Il ne le dit peut-être pas publiquement, mais Sir Keir Starmer pense que le pouvoir arrive à lui | Actualités politiques

C’était un discours que Sir Keir Starmer disait avoir attendu quatre ans pour prononcer. Et après que les paillettes aient été dépoussiérées, il ne fait aucun doute que le leader travailliste se prélassait encore dans la lueur du matin après ce qu’un collègue a décrit comme le « discours de sa vie ».

J’ai interviewé le leader travailliste à plusieurs reprises, aux moments forts et bas de son leadership, et le Keir Starmer présenté cette semaine était plus assuré et plus confiant que je ne l’avais vu auparavant.

Il ne le dit peut-être pas publiquement, mais c’est un homme qui pense que le pouvoir est à sa portée. Et c’est parce qu’à l’issue de cette conférence, Sir Keir estime que les travaillistes ont « mérité le droit » d’être entendus par le pays.

« Je savais ce que je devais faire, je voulais prononcer ce discours depuis quatre ans… Je savais que cette conférence allait porter sur le renouveau national, je le savais il y a des années, nous avions l’opportunité de le faire, et il y avait du bruit dans la pièce.

Cela peut vous paraître curieux que le leader travailliste doive s’en soucier autant alors que son parti a 18 points d’avance dans les sondages, selon notre outil de suivi des sondages Sky News. Mais espérer que les conservateurs perdent les prochaines élections parce que les électeurs en ont encore assez d’eux est risqué. Et si Rishi Sunak se ressaisissait avant le jour du scrutin ?

Sir Keir ne veut pas seulement que les conservateurs perdent, il veut que les travaillistes gagnent.

Le Premier ministre ne déclenchera pas d’élections « parce qu’il pense qu’il va perdre », déclare Starmer

Oui, son discours était léger sur le plan politique, même si dans notre entretien de mercredi, il est allé plus loin qu’auparavant sur les listes d’attente du NHS, en s’engageant à les réduire de cinq millions d’ici la fin de son premier mandat si les travaillistes remportaient les élections générales ( Gordon Brown a porté les listes d’attente à 2,3 millions au cours de la dernière année du dernier gouvernement travailliste et Sir Keir s’est engagé à faire de même s’il prenait les clés du numéro 10).

D’autres engagements et politiques seront déployés dans les mois à venir. Pour Sir Keir, le prix du parti travailliste ici à Liverpool était d’entamer une conversation nationale et d’être entendu – et en cela, lui et son équipe pensent avoir réussi.

Et la raison pour laquelle cela compte vraiment pour les travaillistes est la volatilité des électeurs. Même si la grande majorité des électeurs veulent du changement, une grande partie d’entre eux ne sont toujours pas convaincus que le changement relève des travaillistes.

Pour commencer même à les convaincre que c’est le cas, Monsieur Keir doit d’abord attirer leur attention. Et même après cela, le défi reste immense. Sir Keir a besoin d’un élan encore plus important que le record de 10,2 pour cent atteint par Sir Tony Blair en 1997 pour remporter la majorité. Il lui faudra plus de 120 sièges pour l’emporter définitivement.

Demandez à n’importe quel membre du cabinet fantôme si les travaillistes vont gagner les élections générales, et ils connaissent la marche à suivre : nous sommes confiants mais pas complaisants, nous ne prendrons pas les électeurs pour acquis.

Car cela pourrait être un voyage cahoteux. Le Parti conservateur s’en prendra à Sir Keir sur des questions de politique – qu’il s’agisse de ses projets en matière d’énergie verte et d’immigration – et de son caractère.

Les moments les plus tendus de notre entretien ont sans aucun doute été lorsque je lui ai demandé s’il regrettait d’avoir soutenu Jeremy Corbyn au poste de Premier ministre, étant donné que l’ancien leader travailliste avait décrit Hamas comme amis ».

Ce seront exactement les questions que poseront les opposants politiques à l’approche des élections générales, alors qu’ils chercheront à semer le doute sur le leader travailliste dans l’esprit des électeurs.

Des sources syndicales me disent que le discours de Sir Keir a connu « des niveaux de portée inhabituels », aidé par le bombardement de paillettes et sa réaction – qui, d’après les groupes de discussion, montrait qu’il avait du « caractère » et qu’il était un leader « posé et calme ».

« La toile de fond de tout cela est un manque de confiance dans tous les politiciens », a expliqué un responsable travailliste. « Les résultats sont difficiles dans l’opposition, mais ils sont conscients de combien Keir a changé le parti en peu de temps et cela donne une raison de plus en plus forte d’y croire. »

Les paillettes ont disparu, un leader qui ne prend rien pour acquis. Mais sa réponse à l’affirmation de Rishi Sunak la semaine dernière selon laquelle des élections générales sont «pas ce que veut le pays» dit tout.

« Il a complètement tort à ce sujet », m’a dit Sir Keir : « Ce qu’il voulait vraiment dire, c’est qu’il n’est pas content de se présenter devant les électeurs parce qu’il pense qu’il va perdre. » Ce qui veut probablement dire que Sir Keir pense qu’il va gagner.