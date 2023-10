Tommy Pham a eu la chance de devenir le premier joueur de l’histoire de la Ligue majeure de baseball à obtenir une fiche de 5-en-5 dans un match de la Série mondiale à la fin de la victoire 9-1 des Diamondbacks contre les Rangers du Texas samedi lors du deuxième match au Globe Life Field à Arlington, Texas.

Au lieu de cela, le manager des DBacks, Torey Lovullo, a demandé à son compagnon de longue date Jace Peterson de frapper le voltigeur fougueux, à la demande de Pham.

“J’ai demandé à Torey si Jace pouvait frapper pour moi”, a écrit Pham sur Instagram après le match, répondant à un compte de fan de baseball comptant des centaines de milliers de followers. “Je voulais que mon pote obtienne sa première Série mondiale au bâton, arrête ce récit s’il te plaît.”

Pham, 35 ans, était d’humeur à clarifier les choses et a détaillé dimanche au club-house des DBacks sa rencontre controversée avec Lovullo lors de la série de championnats de la Ligue nationale contre les Phillies de Philadelphie.

Pham a été mis sur le banc pour le cinquième match, la série étant à égalité à deux matchs chacun, car le voltigeur et frappeur désigné se battait contre le gazon et était coincé dans une ornière de 1 sur 13 au cours des quatre premiers matchs.

Pavin Smith l’a remplacé dans l’alignement mais est allé 0-en-4.

“Il ne pensait pas que je pourrais faire le travail”, a déclaré Pham, racontant sa conversation avec Lovullo. « C’est à moi, en tant que joueur, d’inspirer confiance à mon manager et à mes entraîneurs afin que lorsqu’une situation se présente à nouveau, ils aient confiance en moi pour faire le travail. Je dois donc faire un meilleur travail, en tant que joueur, en insufflant cette confiance à tout le monde dans la salle, de mes coéquipiers à mes entraîneurs.

Pham est revenu dans l’alignement en tant que frappeur désigné lors du sixième match et a frappé un circuit en solo contre le partant des Phillies Aaron Nola en deuxième manche.

Il a également réussi un home run en solo lors du premier match des World Series, avant sa performance exceptionnelle lors du deuxième match.

« Ce n’était pas joli de mon côté. Je n’avais pas l’impression que c’était joli », a déclaré Pham à propos de la conversation avec Lovullo. «Mais c’était sain. Parce que la meilleure façon de surmonter quelque chose est de le discuter ou d’en parler, d’homme à homme, et il a pu comprendre mon point de vue à ce sujet et j’ai pu comprendre un peu mieux son point de vue.

« En fin de compte, en séries éliminatoires, vous voulez chaque présence au bâton, vous voulez jouer chaque manche, vous voulez rattraper le dernier retrait. C’est juste en tant que concurrent.

Il ne pensait pas que le jour de congé pour le cinquième match du NLCS avait aidé.

« Bon sang, non. Cela n’aurait pas eu d’importance », a déclaré Pham.

Pham était une acquisition des Mets de New York en août.

Les Diamondbacks sont sa septième équipe en 10 ans.

“Je joue contre Tommy depuis un moment maintenant et c’est un gars difficile à comprendre lorsque vous êtes de l’autre côté du terrain”, a déclaré le joueur de premier but des DBacks, Christian Walker. « Mais le temps que j’ai passé à le connaître a été, c’est tout A+. C’est un excellent coéquipier. Il est calculé, il est expérimenté, il est poli. J’ai beaucoup appris.

Walker a reconnu qu’il pouvait être « assez direct ».

“Qu’est-ce qui est rafraîchissant, n’est-ce pas ?” » dit Walker. «Beaucoup de gens tournent autour de la vérité ces jours-ci et Tommy n’est pas ce type. Mais ça a été génial et j’ai vraiment apprécié le temps passé avec lui.

Pham a également discuté de sa première conversation avec le directeur général des DBacks, Mike Hazen, lors de son arrivée à Phoenix.

“Ils m’ont dit que j’allais jouer tous les jours et que j’allais frapper au milieu de l’alignement.” dit Pham. « Mike disait : « Nous pensons que nous avons une équipe en séries éliminatoires ici. Il nous manque juste un morceau ou deux. Et il m’a dit : ‘Nous pensons que tu es cette pièce.’

« Et je regarde autour de moi dans les vestiaires en me disant : « Vraiment ? Et il avait raison. J’aurais aimé avoir leur vision, car je pourrais probablement gagner beaucoup plus d’argent en jouant. Mais cela a été assez incroyable.

La conversation de Pham avec Lovullo la semaine dernière était nettement différente.

Mais il a déclaré qu’il n’avait pas quitté la réunion avec une blessure à l’épaule.

“Non, ce n’était rien de tout cela”, a déclaré Pham. «C’était juste comme: ‘OK, j’ai juste besoin d’être meilleur.’ C’est juste la vérité honnête.

Avant le match 2 contre les Rangers, Pham n’avait atteint que 0,213 en séries éliminatoires.

Il est allé 4-en-4 samedi, frappant deux doubles et simples, et a marqué deux fois avant de s’écarter en neuvième manche pour Peterson alors que les DBacks déclenchaient un défilé de 16 coups sûrs.

“Je savais qu’il était 4-en-4”, a déclaré Lovullo. «Je ne savais pas que personne dans l’histoire de la Ligue majeure de baseball n’avait jamais obtenu un score de 5-en-5. C’est pourquoi je lui ai demandé : « Êtes-vous sûr de vouloir que cela se produise ? Es-tu sûr?’ Et il a dit : « J’ai besoin que mon garçon soit au bâton dans les World Series. Il s’en souviendra pour le reste de sa vie. Il m’a dit : ‘Vous pouvez ou non l’utiliser dans un autre rôle, mais pour le moment, je veux me retirer pour lui.’

Peterson, acquis des Oakland Athletics à la date limite des échanges, ne figurait pas sur la liste NLCS des DBacks, mais a été ajouté pour les World Series, fournissant un bâton gaucher sur le banc.

Il a atteint la base lors de la neuvième manche du match 2 sur un choix de défenseur et a marqué pour augmenter l’avance des DBacks à 9-1.

“La façon dont il fait son travail, la façon dont il traite ses coéquipiers, c’est assez spécial”, a déclaré Peterson à propos de Pham, qui s’habille au casier à côté de lui dans le club-house des DBacks. « C’est un excellent coéquipier, un grand joueur, un leader. De la façon dont il s’y prend, n’importe quelle équipe aurait de la chance de l’avoir.