégâts, essayaient de récupérer et de sécher les biens qui valaient la peine d’être conservés et traînaient ce qui ne pouvait pas être sauvé vers des tas d’ordures en croissance au bord de la route.

Sur Pine Island, juste à côté de la Floride continentale où Ian a frappé pour la première fois, un Alan Bickford ému a déclaré qu’il essayait de voir plus loin parce que ce qui l’attendait était sombre: les sols de sa maison étaient recouverts de boue puante et sa cour était jonchée avec des photos encadrées, des meubles et d’autres objets qu’il avait apportés à l’extérieur.

« C’est comme la mort d’un être cher. La douleur va et vient », a-t-il déclaré. « Il y a des moments où il y a ces petites lueurs ou ces éclats d’espoir. Et puis tout s’écroule. »

Traverser une tempête mortelle au milieu de vents hurlants, de vagues déferlantes et de montées des eaux, ou s’échapper alors que le danger se rapproche est terrifiant et traumatisant. Vivre dans un sac de sport ou une valise dans un centre d’évacuation est perturbant, stressant et déprimant. Retourner dans une maison ravagée par les inondations qui doit être vidée pour empêcher la moisissure de s’installer ou, pire, réduite en éclats et en ferraille et dispersée comme des confettis est déchirant.

Mao Lin a marché une heure jeudi pour rejoindre le terrain où elle avait vécu sur la plage de Fort Myers, qui ressemblait à une zone de souffle. Elle était affligée de le trouver parti.

“Toute la rue – il ne reste plus rien”, a-t-elle dit. « Nous n’avons pas de maison. Nous n’avons pas de voiture. Nous n’avons rien. Nous n’avons plus rien.

Ces derniers jours, le nombre d’appels a doublé dans l’organisation de Hatch, car les gens reconnaissent qu’ils ne peuvent pas reconstruire leur vie – et surmonter un traumatisme – seuls.

“Les besoins vont changer avec le temps”, a déclaré Hatch. “Certaines personnes ont tout perdu, peut-être que les murs de leur maison sont encore debout, mais ils sont inhabitables.”

Nettoyer le désordre d’une maison endommagée ou en trouver une nouvelle à la suite d’une catastrophe cède la place aux défis à plus long terme de naviguer dans le dédale de la bureaucratie pour obtenir une aide financière, d’obtenir des permis de reconstruction ou de lutter contre les compagnies d’assurance pour les remboursements.

Horney a étudié les taux de suicide dans les comtés qui ont connu une catastrophe entre 2003 et 2015. Elle et ses collègues ont constaté que les suicides avaient augmenté de 23 % en comparant la période de trois ans précédant une catastrophe aux trois années suivant un événement, selon l’étude publiée dans The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention.

Elle a déclaré que les suicides des 30 septembre et 1er octobre d’hommes dans la soixantaine n’étaient pas typiques si peu de temps après un événement catastrophique.

“Ce n’est généralement pas une chose immédiate, post-catastrophe”, a déclaré Horney. “Ce sont vraiment ces problèmes de santé mentale à plus long terme qui ont été exacerbés ou causés par la catastrophe qui, avec le temps, ont tendance à conduire à des résultats plus graves comme le suicide.”

Au lendemain d’une catastrophe, les communautés s’unissent pour se rétablir et reconstruire. Les sauveteurs, les travailleurs humanitaires et les organisations à but non lucratif fournissent de la nourriture, des fonds et d’autres formes d’aide, y compris des conseils. Mais l’attention finit par s’estomper et l’argent se tarit. Les fonds d’urgence pour la santé mentale expirent parfois au bout de deux mois et ne durent pas plus d’un an.

Les catastrophes devenant plus fréquentes et plus graves en raison du changement climatique, il pourrait y avoir un effet cumulatif sur la santé mentale, a déclaré Horney. Elle a déclaré que son étude appelait à davantage de financement pour réparer les dommages ressentis mais invisibles.

La plupart des impacts émotionnels d’une catastrophe sont de courte durée, mais ils pourraient être aggravés s’ils sont suivis d’un autre événement cataclysmique.

“S’il était habituel que les symptômes disparaissent en six mois à un an, mais qu’il y ait un autre ouragan ou un autre incendie de forêt, alors vous êtes dans ce cycle d’intensification des impacts sur la santé mentale”, a déclaré Horney. “La recherche est définitivement claire que plus vous êtes exposé à des catastrophes, plus les impacts sur la santé mentale sont forts.”

Joe Kuczko s’est accroupi avec ses parents alors que leur maison mobile Pine Island était battue par la tempête. Kuczko a eu une entaille au pied qu’il s’est recousue après qu’un morceau du toit ait explosé.

Des morceaux de métal mutilé gisaient sur le sol jeudi avec des conteneurs remplis de biens et de vêtements suspendus pour sécher alors que Kuczko, torse nu et avec un coup de soleil sur le dos, a suspendu une bâche pour empêcher la pluie de pénétrer dans ce qui restait de la maison.

“J’ai perdu les 30 premières années de ma vie”, a-t-il déclaré. “Chaque fois que j’entends le vent souffler et qu’un morceau d’aluminium se déplace, c’est comme un SSPT.”

Melley a rapporté de Los Angeles. Le journaliste d’Associated Press, Robert Bumsted, a contribué à cette histoire de Pine Island, en Floride.

La National Suicide Prevention Lifeline est disponible pour les personnes en détresse en composant le 988 ou le 1-800-273-8255.

Bobby Caina Calvan et Brian Melley, Associated Press