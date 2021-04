Perry, poids welter sans faille, a republié une photo publiée par McGregor dans laquelle l’ancien champion de deux poids a fait une prédiction sur son troisième combat avec Dustin Poirier, posant dans une tenue révélatrice tout en semblant affronter une section de mur.

Répondant à l’affirmation de McGregor selon laquelle il gagnerait le combat de la trilogie contre l’homme qui l’a battu en janvier, Perry – qui n’est pas étranger à un comportement erratique lui-même, y compris un certain nombre de bagarres publiques et une longue histoire de publications bizarres sur les réseaux sociaux – a appelé l’Irlandais. « hella grincer des dents ».

« Cet homme a perdu ses billes, » a écrit Perry, en montrant un niveau inhabituel de conscience de soi. « Tous les combattants sont fous et il ne l’a pas montré avant d’être déjà riche. »

McGregor vient de frapper un nouveau plus bas de tous les temps avec MIKE PERRY disant qu’il grince des dents et a perdu ses billes. pic.twitter.com/ZWjponpzJp – La scène MMA (@mma_scene) 9 avril 2021

Perry a également rendu hommage au rappeur emblématique DMX, qui a été confirmé être décédé à l’âge de 50 ans vendredi à la suite d’un séjour à l’hôpital après un arrêt cardiaque.

«RIP DMX», a écrit Perry à côté d’une photo de lui à la pesée avec Rodriguez, ayant fait mieux que lors de son combat précédent, contre Tim Means en novembre, en faisant du poids cette fois.

« J’espère que l’esprit de DMX ressent l’amour et nous prions tous pour lui. Beaucoup d’amour à sa famille. »

Peu importe j’espère #DMX l’esprit ressent l’Amour et nous prions tous pour lui. Beaucoup d’amour à sa famille. 🙏🏻🙏🏻 – Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 9 avril 2021

Après avoir décrié comment il avait été « comme une fille sur mes règles sur mon Twitter » pendant un « terrible » réduction de poids qui comprenait la limitation du sucre et des glucides, Perry semblait plus enthousiaste lorsque les discussions se sont tournées vers son combat avec Jake Paul avant le match de boxe du YouTuber et du pugiliste recrue avec l’ex-combattant MMA Ben Askren.

« Tout d’abord, il a ce statut de célébrité, » Il a raconté à The Schmo les sessions qui se sont révélées controversées parmi les fans qui estiment que ses actions étaient une trahison des combattants du MMA.

« Ben Askren se comporte comme un nerd de l’informatique. C’est vraiment Jake Paul qui prend un risque, mettant son statut de célébrité et tout cela en jeu. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Platinum Mike Perry (@platinummikeperry)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Platinum Mike Perry (@platinummikeperry)

« Il va écraser le mec parce que vous pouvez voir, dans les conférences de presse et tout ça, que Ben Askren ne veut pas se battre. »

Perry a confirmé que son partenaire, Latory Gonzalez, continuera de faire partie de son coin alors qu’il vise un retour à la victoire qui ne serait que sa deuxième victoire en cinq combats.

« J’ai hâte d’être dans ton coin et de te regarder le tuer samedi, les filles, » a écrit Gonzalez, qui a donné naissance au premier enfant de Perry, un garçon, depuis sa dernière sortie.