«  Il ne peut pas continuer au Real Madrid une seconde de plus  »

Chelsea a veillé à ce que la finale de la Ligue des champions 2020-21 soit une affaire de Premier League en envoyant confortablement le Real Madrid au match retour de sa demi-finale mercredi soir.

Une simple victoire 2-0 à Stamford Bridge a vu l’équipe de Thomas Tuchel accumuler un total de 3-1, ce qui signifie qu’elle se rendra désormais à Istanbul pour affronter Manchester City en finale le 29 mai.

– Olley: Tuchel revient en finale de l’UCL après avoir réparé Chelsea

– Points de discussion de l’UCL: City ou Chelsea soulèveront-ils le trophée?

Cependant, malgré la performance assurée, deux grands buts, de l’action des deux côtés et une foule de performances individuelles impressionnantes de l’équipe locale, le principal sujet de discussion est venu avec la permission d’un ancien bleu.

En effet, la vue d’Eden Hazard souriant et félicitant quelques-uns de ses anciens coéquipiers après le coup de sifflet final s’est avéré être trop difficile pour certains, avec des sources disant à ESPN que les images avaient généré une colère «monumentale» au sein de son club.

Eden Hazard était heureux pour Chelsea 💙 (passant par @btsportfootball)pic.twitter.com/MimWLtQkzF – ESPN FC (@ESPNFC) 5 mai 2021

L’international belge a été aperçu en train de serrer la main joyeusement et de discuter avec l’ancien collègue Kurt Zouma et la signature estivale de Chelsea, Edouard Mendy, ce qui n’a pas bien plu aux fans de Madrid qui venaient de regarder Hazard ne pas avoir à nouveau d’impact perceptible dans un grand match.

Certains ont remarqué des parallèles avec Djibril Cisse, attaquant des Queens Park Rangers, célèbre ouvertement avec Samir Nasri après que Manchester City ait remporté le titre de Premier League 2011-12 en battant l’équipe de Cissé le dernier jour de la saison, reléguant également QPR dans le processus.

Hazard rejoint les célébrations de Chelsea après avoir perdu une performance de 2/10 pic.twitter.com/B3qmnFPE6z – Matthew Stanger (@MatthewStanger) 5 mai 2021

Il y avait beaucoup de blagues sur Hazard qui tentait de se faufiler dans le vestiaire de Chelsea pour célébrer avec son ancien côté, L’entrée mémorable des vestiaires à la Roy Williams.

Eden Hazard se faufile dans le vestiaire de Chelsea pour célébrer 😏 pic.twitter.com/3NdBfh5rEa – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 5 mai 2021

Hazard a également été photographié en train de se joindre aux célébrations d’après-match de Chelsea. Désolé, pas sur la photo, photoshoppé. Mais c’était une image tellement convaincante.

Hazard dice que los envidiosos dirán que es Photoshop … 😅 😂 🤭#ChampionsxESPN pic.twitter.com/jgnVY7OjQN – Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) 5 mai 2021

Même Burger King avait un pop. En février, l’équipe des médias sociaux espagnols de la chaîne de restauration rapide a agacé les fans du Real Madrid quand ils ont publié une réponse à une question demandant pourquoi Hazard ne s’était pas entraîné par soulignant leur acheter un, obtenez une offre gratuite. Après l’élimination de Madrid à Chelsea, ils ont déclaré: « Le 2 pour 1 revient chez Burger King. «

Vuelve el 2×1 a Burger King. https://t.co/6FGfvn7aUB – Burger King España (@burgerking_es) 5 mai 2021

Cependant, la réaction la plus merveilleusement mélodramatique à la poignée de main de Hazard est venue – peut-être de manière prévisible – du studio de l’émission de télévision espagnole « El Chiringuito, « qui a traité l’incident comme un acte de trahison impardonnable.

2 Liés

« Madrid a été éliminé et Hazard a ri de la tête, » grommela l’hôte de l’émission, Josep Pedrerol, sur fond de musique d’accompagnement fatiguée. « Hazard a pris le Madridisme pour une balade de deux ans. Deux ans de surpoids, sans dribbler personne.

