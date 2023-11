“Il ne joue pas comme un étudiant de première année” : Gabe Cupps brille lors de ses débuts en Indiana – Inside the Hall

Il plonge sur le ventre sur le sol, se relève face aux adversaires, annonce des jeux et marque trois points. C’est un étudiant de première année qui joue son premier match pour le basket-ball de l’Indiana. C’est Gabe Cupps.

“C’est un gagnant”, a déclaré Mike Woodson.

Les attentes et l’enthousiasme entourant Cupps sont évidents depuis qu’il est entré pour la première fois sur le terrain de Assembly Hall à Hoosier Hysteria. Attirant certaines des plus grandes acclamations de la soirée, le gardien était considéré comme quelqu’un qui pourrait être un acteur majeur pour les Hoosiers dès le départ.

Mardi soir, cela a été prouvé.

Cupps a été le catalyseur de la victoire de la soirée d’ouverture du basket-ball masculin de l’Indiana contre la côte du golfe de Floride. Il faisait partie d’un alignement de trois gardes qui a élevé le niveau de jeu aux deux extrémités du terrain pendant les 10 dernières minutes du match, propulsant finalement les Hoosiers vers leur victoire 69-63.

Les Eagles et les Hoosiers ont échangé des seaux pour commencer la seconde mi-temps, et les espoirs de victoire de l’Indiana étaient compromis lorsque sa défense ne pouvait pas communiquer ou exécuter correctement les rotations. Indiana était mené d’un point lorsque Cupps est sorti du banc à la 12e minute.

FGCU a marqué cinq points sans réponse dans les deux minutes suivantes malgré les meilleurs efforts du gardien pour revitaliser la défense. Au temps mort suivant, Xavier Johnson est réintégré dans la partie. Les meilleurs gardes de l’Indiana – Johnson, Cupps et Trey Galloway – étaient sur le terrain ensemble, et cela est resté ainsi pour le reste du match.

Cupps était le seul non-partant sur le terrain, mais avec la façon dont l’unité fonctionnait ensemble, personne ne l’aurait su.

“Je me sentais assez à l’aise avec Gabe dans le match”, a déclaré Woodson. « Il est capable de s’accrocher et de réaliser des jeux de basket. Je pensais qu’il était formidable des deux côtés.

Cupps a effectivement réalisé des « jeux de basket », et de bons. Qu’il s’agisse de rester persistant sur la défense du périmètre ou de plonger sur le sol pour récupérer un ballon lâche, Cupps semblait se matérialiser là où il devait être. Son mouvement a renouvelé le reste de l’équipe, provoquant un score de 12-0 et les acclamations les plus bruyantes de la soirée.

“Je pense qu’il a fait un excellent travail en arrivant, en intervenant dans un moment important”, a déclaré Galloway. «(C’est) bon de voir cela et de savoir que nous pouvons compter sur lui et lui faire confiance dans les moments critiques. Je pense qu’il reste prêt et qu’il soit prêt en dehors du banc, c’était bien.

Cupps représentait cinq des sept points de banc de l’Indiana, sa contribution offensive la plus notable étant un panier à 3 points rien que net pour porter l’avance de l’Indiana à 61-50 avec moins de quatre minutes à jouer. Et dans un match où Indiana n’a marqué que quatre paniers à 3 points au total, le tir de Cupps était encore plus significatif.

Il a également assumé le rôle de gestionnaire principal du ballon, ramenant le ballon sur le terrain et facilitant les jeux, libérant ainsi Johnson et Galloway pour qu’ils se mettent en position de marquer. Ça a marché. Lorsque les trois gardes étaient au sol, Galloway a marqué six points et Johnson en a marqué huit. Chacun a marqué un total de 10 points en seconde période.

Le poste de meneur de jeu était celui que Cupps devait occuper, car il s’est entraîné dur avec Galloway et Johnson pour se développer dans ce rôle. Ce n’était pas quelque chose que beaucoup s’attendaient à voir lors du premier match de Cupps en tant que Hoosier, mais sa communication et son sang-froid étaient inégalés et Indiana ressemblait à une équipe de vétérans.

“C’est un étudiant de première année, mais il ne joue pas comme un étudiant de première année”, a déclaré Woodson. « Il est capable de faire des jeux. Je suis ce gamin depuis quelques temps maintenant, c’est pour ça qu’il porte l’uniforme de l’Indiana.

