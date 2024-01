“Il ne le récupérera pas”

Le Département d’État américain a démenti les informations selon lesquelles le revanchisme du président russe Vladimir Poutine pourrait s’étendre jusqu’en Alaska après que le Kremlin a publié un nouveau décret concernant les biens immobiliers historiques russes à l’étranger.

“Je parle au nom de nous tous au sein du gouvernement américain pour dire qu’il ne récupérera certainement pas cette somme”, a déclaré en riant le principal porte-parole adjoint du Département d’État, Vedant Patel, lors d’un point de presse lundi, interrogé sur la prétendue revendication de Moscou sur l’Alaska.

Poutine a signé la semaine dernière une nouvelle mesure ordonnant et finançant l’administration présidentielle et le ministère des Affaires étrangères dans “la recherche de biens immobiliers dans la Fédération de Russie, dans l’ancien Empire russe, dans l’ex-URSS, l’enregistrement approprié des droits… et la protection juridique de cette propriété”. “.

La portée et l’intention de la mesure ne sont pas claires. Semaine d’actualités a contacté le Kremlin par e-mail pour commentaires.

Les blogueurs ultranationalistes se sont emparés de ce document aux termes vagues pour appeler à une nouvelle agression russe contre les pays qui contrôlent désormais le territoire autrefois russe, parmi lesquels les États-Unis, les États de l’OTAN en Europe orientale et centrale et plusieurs pays d’Asie centrale.

Le président russe Vladimir Poutine lors d’une cérémonie de remise de prix le 16 janvier 2024 à Odintsovo. Poutine a ordonné aux autorités de collecter des informations sur les avoirs russes à l’étranger.

Contributeur/Getty Images



Pendant ce temps, des comptes de médias sociaux pro-ukrainiens ont affirmé à tort que Poutine avait utilisé le décret pour déclarer illégale ou illégitime la vente de l’Alaska aux États-Unis par la Russie en 1867.

Semaine d’actualités a contacté le Département d’État et la Maison Blanche par courrier électronique pour demander des commentaires sur le décret de Poutine.

Le président russe a précédemment déclaré que ses compatriotes ne devraient « pas s’énerver » à propos de cet accord « peu coûteux », même si ses alliés ont également suggéré que Moscou pourrait rouvrir la question sous la forme d’un différend territorial.

Dmitri Medvedev, ancien président et Premier ministre russe qui était autrefois considéré comme un successeur potentiel de Poutine avant d’être mis à l’écart, a également plaisanté sur la prétendue revendication de Moscou sur l’Alaska dans un message sur X, anciennement Twitter.

“C’est ça alors,” a écrit Medvedev, qui était autrefois considéré comme un contrepoids technocratique et libéral à Poutine, mais a cherché à se réinventer en tant que partisan ultra-faucon de la guerre en Ukraine. “Nous attendions qu’il nous soit restitué d’un jour à l’autre. Désormais, la guerre est inévitable”, a ajouté Medvedev, terminant son message par un emoji riant.

Le revanchisme est au cœur de l’État russe néo-tsariste de Poutine et l’une des forces motrices derrière les agressions répétées de Moscou contre l’Ukraine au cours de la dernière décennie, que ce soit en Crimée, dans la région orientale du Donbass en 2014, ou sa prétendue annexion d’une grande partie du sud et du sud de l’Ukraine. l’est de l’Ukraine en 2022.

En 2021, Poutine a publié un long essai déclarant que les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses constituent en réalité un seul peuple et rejetant le concept d’une nation ukrainienne indépendante.

“Pas à pas, l’Ukraine a été entraînée dans un jeu géopolitique dangereux visant à faire de l’Ukraine une barrière entre l’Europe et la Russie, un tremplin contre la Russie”, a écrit Poutine, tandis que les forces russes entamaient un important renforcement le long des frontières ukrainiennes.

“Inévitablement, il est arrivé un moment où le concept “l’Ukraine n’est pas la Russie” n’était plus une option. Il y avait un besoin pour le concept “anti-russe” que nous n’accepterons jamais”, a-t-il déclaré.