« Je lisais il y a quelques instants et beaucoup d’entre vous disaient » un autre [Gareth] Bale dans ce monde … Le Real Madrid l’attend depuis trois ans … Madrid a payé 100 millions d’euros pour lui.

« Vous venez d’être éliminé et est-il possible que vous trouviez quelque chose de drôle? Après que Zidane vous ait donné l’opportunité de jouer dès le début, une opportunité que vous ne méritez pas, vous vous moquez de tout le monde. »

« Ce que Hazard a fait est très grave », a poursuivi Pedrerol, avant de demander à son producteur de remplacer les emblèmes du club derrière lui par l’image offensante du Belge et de déclarer: « Il [Hazard] ne peut pas continuer au Real Madrid une seconde de plus. «

🔥💣 « ¡¡HAZARD NO puede SEGUIR ni un SEGUNDO MÁS en el R. MADRID !! » 💣🔥 😡 ¡@jpedrerol, más ENFADADO que NUNCA en #ChiringuitoHazard! 😡 pic.twitter.com/RsoHw6FoXs – El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 5 mai 2021

Pendant ce temps, Chelsea était occupé à se délecter de son succès après avoir atteint leur première finale de Ligue des champions depuis qu’ils ont remporté la compétition en 2011-12.

Le vestiaire de Chelsea est HYPED! 🎊 (via edou_mendy / Instagram) pic.twitter.com/Qy3ZF6J4Mt – ESPN FC (@ESPNFC) 5 mai 2021

Comme ses joueurs ont célébré à l’intérieur, Le manager de Chelsea Tuchel a pris un moment privé pour laisser échapper un hurlement jubilatoire tout seul au milieu d’un Stamford Bridge désert.

Tuchel vient de sortir seul sur le terrain et a laissé échapper un énorme rugissement de joie pic.twitter.com/Z3aSwsQl1G – Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 5 mai 2021

Buteur du premier but de la soirée, Timo Werner salué ses coéquipiers après avoir réussi à atteindre un européen majeur lors de sa première saison à Chelsea, tout comme ses collègues nouveaux garçons Kai Havertz et Thiago Silva.

Quelle nuit. Quelle équipe! Incroyablement fier, ne pourrait pas être plus heureux en ce moment 🤩💙 pic.twitter.com/52djSAiyDT – Timo Werner (@TimoWerner) 5 mai 2021

Mason Mount, buteur du deuxième but de la soirée qui a mis l’égalité hors de doute, emboîté le pas après avoir fait en sorte que Chelsea devienne le premier club à atteindre les finales des finales masculines et féminines de la Ligue des champions au cours de la même saison.

A bientôt Istanbul! pic.twitter.com/bxyWgSRhBm – Monture Mason (@ masonmount_10) 5 mai 2021

Les esprits étaient si hauts dans le vestiaire que Ben Chilwell a réussi à convaincre la masseuse du club Billy McCulloch de faire le ver – ou du moins une version de celui-ci – devant la caméra.

Après avoir dirigé le Real à un tel point qu’il a été nommé homme du match dans les deux jambes du match nul, N’Golo Kante a tenté de faire une sortie typiquement silencieuse et discrète du Bridge après le match. cependant, le milieu de terrain a été bientôt assailli alors que les fans rassemblés à l’extérieur du sol ont reconnu l’homme au volant et ont rapidement assailli sa Mini.

N’Golo Kante abandonne une performance MOTM pour aider Chelsea à atteindre la finale de l’UCL, puis se fait assaillir alors qu’il part dans sa Mini Cooper. Quel mec 😎 (passant par @ellarguero)pic.twitter.com/SkFdpfaRbt – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 5 mai 2021

Kante n’avait même pas joué au football de haut niveau jusqu’à l’âge de 23 ans et maintenant, à l’âge de 30 ans, il a remporté une Coupe du monde, la Ligue Europa, deux titres de Premier League, deux FA Cup et n’est plus qu’à une étape d’ajouter médaille d’un vainqueur de la Ligue des champions à son palmarès. Tres bien.