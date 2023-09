Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est exprimé sur la situation de Mohamed Salah à Liverpool.

papier saoudien Okaz a affirmé la semaine dernière qu’un accord avait été conclu entre Salah et le club saoudien de la Pro League, Al-Ittihad, avec Al Riyadia ajoutant qu’il pourrait gagner plus de 150 millions de livres sterling en deux ans à jouer au Moyen-Orient.

Liverpool a battu Aston Villa 3-0 ce week-end, ce qui constitue une diversion bienvenue des discussions sur le transfert – mais avec la fenêtre de transfert saoudienne toujours pas fermée, les fans des Reds craignent qu’ils puissent revenir pour le roi égyptien.

Mohamed Salah a marqué ce week-end. (Crédit image : Getty Images)

« Je n’ai jamais eu le moindre doute sur son engagement envers ce club », a déclaré Klopp à propos de son n°11. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le monde a fait du bruit, mais à quel point nous sommes calmes face à cela. C’est notre joueur et il veut jouer ici.

« Il ne me l’a pas dit, mais il n’était pas obligé de le faire. Il parle avec sa formation, ses performances et son comportement. Nous avons eu des réunions cette semaine, et ces réunions ne portaient pas sur ce que nous avions fait dans le passé, mais sur ce que nous ferions dans le futur. »

Bien qu’il ait été question d’offres verbales pour Salah le jour de la date limite, Klopp a également nié que quiconque lui en ait parlé.

« Personne n’est venu me voir pour me dire que quelque chose pourrait arriver ou quoi que ce soit, vendredi : rien », a-t-il ajouté. « Je suis presque sûr que j’aurais reçu un appel, mais je ne l’ai pas fait. »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, est calme quant à l’avenir de son talisman (Crédit image : George Wood/Getty Images)

Quelques mois avant de signer son dernier contrat avec Liverpool, le prolifique buteur a déclaré en exclusivité QuatreQuatreDeux que « ce n’est pas qu’une question d’argent », suggérant que le jour où il quittera Liverpool sera vraiment triste.

« Ce club compte beaucoup pour moi. J’ai apprécié mon football ici plus que partout ailleurs, j’ai tout donné au club et c’est comme une famille ici », a déclaré Salah. FFT.

