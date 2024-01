“Il ne le récupérera certainement pas”

Le Département d’État a rejeté lundi les rapports du président russe Vladimir Poutine ordonnant à son gouvernement d’examiner les anciens « biens immobiliers » du pays à l’étranger, affirmant que l’Alaska resterait aux mains des Américains.

Poutine a signé la semaine dernière un nouveau décret allouant des fonds pour la recherche et l’enregistrement des biens russes à l’étranger, y compris ceux situés dans les anciens territoires de l’Empire russe et de l’Union soviétique. Le média d’État russe TASS a rapporté.

Le décret, qui intervient dans le contexte de l’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie, ne mentionne pas spécifiquement l’Alaska, bien qu’il ait attiré l’attention des blogueurs militaires, qui ont soutenu que Poutine utilisait le décret pour déclarer illégale la vente par la Russie de l’État de la dernière frontière aux États-Unis en 1867. .

“Eh bien, je pense que je peux parler au nom de nous tous au sein du gouvernement américain pour dire qu’il ne les récupérera certainement pas”, a déclaré le porte-parole adjoint principal du Département d’État, Vedant Patel, lors d’une conférence de presse. Point de presse du lundiprovoquant les rires de son public.

L’Institut pour l’étude de la guerre la semaine dernière noté les « paramètres exacts de ce qui constitue la propriété actuelle ou historique de la Russie ne sont pas clairs ».

“Le Kremlin pourrait utiliser la ‘protection’ de ses biens revendiqués dans des pays situés en dehors de ses frontières internationalement reconnues pour promouvoir des mécanismes de soft power dans les États post-soviétiques et voisins, visant en fin de compte à une déstabilisation interne”, écrit l’institut dans une évaluation de l’offensive russe. campagne.

Il a souligné à un message Telegram d’un blogueur militaire qui a suggéré que la Russie pourrait commencer à promulguer cette loi en Alaska et dans certaines parties de l’Europe de l’Est, du Caucase et de l’Asie centrale.

Poutine, en 2014 question et réponse avec un public en studio, a qualifié la vente de 1867 de « bon marché » et a soutenu que les gens ne devraient « pas s’en préoccuper ».

« Nous pouvons calculer le montant équivalent, mais c’était définitivement peu coûteux. La Russie est un pays du nord dont 70 % du territoire est situé au nord et à l’extrême nord. L’Alaska n’est pas non plus situé dans l’hémisphère sud, n’est-ce pas ? Il fait froid là aussi. Ne nous énervons pas avec ça, d’accord ? il a dit.

Alors que Poutine semblait minimiser la vente, le législateur russe Sergueï Mironov a laissé entendre en décembre que Moscou récupérerait ses anciens territoires à l’avenir.

« Vouliez-vous un nouvel ordre mondial ? Recevez et signez. Le Venezuela a annexé un 24e État, Guyana-Essequibo. Cela se produit sous le nez de l’ancien hégémon des États-Unis. Il ne reste plus qu’au Mexique de rendre le Texas et le reste. Il est temps pour les Américains de réfléchir à leur avenir. Et aussi sur l’Alaska », Mironov écrit le Xanciennement Twitter, le mois dernier.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a plaisanté sur la réponse du Département d’État plus tard lundi, écrire sur X« Selon un représentant du Département d’État, la Russie ne récupérera pas l’Alaska, qui a été vendue aux États-Unis au XIXe siècle. Voilà, alors. Et nous attendions son retour d’un jour à l’autre. Désormais, la guerre est inévitable », avec un emoji riant en pièce jointe.

