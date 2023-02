"Il ne peut y avoir aucun compromis sur le discours de haine": Cour suprême

La Cour suprême a observé lundi qu’il existe un consensus croissant autour du discours de haine et a souligné qu’il n’y avait pas de place pour les crimes de haine fondés sur la religion dans un pays laïc comme l’Inde.

“Il ne peut y avoir aucun compromis sur le discours de haine”, a déclaré la Cour suprême, ajoutant que ce n’est que si l’État reconnaît le problème du discours de haine qu’une solution peut être trouvée.

Il a également déclaré qu’il est du devoir premier de l’État de protéger ses citoyens contre de tels crimes de haine.

Un collège de juges, KM Joseph et BV Nagarathna, a déclaré : « Lorsque des mesures ne sont pas prises contre les crimes de haine, une atmosphère très dangereuse est créée et elle doit être extirpée de nos vies. Il ne peut y avoir aucun compromis sur le discours de haine. .”

Le tribunal de grande instance entendait un plaidoyer d’un homme musulman qui a allégué qu’il avait été agressé et maltraité au nom de la religion le 4 juillet 2021 par un “gang de tournevis” de criminels alors qu’il était monté à bord d’une voiture pour se rendre à Aligarh depuis Noida, et que la police n’a pris la peine d’enregistrer aucune plainte pour crime de haine.

Le banc a déclaré au solliciteur général supplémentaire (ASG) KM Nataraj, représentant le gouvernement de l’Uttar Pradesh, que “de nos jours, il y a un consensus croissant autour du discours de haine. Il n’y a pas de place pour les crimes de haine au nom de la religion dans un pays laïc comme l’Inde”. . Il doit être éradiqué et c’est le devoir premier de l’État de protéger ses citoyens contre de tels crimes.”

“Si une personne vient à la police et dit que je portais une casquette et que ma barbe a été tirée et maltraitée au nom de la religion et qu’aucune plainte n’est enregistrée, alors c’est un problème”, a-t-il déclaré.

Le juge Joseph a déclaré que l’action de chaque officier d’État augmente le respect de la loi. Sinon, chacun se fera justice lui-même, a-t-il déclaré.

Le banc, qui a siégé jusqu’à 18 heures pour entendre l’affaire, a déclaré: “Ne reconnaîtrez-vous pas qu’il y a un crime de haine et vous le balayerez sous le tapis? Nous ne disons rien de négatif. Nous exprimons seulement notre angoisse. C’est tous.”

L’avocat principal Huzefa Ahmadi, représentant le pétitionnaire Kazeem Ahmad Sherwani, a déclaré que c’était le 13 janvier que ce tribunal avait demandé au gouvernement de l’État de produire le journal de cas que la police avait enregistré le FIR après deux ans et cela aussi avec toutes les infractions libérables sauf une. .

KM Nataraj a reconnu qu’il y avait eu des manquements de la part des policiers et a déclaré qu’une équipe spéciale d’enquête a été constituée dirigée par un officier de rang ACP et que des mesures disciplinaires ont été prises contre les policiers fautifs.

Le banc a déclaré: “Vous avez donné l’exemple et laissé ces personnes faire face aux conséquences de leur manquement au devoir. Ce n’est que lorsque vous agissez contre de tels incidents que nous parviendrons à égalité avec les pays développés. Oui, il y a eu un lapsus clair et il y a rien de mal à admettre une erreur”.

KM Nataraj a déclaré que le 4 juillet 2021, lorsque l’incident présumé s’était produit, la victime s’était rendue à un avant-poste de police du secteur 37 à Noida où aucun haut responsable de la police mais des agents n’étaient présents. Par conséquent, aucune plainte n’a été enregistrée, a-t-il dit.

“Ensuite, il s’est rendu à l’hôpital de Jamia Nagar et a déclaré à la police de Delhi qu’il avait été volé, agressé et blessé. Non, il a dit qu’il s’agissait d’un crime de haine ou a été agressé parce qu’il était musulman”, KM dit Nataraj.

Le juge Nagarathna a déclaré: “A aucun moment, la victime ne peut être accueillie avec des remarques désobligeantes. La victime ne doit pas donner l’impression qu’elle est l’auteur d’un crime”. Le juge Joseph a dit être en minorité ou en majorité, certains droits sont inhérents à l’être humain.”

“Vous êtes né dans une famille et élevé dans une famille. Nous n’avons pas le choix de notre religion, mais nous nous distinguons en tant que nation. C’est la beauté, la grandeur de notre nation. Nous devons comprendre cela”, a-t-il déclaré à KM Nataraj.

Le juge Joseph, faisant référence à un incident récent au Rajasthan, a déclaré qu’une personne muette avait été attaquée, mais il a été découvert plus tard que la victime était hindoue. “Si vous ignorez cela (le crime de haine), alors un jour cela viendra pour vous”, a-t-il dit, ajoutant qu’il ne fait aucun doute que certaines personnes ont une attitude communautaire.

L’ASG a déclaré que huit FIR ont été enregistrées contre les membres du gang et que des mesures ont été prises contre eux.

Le banc a ensuite demandé quand le premier FIR avait été enregistré contre les membres du gang et combien de personnes avaient été arrêtées et étaient-ce les mêmes personnes, qui avaient attaqué la victime et quand avaient-elles été libérées sous caution.

KM Nataraj a déclaré qu’il déposerait un affidavit donnant des détails sur toutes les FIR mais a souligné que la première FIR a été enregistrée en juin 2021 contre les membres du “gang des tournevis” et qu’ils n’ont fait aucune discrimination en attaquant les musulmans ou les hindous.

L’avocat Ahmadi a déclaré qu’il avait fallu deux ans pour reconnaître qu’il y avait eu un incident criminel et dans deux affidavits déposés par le gouvernement de l’Uttar Pradesh, la police a déclaré qu’il n’y avait pas eu de crime de haine.

“Le 5 juillet 2021, une patrouille de police était venue chez moi et avait demandé de ne pas faire pression sur l’angle des crimes de haine”, a-t-il déclaré, ajoutant que la barbe de la victime avait été tirée et dépouillée et ridiculisée pour avoir été circoncise dans une voiture.

Le banc a déclaré qu’il ne pouvait pas émettre d’instruction pan-indienne sur la requête de la victime en vertu de l’article 32, car il se peut qu’il ne s’agisse pas d’un cas symptomatique de ce qui se passe dans tout le pays, sinon il inondera les tribunaux.

KM Nataraj a déclaré que la police n’avait pas nié qu’il n’y avait pas eu d’incident criminel, mais qu’il n’avait pas été constaté qu’il s’agissait d’un crime de haine et que la victime avait tenté de profiter du battage médiatique et avait changé ses déclarations.

Le banc a demandé au gouvernement de l’Uttar Pradesh de déposer un affidavit détaillé et a publié l’affaire pour une nouvelle audience le 3 mars. observant, “où en sommes-nous arrivés au nom de la religion, à quoi avons-nous réduit la religion est tragique”.

Estimant que la Constitution de l’Inde envisage une nation laïque, le tribunal avait ordonné aux trois États d’enregistrer rapidement des poursuites pénales contre les contrevenants sans attendre qu’une plainte soit déposée.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)