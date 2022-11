“Il ne peut pas prendre le pouvoir”: les partisans bouillonnants de Bolsonaro refusent d’accepter le résultat des élections au Brésil | Nouvelles du monde

Il n’y avait qu’à se rendre aux meetings des deux candidats à la présidentielle pour comprendre les différences flagrantes entre les camps.

Les rassemblements politiques de Lula étaient essentiellement une fête de rue avec de la musique et de la danse – en revanche, les rassemblements de Jair Bolsonaro étaient plus bruyants et plus sérieux.

Moins de fête, plus de colère, si vous voulez. Et ils bouillonnent de colère en ce moment.

Lula da Silva a remporté les élections brésiliennes lundi, battant Bolsonaro par une marge très mince.

Il s’agissait de l’élection la plus polarisée du Brésil de mémoire récente, opposant le président sortant d’extrême droite Bolsonaro contre l’ancien dirigeant de gauche.

Le bureau de Bolsonaro a peut-être reconnu sa défaite, mais des millions de ses partisans ne l’ont pas fait, et ils sont donc descendus dans les rues de São Paulo et de 70 autres villes du Brésil.

Les couleurs vertes et jaunes du pays ont été cooptées par Bolsonaro et ses supporters, et ces couleurs étaient partout – sur le maillot de football national du Brésil, les drapeaux, les casquettes et les bannières.

Le drapeau national flottait au-dessus de la foule alors qu’elle se rassemblait devant le commandement militaire du sud-est.

Ils ont scandé le président Bolsonaro, mais ils appellent à une intervention.

En termes simples, ils veulent un coup d’État militaire.

“Ne mettez pas notre drapeau au rouge !” ils ont crié. Ils méprisent la politique de gauche de Lula da Silva et son Parti des Travailleurs, et ils le veulent par tous les moyens.

Les partisans de Bolsonaro sont également très méfiants à l’égard des médias, et des journalistes en général.

Il y a eu un certain nombre d’incidents ces derniers mois où des journalistes ont été agressés par les fans les plus extrêmes du président Bolsonaro.

Nous avons été interpellés plusieurs fois et on nous a demandé qui nous étions, d’où nous venions et pour quelle agence de presse nous travaillions.

Lorsque nous avons dit que nous venions de Grande-Bretagne, ils se sont visiblement détendus et étaient généralement heureux de parler.

Parmi la foule se trouvaient un grand nombre de motards, Bolsonaro lui-même un passionné de moto.

Il menait souvent ses meetings de campagne sur sa moto.

Habillé de la tête aux pieds dans ses cuirs Harley Davidson, Carlos Rubino, 64 ans, m’a cherché dans la foule.

Il a dit qu’il voulait que le monde sache ce qui se passait ici.

“Il ne peut pas prendre le pouvoir”, m’a dit Carlos, faisant référence à Lula.

“Les gens dans la rue, nous voulons que l’armée prenne le relais et pas d’élections.”

Je lui ai demandé s’il était vraiment sûr de vouloir que l’armée s’en mêle. Il a confirmé “oui”.

“N’importe quel autre type pourrait être élu, et nous n’avons aucun problème, mais pas ce type, car c’est un criminel.”

Lula a été envoyé en prison en 2018 pour un scandale de corruption qui l’a écarté des élections de cette année-là, ouvrant la voie à la victoire du candidat de l’époque, Bolsonaro, et à quatre ans de politique d’extrême droite. Ses condamnations ont ensuite été annulées.

“Se battre pour nos droits”

Tania Valerio était d’abord un peu timide, mais a ensuite été persuadée par ses amis de parler.

Et elle n’a pas hésité à me dire ce qu’elle en pensait.

“Nous nous battons pour nos droits, notre liberté, notre propriété et notre famille, notre famille avant tout. Pas de communistes, s’il vous plaît, nous devons nous battre jusqu’à ce que nous ayons notre liberté.”

Tania, comme beaucoup ici, pense que l’élection était une fraude.

“La vérité éclatera et nous aurons la liberté”, a-t-elle déclaré.

Les camions de transport et leurs chauffeurs ont été les premiers à déclencher les manifestations anti-Lula en bloquer certaines routes et autoroutes principales du pays.

Ils sont devenus un symbole du mouvement de protestation contre le résultat des élections.

Ils sont arrivés aujourd’hui, klaxonnant sous des acclamations énormes alors qu’ils se frayaient un chemin à travers les rues bondées.

Beaucoup ici pensaient que le discours de non-concession soigneusement formulé de Bolsonaro à la nation atténuerait la ferveur de ses partisans. Ce n’est pas le cas.

“Les gens descendent dans la rue et descendront encore dans la rue aujourd’hui, demain, jusqu’à ce que cette situation soit terminée, parce que nous ne voulons pas de ce président, nous ne voulons pas de cela”, a insisté un autre partisan Lou Arouk.

Mais maintenir l’élan, alors que même les alliés politiques les plus puissants de Bolsonaro ont publiquement déclaré que la partie était terminée, sera difficile à atteindre pour ces personnes.

C’était une élection serrée, mais ils ont perdu.